Era atleta, tuvo dos ACV, se quiso quitar la vida y hoy alimenta a 380 chicos en su comedor

"El deporte, desde que tengo noción, fue mi cable a tierra, hice todas las disciplinas, pero la que amé fue el atletismo", relata en su charla con la periodista de América Tv.

Pero lamentablemente dos hechos emocionales muy duros la llevaron a tener dos ACV. "Mis ACV fueron por lo emocional, mi mamá empezó con cáncer, viví toda su enfermedad y fui una persona que no supe descargar. En 2010 fue mi primer ACV que fue muy leve", explica.

Y agrega: "Me estaba preparando para viajar a Colombia a un Sudamericano, me di de alta sin medicarme durante un año. Cuando vuelvo de Colombia, entré al baño y no me acuerdo más nada. Después de la muerte de mi madre y de mi hijo lo peor que me puede haber pasado es el ACV. Se me vino el mundo abajo".

El mundo se le derrumbaba y Norma tomó la peor decisión: "Me quise quitar la vida, me salvó mi esposo. Fue muy duro".

Ese fue el puntapié para iniciar una nueva vida con una llegada social profunda y hoy lleva adelante un comedor que durante en la entrevista preparó 40 docenas de empanadas para alimentar a muchos niños.

"Siempre tuve el sueño y en 2017 lo pudimos concretar. En el año 94, entrenaba a muchos chiquitos, había muchos niños que venían a entrenar y no almorzaban. En pandemia fueron 380 chicos. Lo más lindo en esta vida es ver sonreír a los niños y que un niño te diga ´gracias Norma´", afirmó.

En tanto, la gente, agradecida, definió a Norma como "una mamá más para los chicos".