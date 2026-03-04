"No hace falta un título": la carrera que Elon Musk no considera clave si querés hacerte millonario en tecnología

No fue una frase aislada. En reiteradas oportunidades explicó que, al momento de contratar, no exige título universitario. En 2014 ya había señalado que en Tesla había empleados que ni siquiera habían terminado la secundaria, pero que contaban con habilidades excepcionales.

Su postura se volvió aún más clara en 2020, cuando publicó en X (entonces Twitter): “No se requiere título universitario en absoluto” para trabajar en Tesla. Y agregó que si alguien se graduó en una gran universidad puede ser una señal positiva, pero que “eso no es prueba de habilidad excepcional”.

En otra intervención pública explicó cuál es el verdadero filtro que utiliza al contratar: pedirle al candidato que describa problemas difíciles que haya resuelto y cómo los abordó. Según dijo, quien realmente enfrentó un desafío complejo puede explicarlo con claridad; quien no, suele quedarse en generalidades.

El mensaje es contundente: estudiar una carrera tradicional solo por el título —sin desarrollar pensamiento crítico ni capacidad técnica real— no acerca necesariamente al éxito financiero.

Habilidades antes que diplomas

Musk no desaconseja una carrera específica en particular, pero sí cuestiona la idea de que el camino obligatorio hacia el éxito sea acumular credenciales académicas. En su visión, la educación formal puede ser útil, pero no es el factor determinante para innovar o crear compañías multimillonarias.

En distintas entrevistas explicó que busca “evidencia de habilidad excepcional”. Para él, la clave está en entender principios fundamentales —sobre todo en física, ingeniería y resolución de problemas— y aplicarlos de manera creativa.

Esa lógica también se conecta con su defensa del aprendizaje autodidacta. El propio Musk estudió física y economía, pero gran parte de sus conocimientos en cohetería y manufactura avanzada los adquirió leyendo manuales técnicos y rodeándose de expertos. Según relató en varias ocasiones, cuando fundó SpaceX no era un especialista en ingeniería aeroespacial: aprendió desde cero.

Su enfoque va en línea con una transformación más amplia del mercado laboral tecnológico, donde los portafolios, los proyectos concretos y la experiencia práctica pesan cada vez más que el título.

Para quienes sueñan con “volverse millonarios” en tecnología, la advertencia implícita es clara: elegir una carrera solo por prestigio o seguridad puede no ser suficiente. Sin desarrollo real de habilidades —matemática, programación, diseño, ingeniería o pensamiento estratégico— el diploma pierde valor.

Musk suele insistir en que el sistema educativo tradicional fue diseñado para otra era, una en la que la información era escasa. Hoy, con acceso ilimitado al conocimiento, lo diferencial no es asistir a clases, sino saber aplicar lo aprendido para construir algo nuevo.