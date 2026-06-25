No es vinagre: el ingrediente secreto que tenés en la cocina y ayuda a dejar los vidrios relucientes

Una cucharada de maicena.

Vinagre de alcohol.

Alcohol al 70%.

Agua.

Cómo preparar el limpiavidrios casero

Para la preparación se recomienda utilizar un envase pulverizador y un embudo para facilitar el proceso.

1. Mezclar los líquidos: verter en el pulverizador partes iguales de agua, vinagre de alcohol y alcohol al 70%.

2. Agregar la maicena: Incorporar una cucharada al recipiente.

3. Agitar bien: cerrar el envase y sacudir enérgicamente hasta integrar todos los componentes.

4. Aplicar sobre la superficie: una vez lista la preparación, pulverizar directamente sobre ventanas, puertas de vidrio o espejos y limpiar con un paño seco.

Por qué funciona esta mezcla

La eficacia de esta fórmula radica en la combinación de sus componentes. El vinagre ayuda a remover grasa y suciedad adherida, mientras que el alcohol favorece una evaporación rápida que reduce la aparición de marcas. La maicena, por su parte, cumple una función pulidora que aporta un brillo extra y mejora el acabado final.