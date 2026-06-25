Cómo cobrar hasta $363.000 de ANSES si estás desempleado

El monto se calcula tomando como referencia los ingresos previos del trabajador, aunque existe un piso y un tope que se actualizan periódicamente.

Actualmente, el beneficio puede alcanzar un máximo cercano a los $363.000 mensuales.

Quiénes pueden acceder

La ayuda está destinada a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa o cuya relación laboral haya finalizado por causas ajenas a su voluntad.

Para acceder, se deben reunir determinados requisitos de aportes:

Trabajadores permanentes: al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: menos de doce meses de trabajo en los últimos tres años y más de 90 días trabajados durante el último año.

También pueden existir regímenes especiales para determinados sectores laborales.

Cuánto se cobra

El valor de la prestación depende de los ingresos que percibía el trabajador antes del despido. Los montos se actualizan periódicamente y el beneficio puede llegar hasta aproximadamente $363.000 mensuales para quienes tengan salarios más elevados.

Por su parte, quienes percibían ingresos menores recibirán montos acordes a su situación salarial previa. La prestación no tiene un monto único para todos los beneficiarios.

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Durante cuánto tiempo se paga

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados. En algunos casos, la prestación puede extenderse hasta 12 meses.

Los trabajadores mayores de 45 años que tengan cargas de familia pueden acceder a un período adicional de cobertura. La cantidad de cuotas se determina según la antigüedad laboral y el tiempo de aportes registrado.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite es necesario presentar:

Documento Nacional de Identidad.

Telegrama de despido.

Carta documento.

Contrato vencido.

Acta de finalización laboral.

Documentación que acredite la situación de desempleo.

La documentación exigida puede variar según el motivo por el cual terminó la relación laboral.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede realizarse solicitando un turno en ANSES.

Los pasos son los siguientes:

Reunir toda la documentación laboral.

Ingresar a la página de ANSES o llamar al 130.

Solicitar un turno.

Presentarse en la oficina correspondiente.

Esperar la resolución del organismo.

Es importante realizar la gestión dentro de los plazos establecidos luego de la desvinculación laboral.

Qué otros beneficios mantiene el trabajador

Mientras cobra la prestación, el beneficiario conserva determinados derechos:

Cobertura médica.

Asignaciones familiares, cuando correspondan.

Aportes previsionales.

Cómputo del período para la jubilación.

De esta manera, el trabajador no pierde completamente su protección social durante el período de desempleo.

Cómo consultar el estado del trámite

Los solicitantes pueden verificar la información desde Mi ANSES.

Para ello deben:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder al apartado "Prestaciones".

Consultar el estado del trámite.

Verificar la fecha y el lugar de cobro.

También es posible obtener información llamando al número 130 de atención de ANSES.

Una ayuda clave para quienes perdieron el empleo

La Prestación por Desempleo se mantiene como una de las principales herramientas de asistencia para los trabajadores formales que quedaron sin empleo.

El beneficio permite contar con un ingreso mensual durante varios meses, conservar la cobertura médica y continuar realizando aportes jubilatorios, mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

Por eso, quienes hayan sido despedidos o hayan finalizado una relación laboral en las condiciones previstas por la ley pueden consultar si reúnen los requisitos y tramitar la ayuda ante ANSES.