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Milei salió a respaldar a Manuel Adorni luego de que presentara su declaración jurada

El Presidente compartió un mensaje del realizador audiovisual Santiago Oría como muestra de apoyo al jefe de Gabinete, quien en una entrevista dio su versión sobre el crecimiento de su patrimonio. Cómo fue el saludo a Bullrich por su cumpleaños.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei salió a respaldar a Manuel Adorni tras la explicaicón sobre su aumento patrimonial (Foto: archivo).

Javier Milei salió a respaldar a Manuel Adorni tras la explicaicón sobre su aumento patrimonial (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei compartió este jueves un mensaje de apoyo a Manuel Adorni en sus redes sociales. Fue luego de que el jefe de Gabinete presentara la declaración jurada de sus bienes y admitiera que mantuvo sin registrar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alrededor de 500.000 dólares en criptomonedas.

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"Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN", fue el mensaje publicado por el realizador audiovisual oficialista Santiago Oría y que reposteó el Presidente en su cuenta oficial en Instagram.

Este gesto de respaldo se produjo horas después de que Adorni diera su versión sobre el origen de los fondos que utilizó para la compra de bienes y viajes, y presentara su declaración jurada explicando su aumento patrimonial. En esa entrevista, el funcionario admitió que mantuvo ese dinero sin registrar ante el fisco.

"Cometí un error", dijo Adorni, en referencia a la decisión de no declarar las ganancias que obtuvo con su esposa. "No los declaramos porque antes la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro", afirmó en la entrevista con LN+.

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En el mensaje compartido por Milei, Oría agregó una crítica al periodismo que informó sobre la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Adorni en la justicia federal: "Hoy, buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de una ley de la que no entienden NADA, tirando la acusación de 'chorros' a diestra y siniestra con real malicia".

Y cerró con nuevas críticas al periodismo. "Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país", señaló en el mensaje.

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Ratificado, Adorni encabeza otra reunión de la mesa política en Casa Rosada

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

En tanto, ratificado una vez más como jefe de Gabinete, Adorni convocó para este jueves a una nueva reunión de la mesa política, que está prevista a partir del mediodía en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada.

A la reunión fueron convocados la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos estratégicos de la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Según pudo saber A24.com, Adorni anticipó que llevará una "torta" para que la exministra de Seguridad celebre sus 70 años, en lo que parece un gesto de distensión tras la polémica por el pedido de Bullrich para que el jefe de los ministros presente su declaración jurada.

En ese marco, el propio Presidente posteó otro mensaje en redes sociales con una foto de Bullrich rodeada por una torta y globos, y deseándole un feliz cumpleaños.

"Feliz Cumpleaños PatoBullrich, y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. Viva la Libertad, Carajo...!!!", publicó Milei en su cuenta en la red X. Luego, la senadora respondió: "¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre. Vamos, vamos, vamos!!!!".

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