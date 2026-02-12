Netflix tiene la película más popular del 2026 en Argentina y es un fenómeno imparable
Esta película llegó al catálogo de Netflix y se convirtió en furor con una trama que combina acción y desastres que no da respiro.
Netflix tiene la película más popular del 2026 en Argentina y es un fenómeno imparable. (Foto: Archivo)
"Tornados" (Twisters, 2024) irrumpió en Netflix sin previo aviso y en cuestión de días se instaló entre lo más visto. El thriller estadounidense combinó acción, drama y desastres naturales en una historia que mantuvo a los espectadores al borde del sillón. Ahora, con su desembarco en la plataforma, confirmó que las películas de catástrofes siguen teniendo un lugar privilegiado en el streaming.
El catálogo de Netflix no dejó de crecer en los últimos años. La plataforma sumó series y películas de todos los géneros y reforzó su liderazgo mundial. Los suscriptores aumentaron de forma sostenida y cada estreno potente generó conversación inmediata. En ese contexto, Tornados encontró el escenario perfecto para convertirse en tendencia.
La producción retomó el espíritu de la recordada Twister de 1996, pero presentó una actualización acorde a los tiempos actuales. Incorporó redes sociales, nuevas tecnologías y una mirada emocional más profunda sobre quienes arriesgan su vida persiguiendo tormentas.
De qué trata "Tornados", el fenómeno que sacude Netflix
La historia siguió a Kate Carter, una excazadora de tormentas que cargó con un trauma devastador. Durante sus años universitarios, vivió un encuentro directo con un tornado que marcó su vida para siempre. Tras esa experiencia, decidió alejarse del peligro y dedicarse a estudiar patrones meteorológicos desde la seguridad de la ciudad de Nueva York.
Sin embargo, el pasado volvió a golpear su puerta. Su amigo Javi la convenció de regresar a las llanuras abiertas para probar un sistema innovador de seguimiento de tormentas. La propuesta prometió avances científicos y nuevas oportunidades. Pero también implicó enfrentarse nuevamente a sus miedos más profundos.
En ese escenario apareció Tyler Owens, una superestrella de las redes sociales. Carismático, imprudente y obsesionado con el riesgo, lideró un equipo que persiguió tormentas como si se tratara de un espectáculo. Cuanto más peligroso, mejor para sus seguidores.
La tensión creció cuando la temporada de tormentas se intensificó de manera inesperada. Fenómenos nunca antes vistos comenzaron a formarse sobre el centro de Oklahoma. Varios sistemas convergieron y crearon un escenario extremo. Kate, Tyler y sus respectivos equipos quedaron atrapados en medio de múltiples tornados. La lucha dejó de ser profesional. Pasó a ser una cuestión de supervivencia.
El regreso de "Tornados" con tecnología, redes sociales y adrenalina
La actualización de la clásica historia no se limitó a efectos especiales más impactantes. También introdujo una reflexión sobre el rol de la tecnología y la exposición en redes.
Tyler documentó cada persecución en tiempo real. Sus transmisiones en vivo acumularon miles de espectadores. La pregunta fue inevitable: ¿hasta dónde se puede llegar por una imagen viral?
Kate, en cambio, representó la mirada científica. Buscó datos, precisión y prevención. Su conflicto interno giró en torno a si debía arriesgarlo todo otra vez para avanzar en el conocimiento meteorológico.
El elenco de la película "Tornados"
Daisy Edgar-Jones
Glen Powell
Anthony Ramos
Brandon Perea
Maura Tierney
Harry Hadden-Paton
Sasha Lane
Daryl McCormack
Kiernan Shipka
Nik Dodani
Por qué "Tornados" se convirtió en furor en Netflix
Primero, la nostalgia jugó a favor. Quienes recordaron la película de 1996 encontraron una versión renovada que respetó la premisa original. Segundo, la acción constante mantuvo la atención en todo momento. No hubo largas pausas ni subtramas innecesarias.
Además, el estreno en febrero de 2026 coincidió con un período de alta competencia entre plataformas. Netflix necesitó títulos fuertes que atrajeran audiencia. Tornados cumplió ese rol.
Las historias de desastres naturales volvieron a ocupar un lugar central en el streaming. El público respondió a narrativas que combinaron espectáculo con dilemas humanos. Netflix sumó así otro título fuerte a su catálogo. Y dejó claro que las producciones de alto impacto seguirán marcando el pulso de la plataforma.