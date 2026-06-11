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El INDEC da a conocer la inflación de mayo y el Gobierno espera otro dato a la baja

El organismo revelará esta tarde el Índice de Precios al Consumidor del quinto mes de 2026. Las consultoras privadas proyectan una suba de entre 2,2% y 2,5%, por debajo del 2,6% registrado en abril.

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El Indec dará a conocer hoy la inflación de mayo de 2026: el Gobierno espera otro dato a la baja

El Indec dará a conocer hoy la inflación de mayo de 2026: el Gobierno espera otro dato a la baja
Leé también Las consultoras que releva el BCRA proyectan una inflación para mayo de 2,3%
El último REM anticipó una desaceleración gradual de los precios durante el resto del año. (Foto: archivo)

Después del 2,6% registrado en abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró confiado en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vuelva a perforar ese nivel y consolide una tendencia descendente.

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Las principales consultoras privadas estiman que la inflación de mayo se ubicará entre el 2,2% y el 2,5%. En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una variación de 2,3%.

De confirmarse esos pronósticos, se trataría del menor nivel de inflación desde octubre de 2025, cuando el índice había sido de 2,3%, e incluso podría acercarse al 2,1% registrado en septiembre del año pasado.

El dato de CABA anticipó una desaceleración

Las expectativas oficiales se vieron reforzadas luego de que la Ciudad de Buenos Aires informara una inflación del 2,1% en mayo, un indicador que habitualmente funciona como referencia de lo que luego publica el INDEC.

En el ámbito porteño, los mayores aumentos se registraron en Educación (3,1%), Salud (3%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%) y Alimentos y bebidas (2,8%), uno de los rubros con mayor incidencia en el índice general.

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La expectativa del Gobierno nacional

El dato que difundirá el INDEC será seguido de cerca por el Gobierno de Javier Milei, que considera a la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros económicos de la gestión.

La cifra de mayo podría representar el segundo mes consecutivo de baja en el ritmo de aumento de precios y consolidar la tendencia descendente que se inició tras la aceleración registrada durante los primeros meses del año.

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