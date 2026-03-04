Las fotos más íntimas de Úrsula Corberó junto al Chino Darín antes del parto

ursula corbero y chino darin 1

Cómo presentó Úrsula Corberó a su hijo Dante

A tan solo días de haber dado a luz a Dante, Úrsula Corberó sorprendió a sus casi veinte millones de seguidores al mostrar en sus redes sociales la primera imagen del pequeño junto a su papá, el actor Chino Darín. La postal generó una enorme repercusión entre sus fanáticos, que celebraron la llegada del bebé.

"Hola, papi", fue la breve dedicatoria que escribió sobre la foto para su pareja, el padre de su primer hijo, a quien además arrobó. El mensaje estuvo acompañado por un emoji de una paloma con una rama de olivo, símbolo de paz y unión familiar.

La fotografía parece haber sido tomada en la clínica de Barcelona donde se produjo el nacimiento, ya que el recién nacido aparece envuelto en una manta y con el típico gorrito que se coloca a los bebés para mantener la temperatura corporal en las primeras horas de vida. Unas horas antes, Corberó había compartido una historia en la que se la veía paseando por las calles de la ciudad con Dante en su cochecito, aunque sin mostrar su rostro. "Hola. Soy mami", escribió en esa ocasión, junto a dos emojis que llamaron la atención: una carita con lágrimas y un corazón partido.

El lugar elegido para esa salida fue el emblemático Arco del Triunfo de Barcelona, en una jornada soleada. Para la ocasión, la actriz optó por un look invernal sobrio y cómodo: un tapado negro largo, gafas oscuras, pantalones amplios y botas de taco bajo que le permitieron caminar con tranquilidad.

Cabe recordar que Dante Darín nació el 9 de febrero. Fue el propio Chino quien confirmó la noticia ante la prensa española, describiendo el momento con emoción: "Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora", aseguró el actor antes de viajar a la Argentina para continuar con sus compromisos laborales.