Más plata para desempleados: ANSES confirma un aumento en diciembre 2025

El objetivo es garantizar un ingreso temporario que permita sostener la economía del hogar mientras la persona busca reinsertarse laboralmente. También contempla el mantenimiento de ciertos derechos previsionales y de cobertura médica, lo que la convierte en una herramienta integral de protección social.

La normativa establece que pueden solicitarla los siguientes grupos:

Trabajadores permanentes

Deben haber acumulado al menos seis meses de aportes en relación de dependencia durante los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

En este caso, el requisito cambia: se exige haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción

Para el sector amparado por la Ley de la Industria de la Construcción, se requiere tener ocho meses de aportes dentro de los últimos dos años previos a la finalización de la obra o del contrato.

A diferencia de otros programas sociales, la Prestación por Desempleo solo aplica a quienes fueron trabajadores registrados y tiene una duración limitada, dependiendo de los aportes previos del titular.

Cómo se calcula el monto que paga ANSES

El monto de la Prestación por Desempleo no es fijo: se actualiza todos los meses y depende de dos factores principales:

El mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados , sobre el cual se aplica un porcentaje.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil, que define el piso y el tope de lo que puede pagarse.

El cálculo funciona así:

Se paga el 75% del mejor salario promedio del último semestre laboral.

Esto significa que una persona cuyo mejor sueldo promedio era, por ejemplo, $400.000, recibiría una prestación equivalente a $300.000.

Existe un tope máximo que ANSES no puede exceder.

Ese límite está directamente vinculado al SMVM y, con la actualización vigente para diciembre, quedó fijado en:

Tope máximo de la Prestación por Desempleo en diciembre 2025: $334.800

Es decir, incluso si el cálculo del 75% arroja un monto superior, ANSES solo puede pagar hasta ese valor.

A su vez, existe un monto mínimo, también ajustado por el salario mínimo, que garantiza un piso de ingresos para los titulares.

Aumento confirmado en diciembre: por qué sube la Prestación por Desempleo

El aumento se debe a la actualización oficial del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que es el índice que regula el valor de esta prestación. Cada vez que el salario mínimo se incrementa, ANSES actualiza automáticamente:

El monto máximo ,

El monto mínimo ,

La escala completa de valores que se pagan.

Como diciembre es uno de los meses donde históricamente se define una nueva actualización del SMVM, la Prestación por Desempleo vuelve a subir, y con ella el alivio económico para miles de hogares que dependen de este ingreso.

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en diciembre?

ANSES paga este beneficio según terminación de DNI, como el resto de su calendario mensual.

Generalmente, los pagos se realizan en la segunda mitad del mes, después de acreditarse AUH, AUE, jubilaciones y pensiones.

Si necesitás, puedo agregar el cronograma completo, pero en este caso no fue incluido en la gacetilla oficial.