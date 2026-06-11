Milei salió a respaldar a Manuel Adorni luego de que presentara su declaración jurada

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En el mensaje compartido por Milei, Oría agregó una crítica al periodismo que informó sobre la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Adorni en la justicia federal: "Hoy, buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de una ley de la que no entienden NADA, tirando la acusación de 'chorros' a diestra y siniestra con real malicia".

Y cerró con nuevas críticas al periodismo. "Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país", señaló en el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Santiago_Oria/status/2064895149008622010?s=20&partner=&hide_thread=false Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE.



La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN.



Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) June 11, 2026

Ratificado, Adorni encabeza otra reunión de la mesa política en Casa Rosada

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

En tanto, ratificado una vez más como jefe de Gabinete, Adorni convocó para este jueves a una nueva reunión de la mesa política, que está prevista a partir del mediodía en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada.

A la reunión fueron convocados la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos estratégicos de la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Según pudo saber A24.com, Adorni anticipó que llevará una "torta" para que la exministra de Seguridad celebre sus 70 años, en lo que parece un gesto de distensión tras la polémica por el pedido de Bullrich para que el jefe de los ministros presente su declaración jurada.

En ese marco, el propio Presidente posteó otro mensaje en redes sociales con una foto de Bullrich rodeada por una torta y globos, y deseándole un feliz cumpleaños.

"Feliz Cumpleaños PatoBullrich, y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. Viva la Libertad, Carajo...!!!", publicó Milei en su cuenta en la red X. Luego, la senadora respondió: "¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre. Vamos, vamos, vamos!!!!".