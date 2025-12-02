El Chino Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 5 episodios

La miniserie de cinco episodios (con título a confirmar) narra la historia de "El Ruso", un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado durante la segunda guerra mundial al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral. Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.

La producción ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y pronto se trasladará a diversas locaciones en Europa. Con una puesta en escena visual impactante, la serie capturará la esencia y el misterio de la historia de "El Ruso", en paisajes y escenarios auténticos de los años 40.

Netflix anunció el inicio de producción de una nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Chino Darín, producida por Kenya Films y K&S Films, con Sebastián Borensztein como autor y director.

"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", afirmó Borensztein.

Ficha técnica de la nueva serie con el Chino Darín

Guion y Dirección: Sebastián Borensztein

Elenco: Protagonizada por Chino Darín

Productores ejecutivos: Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi, Matías Mosteirin

Una producción de: Kenya Films y K&S Films

El rodaje de la nueva serie de Netflix en la estación Constitución

El pasado miércoles la estación de Constitución amaneció con insignias nazis que provocaron la sorpresa y hasta indignación de algunos pasajeros del Tren Roca, quienes no tardaron en compartir las imágenes en sus redes sociales.

Miniserie El Ruso en Netflix

Ante la polémica que generó la presencia de esa simbología en los andenes 12 y 13, Trenes Argentinos aclaró que no se trataba de una intervención real, sino del montaje preparado para la filmación de una serie de Netflix.

Según contaron en el programa Otra mañana, por A24, la producción corresponde a la miniserie de cinco capítulos que tendrá como protagonista al "Chino" Darín y será dirigida por el guionista Sebastián Borensztein.