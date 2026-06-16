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Netflix: Wanda Nara y Darío Barassi sorprenden con la segunda temporada del reality más visto

La temporada 2 de "Love Is Blind: Argentina" ya tiene fecha de estreno con Wanda Nara y Darío Barassi, y Netflix mostró las primeras imágenes.

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Netflix: Wanda Nara y Darío Barassi sorprenden con la segunda temporada del reality más visto. (Foto: Captura de pantalla)

Netflix: Wanda Nara y Darío Barassi sorprenden con la segunda temporada del reality más visto. (Foto: Captura de pantalla)

"Love Is Blind: Argentina" volvió a captar la atención de los fanáticos de los realities románticos en Netflix tras la publicación del primer adelanto de su segunda temporada con Wanda Nara y Darío Barassi. Luego del impacto que generó la primera edición en el país, la N roja confirmó la llegada de nuevos episodios y reveló algunos detalles de la experiencia que vivirán los participantes.

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La plataforma de streaming decidió sorprender a los seguidores del programa con un avance que mostró tanto el regreso de los conductores como las primeras imágenes de los hombres y mujeres que formarán parte de esta nueva edición. La expectativa creció rápidamente entre quienes siguieron la primera temporada y quedaron atentos a cada novedad relacionada con el exitoso formato.

Qué mostró el primer adelanto de "Love Is Blind: Argentina" - Temporada 2

La expectativa terminó este lunes cuando Netflix lanzó oficialmente el primer avance de la segunda temporada de Love Is Blind: Argentina.

En las imágenes difundidas por la plataforma aparecen nuevamente los conductores Wanda Nara y Darío Barassi, quienes fueron los encargados de presentar la dinámica que volverá a poner a prueba las emociones de los participantes.

Love Is Blind Argentina Netflix 2

Según el resumen oficial de Netflix: "¿El verdadero amor es ciego? Esa es la pregunta que sirve de disparador de este experimento de Netflix que ha dado la vuelta al mundo, en donde varios solteros y solteras van en busca de una pareja que los ame y con la que decidirán casarse... ¡sin haberse visto nunca! Las parejas después de conocerse en las cabinas, experimentan la convivencia, conocen a las familias y amigos de sus parejas, organizan su boda y ante el altar, decidirán si su química y la atracción física es igual a la conexión emocional que sintieron cuando se enamoraron a ciegas".

Cuándo se estrena la segunda temporada de "Love Is Blind: Argentina" en Netflix

Además de presentar las primeras imágenes, Netflix confirmó una información que los seguidores esperaban desde hacía meses. La plataforma anunció oficialmente que la segunda temporada llegará el próximo 28 de junio.

La fecha generó una rápida repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el regreso del programa. Desde el final de la primera edición, el público venía reclamando novedades sobre una posible continuidad del formato en Argentina.

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Con la fecha ya confirmada, los fanáticos podrán volver a seguir nuevas historias de amor, encuentros inesperados y decisiones que podrían cambiar la vida de los participantes.

Por qué "Love Is Blind: Argentina" se convirtió en un fenómeno

La primera temporada logró posicionarse entre los contenidos más comentados de Netflix Argentina. La combinación entre romance, incertidumbre y emociones reales permitió que el programa conectara con una audiencia muy diversa.

Muchos espectadores siguieron cada episodio para descubrir si realmente era posible enamorarse sin conocer físicamente a la otra persona. Otros quedaron atrapados por los conflictos que surgieron una vez que las parejas abandonaron los pods y comenzaron a convivir en el mundo real.

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La presencia de Wanda Nara y Darío Barassi también aportó un sello distintivo a la producción local. Ambos conductores lograron acompañar las historias con un estilo cercano y dinámico que fue bien recibido por gran parte de la audiencia.

Con estos antecedentes, la expectativa por la segunda temporada es elevada. Netflix apostará nuevamente por un formato que ya demostró su capacidad para generar conversación en redes sociales y convertirse en uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

A partir del 28 de junio, una nueva generación de participantes intentará demostrar que el amor puede surgir antes de que exista el primer encuentro cara a cara. Y, una vez más, millones de espectadores seguirán atentos para descubrir si realmente el amor es ciego.

Tráiler oficial de "Love Is Blind: Argentina" - Temporada 2 en Netflix

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