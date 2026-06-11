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De qué trabaja Santino Curto, el hijo de 22 años de Denise Dumas, que soprendió a todos

Santino Curto, el hijo de 22 años de Denise Dumas, rompió el bajo perfil y se supo a qué se dedica. Miralo.

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De qué trabaja Santino Curto, el hijo de 22 años de Denise Dumas, que soprendió a todos

Durante años mantuvo un perfil bajo, lejos de los flashes que acompañaron la carrera de su madre. Sin embargo, en las últimas horas, Santino Curto, el hijo de Denise Dumas, se convirtió en tema de conversación después de aparecer en televisión y mostrar una faceta que pocos conocían.

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A sus 22 años, el joven decidió dar un paso importante y lanzarse de lleno al mundo de la música, una pasión que viene cultivando desde hace tiempo y que ahora busca transformar en una carrera profesional.

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La presentación oficial ocurrió nada menos que en LAM, donde Santino mostró públicamente su primer trabajo musical y dejó en claro que quiere construir un camino propio, más allá de la popularidad de su familia.

Fruto de la relación entre Denise Dumas y el músico Germán Barceló, Santino creció rodeado de arte y escenarios. Sin embargo, eligió esperar su momento para mostrarse ante el gran público.

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El joven presentó "Arrepentido", una bachata que representa su debut formal como cantante y que marca el inicio de una nueva etapa personal y profesional.

Según contó durante su aparición televisiva, atravesó una etapa de búsqueda personal que incluyó una experiencia viviendo en el exterior. Ese período resultó clave para terminar de definir su vocación y apostar definitivamente por la música.

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De regreso en Argentina, comenzó a trabajar en sus canciones, a desarrollar su identidad artística y a construir un proyecto que ahora busca instalarse en plataformas digitales y redes sociales.

Quienes lo conocen aseguran que Denise Dumas acompañó de cerca todo el proceso. La conductora fue una de las principales impulsoras de su vocación y celebró con orgullo este importante paso frente a las cámaras.

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Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención durante su presentación: Santino dejó de ser simplemente "el hijo de Denise Dumas" para mostrarse como un artista con aspiraciones propias, decidido a ganarse un lugar por mérito personal.

Actualmente, el joven está enfocado de lleno en su carrera musical y busca consolidarse dentro de la escena artística. Con apenas un lanzamiento en el mercado, ya comenzó a despertar curiosidad entre los seguidores de su madre y los fanáticos de la música latina.

Mientras tanto, "Arrepentido" se convirtió en su carta de presentación y en el primer capítulo de una historia que recién comienza, pero que ya logró poner a Santino Curto en el radar mediático.

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