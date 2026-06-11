De qué trabaja Santino Curto, el hijo de 22 años de Denise Dumas, que soprendió a todos

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El joven presentó "Arrepentido", una bachata que representa su debut formal como cantante y que marca el inicio de una nueva etapa personal y profesional.

Según contó durante su aparición televisiva, atravesó una etapa de búsqueda personal que incluyó una experiencia viviendo en el exterior. Ese período resultó clave para terminar de definir su vocación y apostar definitivamente por la música.

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De regreso en Argentina, comenzó a trabajar en sus canciones, a desarrollar su identidad artística y a construir un proyecto que ahora busca instalarse en plataformas digitales y redes sociales.

Quienes lo conocen aseguran que Denise Dumas acompañó de cerca todo el proceso. La conductora fue una de las principales impulsoras de su vocación y celebró con orgullo este importante paso frente a las cámaras.

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Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención durante su presentación: Santino dejó de ser simplemente "el hijo de Denise Dumas" para mostrarse como un artista con aspiraciones propias, decidido a ganarse un lugar por mérito personal.

Actualmente, el joven está enfocado de lleno en su carrera musical y busca consolidarse dentro de la escena artística. Con apenas un lanzamiento en el mercado, ya comenzó a despertar curiosidad entre los seguidores de su madre y los fanáticos de la música latina.

Mientras tanto, "Arrepentido" se convirtió en su carta de presentación y en el primer capítulo de una historia que recién comienza, pero que ya logró poner a Santino Curto en el radar mediático.