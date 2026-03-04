Conmoción en Caballito: encontraron muerto y maniatado a un profesor de la UBA dentro de su departamento. 

david-aguirre-era-profesor-y-director-de-la-carrera-de-administracion-de-la-uflo-foto-instagram-espdavidaguirre-CID5X66SIFBVRMEETDVOZCN7VY David Aguirre era profesor y director de la carrera de Administración de la UFLO. (Foto: Instagram @esp.david.aguirre)

El departamento presentaba signos de desorden, aunque los investigadores señalaron que no se encontraron puertas forzadas, un dato que podría ser clave para determinar qué ocurrió en el lugar.

Investiga la División Homicidios

Tras confirmarse la muerte, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad quedó a cargo de las tareas periciales dentro del departamento. Los especialistas trabajaron en el lugar para relevar pruebas, analizar la escena y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, mientras se intenta establecer si se trató de un robo, un hecho violento planificado o un episodio vinculado al entorno personal o laboral de la víctima.

Las claves que analiza la Justicia

La investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que comenzó a ordenar las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre los pasos iniciales se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de la zona, la realización de peritajes dentro del departamento y la toma de declaraciones a personas del entorno de Aguirre.

Los investigadores también intentan reconstruir las últimas horas de la víctima para determinar si recibió visitas o si se registró algún movimiento extraño antes del hallazgo.

el-profesor-estaba-muerto-en-una-habitacion-foto-tn-MUJVLN7E7ZGALBPYQ5C4QWMJAA El profesor estaba muerto en una habitación.

Un departamento que funcionaba como vivienda y oficina

Otro dato relevante para la causa es que el inmueble donde ocurrió el hecho era utilizado tanto como vivienda como oficina administrativa. Por ese motivo, los investigadores planean analizar documentación, equipos electrónicos y registros de actividad laboral que puedan aportar pistas sobre las personas que tenían contacto frecuente con el profesor.

Además, se prevé relevar testimonios de vecinos del edificio y del entorno cercano, con el objetivo de determinar si alguien escuchó ruidos, discusiones o movimientos sospechosos durante las horas previas al hallazgo.

Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa preliminar y bajo estricta reserva judicial, mientras continúan las tareas de la Policía Científica y la División Homicidios para esclarecer el caso que conmocionó al barrio de Caballito.