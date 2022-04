Ni la epilepsia detuvo el sueño de Gerard: convertirse en conductor radial 

"Es una alegría inmensa es poder contarles qué es tener epilepsia, qué tratamientos hacer, porque muy pocos medios de comunicación tocan este tema, Belén", la recibió el periodista a su colega.

Sobre su enfermedad, contó: "Me la confirmaron cuando tenía 4 años. Estaba sentado en la mesa y me vino un cosquilleo en la boca, me vino como un nervio. Mi infancia fue muy feliz porque la llevaba como podía. Cuando me venía, me quedaba quietito, tranquilo, y pasaba la enfermedad, el mareo y seguía jugando".

Sobre su infancia, Gerard remarcó: "Son dos padres que la vienen remando, luchando, porque tener un hijo discapacitado, con epilepsia es un tema serio, no sabés a qué horario te puede venir la convulsión, en cualquier momento del día".

En su adolescencia fue víctima de bullying por ser epiléptico pero con el tiempo pudo revertir su situación social con sus compañeros: "La adolescencia en el colegio tuvo lo típico del bullying, no podés decir que tenés epilepsia porque te discriminan. Por suerte en la secundaria empecé a tener amigos, relaciones públicas".

"La radia es algo mágico, me gusta mucho trabajar de eso, estudié periodismo, por un problema de salud tuve que dejarlo, retomé en el Centro Cultural Flores y ahí pude terminar mi carrera de periodista en el 2013, me dieron la oportunidad de empezar en una radio del barrio", afirmó sobre la profesión que ama.

Y finaliza: "Que no bajen los brazos, que sigan luchando, que la epilepsia remonte, que la gente empiece a hablar de la epilepsia, estamos de acuerdo que hay que hablar del COVID y de otras enfermedades pero que la epilepsia se toque de una vez por todas".