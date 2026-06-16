Netflix: Wanda Nara y Darío Barassi sorprenden con la segunda temporada del reality más visto

Love Is Blind Argentina Netflix 2

Según el resumen oficial de Netflix: "¿El verdadero amor es ciego? Esa es la pregunta que sirve de disparador de este experimento de Netflix que ha dado la vuelta al mundo, en donde varios solteros y solteras van en busca de una pareja que los ame y con la que decidirán casarse... ¡sin haberse visto nunca! Las parejas después de conocerse en las cabinas, experimentan la convivencia, conocen a las familias y amigos de sus parejas, organizan su boda y ante el altar, decidirán si su química y la atracción física es igual a la conexión emocional que sintieron cuando se enamoraron a ciegas".

Cuándo se estrena la segunda temporada de "Love Is Blind: Argentina" en Netflix

Además de presentar las primeras imágenes, Netflix confirmó una información que los seguidores esperaban desde hacía meses. La plataforma anunció oficialmente que la segunda temporada llegará el próximo 28 de junio.

La fecha generó una rápida repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el regreso del programa. Desde el final de la primera edición, el público venía reclamando novedades sobre una posible continuidad del formato en Argentina.

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Con la fecha ya confirmada, los fanáticos podrán volver a seguir nuevas historias de amor, encuentros inesperados y decisiones que podrían cambiar la vida de los participantes.

Por qué "Love Is Blind: Argentina" se convirtió en un fenómeno

La primera temporada logró posicionarse entre los contenidos más comentados de Netflix Argentina. La combinación entre romance, incertidumbre y emociones reales permitió que el programa conectara con una audiencia muy diversa.

Muchos espectadores siguieron cada episodio para descubrir si realmente era posible enamorarse sin conocer físicamente a la otra persona. Otros quedaron atrapados por los conflictos que surgieron una vez que las parejas abandonaron los pods y comenzaron a convivir en el mundo real.

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La presencia de Wanda Nara y Darío Barassi también aportó un sello distintivo a la producción local. Ambos conductores lograron acompañar las historias con un estilo cercano y dinámico que fue bien recibido por gran parte de la audiencia.

Con estos antecedentes, la expectativa por la segunda temporada es elevada. Netflix apostará nuevamente por un formato que ya demostró su capacidad para generar conversación en redes sociales y convertirse en uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

A partir del 28 de junio, una nueva generación de participantes intentará demostrar que el amor puede surgir antes de que exista el primer encuentro cara a cara. Y, una vez más, millones de espectadores seguirán atentos para descubrir si realmente el amor es ciego.

Tráiler oficial de "Love Is Blind: Argentina" - Temporada 2 en Netflix