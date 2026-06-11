El INDEC da a conocer la inflación de mayo y el Gobierno espera otro dato a la baja

El dato de CABA anticipó una desaceleración

Las expectativas oficiales se vieron reforzadas luego de que la Ciudad de Buenos Aires informara una inflación del 2,1% en mayo, un indicador que habitualmente funciona como referencia de lo que luego publica el INDEC.

En el ámbito porteño, los mayores aumentos se registraron en Educación (3,1%), Salud (3%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%) y Alimentos y bebidas (2,8%), uno de los rubros con mayor incidencia en el índice general.

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La expectativa del Gobierno nacional

El dato que difundirá el INDEC será seguido de cerca por el Gobierno de Javier Milei, que considera a la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros económicos de la gestión.

La cifra de mayo podría representar el segundo mes consecutivo de baja en el ritmo de aumento de precios y consolidar la tendencia descendente que se inició tras la aceleración registrada durante los primeros meses del año.