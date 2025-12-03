¡A los gritos! María Fernanda Callejón estalló al aire: defendió a Wanda Nara y aniquiló a La China Suárez.

En su exposición, Méndez detalló: “¿Por qué la invitarían a la China Suárez? Y le fue muy bien en Camaleón con Pablo Echarri, ahora estrenó Hija del fuego y está cuarta a nivel mundial y primera en Argentina. Dio entrevistas y ahora no pudo venir porque Mauro Icardi está con partidos en Estambul. Por esa misma razón no va a estar en el casamiento de Nicolás Cabré”. Sus palabras buscaban contextualizar la ausencia, pero provocaron una reacción inmediata de Callejón.

La actriz, fiel a su estilo, no dejó pasar el comentario y respondió con firmeza. Interrumpió el análisis, subió notablemente el tono y exclamó: “¡Qué me importa Hija del fuego si hoy estamos hablando de los Personajes del Año! Uno de los personajes, que es central, es Wanda Nara, mi amor. Tan vulgar, como dice Moria, pero está ahí”. Su intervención marcó un quiebre en la conversación y puso el foco nuevamente en el rol protagónico de la empresaria.

Pero Callejón fue por más. Después de la primera reacción, apuntó directamente contra la China con un mensaje que sorprendió incluso a sus compañeros de piso. “La otra está de viaje para seguir al jugador de fútbol. Entonces, como están tan enamorados, ella prefirió no ir o no sé si no la invitaron. Hoy, la que está sentada ahí es la señora Wanda Nara. Nada más. Si hablan de la China, me duermo”, lanzó sin filtros, encendiendo aún más la polémica.

La confrontación dejó al panel descolocado y generó un clima tenso entre quienes simpatizan con la China y quienes apoyan a Wanda. Mientras Méndez intentaba retomar su explicación, Callejón insistía en su postura, subrayando que, en este contexto, la presencia de Wanda tenía un peso superior a cualquier logro profesional reciente de la China Suárez. El cruce se convirtió en uno de los momentos televisivos más comentados del día y alimentó la grieta mediática entre ambas figuras.

¿Wanda Nara bajó a La China Suárez de los personajes del año de Gente?

Las versiones sobre un supuesto veto de Wanda Nara a La Joaqui en la tapa de los Personajes del Año de Revista Gente detonaron una intensa discusión mediática, y fue Yanina Latorre quien decidió poner claridad al tema en Sálvese quien pueda (América TV). La conductora explicó que, lejos de tratarse de una maniobra de Wanda, había una razón editorial detrás de la ausencia de la cantante en la tradicional producción fotográfica, lo que permitió reordenar una polémica que crecía minuto a minuto.

Según relató Latorre, las especulaciones comenzaron tras la fuerte discusión entre La Joaqui y Wanda, un conflicto que se había mantenido en el terreno del rumor hasta que Maxi López confirmó públicamente el altercado. Frente a la oleada de versiones, la conductora decidió consultar directamente con Juan Abraham, periodista y editor de Gente, quien es el encargado de confeccionar la lista anual de invitados. En su relato, Latorre citó sus palabras textuales: “A partir de la pelea que han tenido, que ayer Maxi López por suerte dijo que es verdad, que ella gritó, que Wanda se enojó, dijeron que Wanda la habría bajado de la tapa de Gente. Yo hablé con el señor que invita, que es Juan Abraham, periodista, el editor de Gente. Él me dijo que lo cierto es que este año eligió no invitarla, que ya la invitó dos años seguidos, que no quiere repetir figuras”.

Frente a esto, Majo Martino expresó su sorpresa con una breve intervención: “Raro, porque La Joaqui es re personaje”. No obstante, Yanina continuó ampliando el panorama y sumó un dato adicional sobre el detrás de escena. “Hay una cosa muy graciosa que pasó. El mánager de La Joaqui está incendiado. Porque ellos esperaron hasta último momento que la inviten. Igual, yo te aconsejo, mánager, no le escribas a Juan Abraham para preguntarle. Es horrible decir, ¿por qué no la invitaste? Escuchá la ninguneada que se comió La Joaqui de la revista Gente”, comentó.

A continuación, la conductora decidió leer fragmentos del intercambio de mensajes al que tuvo acceso. “Tengo un chat entre el mánager que me llegó”, anunció antes de compartir el contenido. “‘Manu’, le dice Juan Abraham. ‘Es eso que te digo, nadie tenía nada contra ella. Si quiere venir que venga, sin problemas’”, leyó Latorre. Después, aclaró un punto clave: “Pero si quiere venir a la fiesta no a la tapa”.

El diálogo continuó con otra parte del chat revelado por Yanina: “El representante le dice: ‘¿Cómo si quiere venir que venga?’. Juan le contesta: ‘No veas un fantasma donde no lo hay porque es real que no hay nada raro’”. Luego, la conductora resumió la situación desde el punto de vista de la producción: “Son 90, 100 figuras, no están todos”.

Sin embargo, el debate no terminó ahí. El invitado Martín Cirio aportó su mirada más suspicaz al señalar: “Obvio que hay algo raro. O sea, que haya otras figuras y no esté La Joaqui...”. La frase reabrió la discusión y alimentó nuevamente las sospechas en torno al verdadero motivo de la ausencia.

Para sumar una capa más a la controversia, se supo que Luck Ra —pareja de La Joaqui y uno de los artistas más exitosos del 2024— sí fue convocado como personaje del año por la revista. Este contraste avivó aún más los comentarios en redes y en los programas de espectáculos, donde muchos interpretaron la decisión como una exclusión llamativa y difícil de pasar por alto.