Cómo cobrar hasta $363.000 de ANSES si estás desempleado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada.
Los trabajadores que perdieron su empleo sin causa justificada pueden acceder a una ayuda económica de ANSES. El beneficio incluye pagos mensuales, cobertura médica y aportes jubilatorios.
Cómo cobrar la Prestación por Desempleo: ANSES paga hasta $363.000 por 12 meses
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada.
El beneficio funciona como un ingreso temporal para quienes quedaron desocupados y puede alcanzar los $363.000 mensuales, según los salarios previos del trabajador y la cantidad de aportes realizados al sistema.
Además del pago mensual, los beneficiarios continúan realizando aportes jubilatorios y conservan la cobertura de salud durante el período en que reciben la ayuda económica.
La Prestación por Desempleo es un programa administrado por ANSES que busca brindar un respaldo económico a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos, quedaron sin trabajo por finalización de contrato o atravesaron determinadas situaciones laborales previstas por la legislación.
El monto se calcula tomando como referencia los ingresos previos del trabajador, aunque existe un piso y un tope que se actualizan periódicamente.
Actualmente, el beneficio puede alcanzar un máximo cercano a los $363.000 mensuales.
La ayuda está destinada a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa o cuya relación laboral haya finalizado por causas ajenas a su voluntad.
Para acceder, se deben reunir determinados requisitos de aportes:
También pueden existir regímenes especiales para determinados sectores laborales.
El valor de la prestación depende de los ingresos que percibía el trabajador antes del despido. Los montos se actualizan periódicamente y el beneficio puede llegar hasta aproximadamente $363.000 mensuales para quienes tengan salarios más elevados.
Por su parte, quienes percibían ingresos menores recibirán montos acordes a su situación salarial previa. La prestación no tiene un monto único para todos los beneficiarios.
La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados. En algunos casos, la prestación puede extenderse hasta 12 meses.
Los trabajadores mayores de 45 años que tengan cargas de familia pueden acceder a un período adicional de cobertura. La cantidad de cuotas se determina según la antigüedad laboral y el tiempo de aportes registrado.
Para iniciar el trámite es necesario presentar:
La documentación exigida puede variar según el motivo por el cual terminó la relación laboral.
El trámite puede realizarse solicitando un turno en ANSES.
Los pasos son los siguientes:
Es importante realizar la gestión dentro de los plazos establecidos luego de la desvinculación laboral.
Mientras cobra la prestación, el beneficiario conserva determinados derechos:
De esta manera, el trabajador no pierde completamente su protección social durante el período de desempleo.
Los solicitantes pueden verificar la información desde Mi ANSES.
Para ello deben:
También es posible obtener información llamando al número 130 de atención de ANSES.
La Prestación por Desempleo se mantiene como una de las principales herramientas de asistencia para los trabajadores formales que quedaron sin empleo.
El beneficio permite contar con un ingreso mensual durante varios meses, conservar la cobertura médica y continuar realizando aportes jubilatorios, mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.
Por eso, quienes hayan sido despedidos o hayan finalizado una relación laboral en las condiciones previstas por la ley pueden consultar si reúnen los requisitos y tramitar la ayuda ante ANSES.