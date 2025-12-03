En vivo Radio La Red
José Coronado
Netflix
SERIES

José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española del año y apenas tiene 8 episodios

El fenómeno de José Coronado en Netflix sorprende con una serie de ocho capítulos que esconde un giro que pocos espectadores anticipan.

José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española del año y apenas tiene 8 episodios. (Foto: Archivo)

José Coronado vuelve a convertirse en un imán de Netflix para los espectadores con una producción que ha logrado lo que pocas series españolas consiguen: atrapar desde el primer minuto y sostener un suspenso de alto voltaje durante solo ocho episodios. La ficción Legado, estrenada en mayo de 2025, demostró que el drama empresarial puede alcanzar la intensidad del thriller más puro.

Esta serie, comparada por muchos con Succession, propone una mirada feroz a las luchas de poder dentro de un imperio mediático familiar, pero lo hace desde un ángulo propio, más emocional, más áspero y profundamente español.

Aunque nació como una temporada cerrada y por ahora no hay señales de continuación, el fenómeno que ha generado confirma que su fuerza no depende de largas tramas, sino de una historia compacta que golpea sin descanso. En tiempos en los que las plataformas apuestan por temporadas infinitas, Legado ofrece una experiencia distinta: un drama corto, perfecto para ver en una tarde, que deja al espectador con la sensación de haber asistido a una tragedia familiar moderna digna de análisis.

Legado Serie Netflix 1.jpg

De qué trata la serie Legado en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

La serie presenta a los cuatro hijos de Federico, todos diferentes, todos heridos, todos con hambre de poder. Yolanda, Andrés, Guadalupe y Lara representan facetas distintas del legado familiar: ambición, miedo, orgullo y necesidad de aprobación. La química dentro del reparto convierte sus escenas en auténticos duelos interpretativos.

Cuando Federico decide volver a la empresa, la tensión estalla. Los hijos, acostumbrados al control, ven su regreso como una amenaza directa. Las maniobras que emplean para sacarlo de la ecuación revelan la profundidad de la fractura familiar. Lo que comienza como un drama empresarial termina por transformarse en un conflicto emocional marcado por traiciones, silencios y decisiones irreversibles.

Legado Netflix 1

La serie que impulsó el efecto José Coronado en Netflix

La presencia del actor ha marcado un antes y un después en el consumo de ficción española dentro del catálogo. José Coronado ha sido durante años una garantía: Periodistas, El príncipe, Vivir sin permiso, Inocente, Gigantes, Entrevías y La chica de nieve son ejemplo de cómo su figura genera confianza en el espectador promedio, que identifica su nombre con historias intensas y personajes complejos.

Con Legado, este patrón se repitió. La serie irrumpió en el top 10 de Netflix desde su estreno y se mantuvo semanas como una de las producciones más vistas. Su fuerza reside en el personaje de Federico Seligman, un magnate de la comunicación que se retira por una grave enfermedad, dejando el control del imperio familiar a sus hijos. A su vuelta, recuperado, descubre que nada es como lo dejó: decisiones cuestionables, desvíos económicos y un ocaso empresarial que amenaza con devorarlo todo.

Legado Serie Netflix 2.jpg

Legado, una serie comparada con Succession

Muchos espectadores señalaron similitudes con el fenómeno global Succession. Sí, hay una familia rica, un padre poderoso, hijos hambrientos de influencia y un imperio tambaleante. Pero Legado juega otra partida. Aquí la trama es más directa, más áspera y más humana. No gira únicamente en torno a quién se quedará con el poder, sino al derrumbe moral que sufren todos al intentar alcanzarlo.

Federico Seligman no es Logan Roy, ni pretende serlo. Su batalla es más emocional, más íntima. La serie no busca dar discursos sobre capitalismo moderno, sino mostrar cómo una familia puede desmoronarse cuando cada miembro decide actuar por interés propio.

Legado Serie Netflix 2.jpg

Cuántos capítulos tiene la serie española Legado

Con solo ocho episodios, Legado construyó una narrativa ajustada y sin relleno, ideal para maratones de fin de semana. Su éxito generó rumores de una posible segunda temporada, pero hasta hoy no existe anuncio oficial. Ese halo de historia cerrada, de conflicto que nace y estalla en un corto período, es parte de lo que la hace tan efectiva.

El elenco de Legado con José Coronado

  • José Coronado
  • Belén Cuesta
  • Diego Martín
  • Natalia Huarte
  • María Morera
  • Susi Sánchez
  • Iván Pellicer
  • Lucas Nabor

Tráiler oficial de Legado en Netflix

Embed

