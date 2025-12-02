El Chino Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 5 episodios
Esta serie corta con el Chino Darín en Netflix promete ser el próximo gran estreno y cambiar la mirada sobre las ficciones históricas.
ElChino Darín brilla en Netflix con una nueva miniserie. Detrás del anuncio oficial de la plataforma subyace una producción que no solo apuesta por la ficción histórica, sino que también busca reconstruir una etapa crítica del siglo XX desde un ángulo poco explorado por la industria audiovisual argentina.
La propuesta surgió como una alianza entre Kenya Films y K&S Films, dos productoras que en los últimos años impulsaron proyectos con una impronta identitaria potente. El responsable creativo es Sebastián Borensztein, reconocido por Un cuento chino, Descansar en paz y La odisea de los giles, quien decidió ambientar esta historia en la década de 1940, en pleno hervidero de la Segunda Guerra Mundial.
El rodaje ya avanzó en varias locaciones emblemáticas de Buenos Aires, incluyendo la estación Constitución, cuyos pasillos y andenes fueron transformados para recrear la estética de la época. Próximamente, la producción se trasladará a Europa, donde se filmarán secuencias clave que reconstruyen el corazón del régimen nazi. A pesar de la magnitud del proyecto, Netflix mantiene estricta reserva sobre el calendario final, aunque los especialistas estimaron que su lanzamiento podría producirse hacia fines de 2026.
El Chino Darín protagonizará una nueva serie de Netflix
Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, sigue la historia de un cantante de tango argentino que se convierte en la figura clave de una descabellada operación de inteligencia, que podría cambiar el curso de la historia.
La miniserie de cinco episodios (con título a confirmar) narra la historia de "El Ruso", un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado durante la segunda guerra mundial al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral. Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.
La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y pronto se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia de "El Ruso", en paisajes y escenarios auténticos de los años 40.
Netflix anunció el inicio de producción de una nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Chino Darín, producida por Kenya Films y K&S Films, con Sebastián Borensztein como autor y director.
"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", afirmó Borensztein.
El rodaje de la nueva serie de Netflix en la estación Constitución
El pasado miércoles la estación de Constitución amaneció con insignias nazis que provocaron la sorpresa y hasta indignación de algunos pasajeros del Tren Roca, quienes no tardaron en compartir las imágenes en sus redes sociales.
Ante la polémica que generó la presencia de esa simbología en los andenes 12 y 13, Trenes Argentinos aclaró que no se trataba de una intervención real, sino del montaje preparado para la filmación de una serie de Netflix.
Según contaron en el programa Otra mañana, por A24, la producción corresponde a la miniserie de cinco capítulos que tendrá como protagonista al "Chino" Darín y será dirigida por el guionista Sebastián Borensztein.