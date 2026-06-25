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No es vinagre: el ingrediente secreto que tenés en la cocina y ayuda a dejar los vidrios relucientes

Aunque existen numerosos productos comerciales para limpiar ventanas y espejos, un truco casero difundido en redes sociales propone una alternativa simple y económica. La preparación utiliza pocos elementos, incluye un ingrediente inesperado que suele encontrarse en cualquier cocina y promete ayudar a conseguir un acabado más brillante y sin marcas.

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La maicena

La maicena, el ingrediente de cocina que ayuda a dejar los vidrios relucientes.

Conseguir que los vidrios y espejos queden impecables suele ser una de las tareas más frustrantes de la limpieza del hogar. Frente a las marcas difíciles de eliminar, un truco casero ganó popularidad como alternativa a los limpiadores del mercado. La clave está en la maicena, un ingrediente de cocina que en esta preparación actúa como agente pulidor y ayuda a potenciar el brillo de las superficies.

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La fórmulafue compartida en YouTube por el canal Maxi Permacultura, que la presenta como una opción económica y práctica para la limpieza diaria. Combinada con vinagre de alcohol y alcohol al 70%, la fécula de maíz contribuye a mejorar el acabado final y a dejar los vidrios con un aspecto más transparente y reluciente.

Ingredientes necesarios

Para elaborar este limpiador se requieren los siguientes elementos:

  • Una cucharada de maicena.
  • Vinagre de alcohol.
  • Alcohol al 70%.
  • Agua.

Cómo preparar el limpiavidrios casero

Para la preparación se recomienda utilizar un envase pulverizador y un embudo para facilitar el proceso.

1. Mezclar los líquidos: verter en el pulverizador partes iguales de agua, vinagre de alcohol y alcohol al 70%.

2. Agregar la maicena: Incorporar una cucharada al recipiente.

3. Agitar bien: cerrar el envase y sacudir enérgicamente hasta integrar todos los componentes.

4. Aplicar sobre la superficie: una vez lista la preparación, pulverizar directamente sobre ventanas, puertas de vidrio o espejos y limpiar con un paño seco.

Por qué funciona esta mezcla

La eficacia de esta fórmula radica en la combinación de sus componentes. El vinagre ayuda a remover grasa y suciedad adherida, mientras que el alcohol favorece una evaporación rápida que reduce la aparición de marcas. La maicena, por su parte, cumple una función pulidora que aporta un brillo extra y mejora el acabado final.

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