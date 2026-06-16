Confirman cómo es el vínculo entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña: así reacciona él cuando la nombran

Por otro lado, la representante legal de Wanda Nara también fue consultada sobre el conflicto que enfrenta a Benjamín Vicuña con China Suárez en torno a la exposición de sus hijos. Aunque dejó en claro que no quería involucrarse directamente en esa disputa, compartió una reflexión crítica sobre la situación.

Embed

"No puedo ponerme en el lugar. Sería difícil entender qué vive un padre cuando los hijos son objeto de llevar y traer, están en la mitad de un conflicto tan público. Los chicos de él se meten a la cancha con Mauro. Me parece que demasiada exposición", señaló.

Más tarde, la misma movilera de LAM fue a buscar la palabra de Benjamín Vicuña a la salida del teatro, donde protagoniza Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe. En un primer momento, el actor respondió de manera amable cuando le comentaron los elogios que había recibido de parte de Rosenfeld. "Siempre es lindo un elogio. La conozco hace mucho tiempo, muchos años por un tema judicial", comentó cordialmente.

Sin embargo, el clima cambió por completo cuando apareció el nombre de Wanda Nara en la conversación. Visiblemente incómodo, el actor dejó en claro que no tenía intención de hablar sobre ese tema y trató de ponerle fin al intercambio.

"Si es para esto, no te voy a hacer una nota en la puerta del teatro para hablar cosas que no me interesan", lanzó con evidente fastidio.

Ante la insistencia de la periodista, Benjamín Vicuña cerró el asunto reafirmando la misma postura que mantiene desde hace años respecto de la empresaria. "Me encanta que la gente me tenga buena onda. Yo no la conozco, entonces no puedo darte una opinión", concluyó.

Reacción Benjamín Vicuña ante la consulta por Wanda Nara - captura LAM

Cuál fue la filosa referencia de Wanda Nara a Benjamín Vicuña en los Martín Fierro con palito incluido para la China Suárez

La noche del 18 de mayo quedó marcada para Wanda Nara, que se llevó el premio Martín Fierro a mejor conductora de televisión y vivió una de las escenas más comentadas de la ceremonia. Cuando Santiago del Moro anunció que era la ganadora, la empresaria se mostró profundamente emocionada y recibió una cálida ovación de parte de los presentes.

Sin embargo, más allá de la distinción obtenida, lo que terminó generando mayor repercusión fue el mensaje que compartió al subir al escenario. Durante sus palabras de agradecimiento, lanzó una frase que rápidamente despertó interpretaciones y que muchos relacionaron con China Suárez.

Sin nombrarla en ningún momento, Wanda apeló a una referencia que no pasó inadvertida. Se trató de una alusión al recordado discurso que Benjamín Vicuña brindó en 2023, una intervención que en aquel entonces se viralizó por las distintas lecturas que generó. En esa oportunidad, el actor había expresado: "Este país me dio un amor", mientras las cámaras enfocaban a Pampita.

Embed

Ya con el Martín Fierro en sus manos, la conductora expresó: “Es una terna increíble, me quedé helada. A veces nosotras nos creemos que no podemos o no nos merecemos nosotras mismas un lugar. Es verdad que arranqué con unas zapatillas como dicen, en mal estado, pero siempre soñé y creí en mí”.

Luego continuó con una frase que llamó especialmente la atención: “Este país me dio… muchos amores”. Finalmente, cerró su discurso con una reflexión personal: “Pero el amor más importante es el amor propio. Yo siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía”.