José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española del año y apenas tiene 8 episodios

La serie presenta a los cuatro hijos de Federico, todos diferentes, todos heridos, todos con hambre de poder. Yolanda, Andrés, Guadalupe y Lara representan facetas distintas del legado familiar: ambición, miedo, orgullo y necesidad de aprobación. La química dentro del reparto convierte sus escenas en auténticos duelos interpretativos.

Cuando Federico decide volver a la empresa, la tensión estalla. Los hijos, acostumbrados al control, ven su regreso como una amenaza directa. Las maniobras que emplean para sacarlo de la ecuación revelan la profundidad de la fractura familiar. Lo que comienza como un drama empresarial termina por transformarse en un conflicto emocional marcado por traiciones, silencios y decisiones irreversibles.

Legado Netflix 1

La serie que impulsó el efecto José Coronado en Netflix

La presencia del actor ha marcado un antes y un después en el consumo de ficción española dentro del catálogo. José Coronado ha sido durante años una garantía: Periodistas, El príncipe, Vivir sin permiso, Inocente, Gigantes, Entrevías y La chica de nieve son ejemplo de cómo su figura genera confianza en el espectador promedio, que identifica su nombre con historias intensas y personajes complejos.

Con Legado, este patrón se repitió. La serie irrumpió en el top 10 de Netflix desde su estreno y se mantuvo semanas como una de las producciones más vistas. Su fuerza reside en el personaje de Federico Seligman, un magnate de la comunicación que se retira por una grave enfermedad, dejando el control del imperio familiar a sus hijos. A su vuelta, recuperado, descubre que nada es como lo dejó: decisiones cuestionables, desvíos económicos y un ocaso empresarial que amenaza con devorarlo todo.

Legado Serie Netflix 2.jpg

Legado, una serie comparada con Succession

Muchos espectadores señalaron similitudes con el fenómeno global Succession. Sí, hay una familia rica, un padre poderoso, hijos hambrientos de influencia y un imperio tambaleante. Pero Legado juega otra partida. Aquí la trama es más directa, más áspera y más humana. No gira únicamente en torno a quién se quedará con el poder, sino al derrumbe moral que sufren todos al intentar alcanzarlo.

Federico Seligman no es Logan Roy, ni pretende serlo. Su batalla es más emocional, más íntima. La serie no busca dar discursos sobre capitalismo moderno, sino mostrar cómo una familia puede desmoronarse cuando cada miembro decide actuar por interés propio.

Legado Serie Netflix 2.jpg

Cuántos capítulos tiene la serie española Legado

Con solo ocho episodios, Legado construyó una narrativa ajustada y sin relleno, ideal para maratones de fin de semana. Su éxito generó rumores de una posible segunda temporada, pero hasta hoy no existe anuncio oficial. Ese halo de historia cerrada, de conflicto que nace y estalla en un corto período, es parte de lo que la hace tan efectiva.

El elenco de Legado con José Coronado

José Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

Tráiler oficial de Legado en Netflix