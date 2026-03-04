Conmoción en Caballito: encontraron muerto y maniatado a un profesor de la UBA dentro de su departamento
El departamento presentaba signos de desorden, aunque no se encontraron puertas forzadas, un dato que podría ser clave para determinar qué ocurrió en el lugar.
Un profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue encontrado maniatado y sin vida este miércoles por la tarde dentro de su departamento en el barrio porteño de Caballito. El caso que ya es investigado por la Justicia y mantiene abiertas varias hipótesis.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 14.15 en un edificio ubicado en la calle Hidalgo al 375, cuando un empleado del hombre ingresó al lugar y descubrió la escena.
La víctima fue identificada como David Walter Aguirre, de 55 años, quien vivía en el primer piso del edificio y utilizaba el departamento tanto como vivienda como para realizar tareas administrativas vinculadas a su trabajo. La alerta ingresó al 911 tras el descubrimiento de una persona maniatada dentro del departamento.
Cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, se entrevistaron con César David Tintilay, empleado administrativo de Aguirre, quien relató que al ingresar al inmueble encontró a su jefe atado con precintos y con un trapo en la boca. Minutos después arribó al lugar personal del SAME, cuyo médico constató el fallecimiento del profesor.
Investiga la División Homicidios
Tras confirmarse la muerte, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad quedó a cargo de las tareas periciales dentro del departamento. Los especialistas trabajaron en el lugar para relevar pruebas, analizar la escena y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, mientras se intenta establecer si se trató de un robo, un hecho violento planificado o un episodio vinculado al entorno personal o laboral de la víctima.
Las claves que analiza la Justicia
La investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que comenzó a ordenar las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre los pasos iniciales se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de la zona, la realización de peritajes dentro del departamento y la toma de declaraciones a personas del entorno de Aguirre.
Los investigadores también intentan reconstruir las últimas horas de la víctima para determinar si recibió visitas o si se registró algún movimiento extraño antes del hallazgo.
Un departamento que funcionaba como vivienda y oficina
Otro dato relevante para la causa es que el inmueble donde ocurrió el hecho era utilizado tanto como vivienda como oficina administrativa. Por ese motivo, los investigadores planean analizar documentación, equipos electrónicos y registros de actividad laboral que puedan aportar pistas sobre las personas que tenían contacto frecuente con el profesor.
Además, se prevé relevar testimonios de vecinos del edificio y del entorno cercano, con el objetivo de determinar si alguien escuchó ruidos, discusiones o movimientos sospechosos durante las horas previas al hallazgo.
Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa preliminar y bajo estricta reserva judicial, mientras continúan las tareas de la Policía Científica y la División Homicidios para esclarecer el caso que conmocionó al barrio de Caballito.