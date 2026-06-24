Cómo hacer manteca casera con un solo ingrediente: la receta fácil para preparar en minutos

Batir la crema de leche: colocar la crema de leche en un bowl y comenzar a batir de manera constante con batidora eléctrica o manual.

Esperar la separación de la grasa: continuar batiendo incluso después de que la crema alcance la consistencia habitual de la crema chantilly. Con el paso de los minutos, la preparación comenzará a cortarse: por un lado se agrupará la materia grasa y, por otro, se desprenderá un líquido blanquecino conocido como suero o buttermilk.

Lavar y moldear: retirar la masa de grasa obtenida y lavarla con agua fría. Este paso es importante porque ayuda a eliminar los restos de suero, lo que contribuye a una mejor conservación del producto. Luego, darle la forma deseada.

Saborizar a gusto: si se busca una versión más aromática, incorporar una pizca de sal y hierbas frescas o secas, como tomillo y romero. Mezclar bien para distribuir los sabores de manera uniforme.

Conservar en la heladera: una vez lista, puede utilizarse en tostadas, sándwiches o preparaciones saladas. Se recomienda guardarla en un recipiente hermético dentro de la heladera para mantener su frescura por más tiempo.