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Cómo hacer manteca casera con un solo ingrediente: la receta fácil para preparar en minutos

Una técnica casera y muy fácil permite preparar este clásico infaltable de la cocina en pocos minutos.

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Hacer manteca en casa es una de las preparaciones más simples que existen: solo se necesita crema de leche y unos minutos de batido

Hacer manteca en casa es una de las preparaciones más simples que existen: solo se necesita crema de leche y unos minutos de batido

Hacer manteca en casa es una de las preparaciones más simples que existen: solo se necesita crema de leche y unos minutos de batido.

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Con ingredientes simples y un procedimiento accesible, se puede preparar queso crema casero en casa, ideal para acompañar distintas comidas o disfrutar en el desayuno y la merienda.

El proceso permite obtener un producto fresco, sin conservantes ni aditivos industriales, que puede utilizarse en tostadas, sándwiches o distintas recetas.

Según la receta difundida por Sabores del Conurbano en su canal de YouTube, también es posible personalizarla con sal, especias o hierbas aromáticas para darle un sabor diferente.

Ingredientes para hacer la manteca casera

  • 500 ml de crema de leche.
  • Sal, opcional.
  • Tomillo y romero, opcionales para saborizar.

Paso a paso para hacer manteca casera

Batir la crema de leche: colocar la crema de leche en un bowl y comenzar a batir de manera constante con batidora eléctrica o manual.

Esperar la separación de la grasa: continuar batiendo incluso después de que la crema alcance la consistencia habitual de la crema chantilly. Con el paso de los minutos, la preparación comenzará a cortarse: por un lado se agrupará la materia grasa y, por otro, se desprenderá un líquido blanquecino conocido como suero o buttermilk.

Lavar y moldear: retirar la masa de grasa obtenida y lavarla con agua fría. Este paso es importante porque ayuda a eliminar los restos de suero, lo que contribuye a una mejor conservación del producto. Luego, darle la forma deseada.

Saborizar a gusto: si se busca una versión más aromática, incorporar una pizca de sal y hierbas frescas o secas, como tomillo y romero. Mezclar bien para distribuir los sabores de manera uniforme.

Conservar en la heladera: una vez lista, puede utilizarse en tostadas, sándwiches o preparaciones saladas. Se recomienda guardarla en un recipiente hermético dentro de la heladera para mantener su frescura por más tiempo.

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