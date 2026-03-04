Condenaron a una exconsejera escolar por una falsa denuncia de violación: cuál fue la prueba clave

jYg7tH9np_720x0__1 El abrazo de los dos jóvenes acusados falsamente de abuso sexual por Fiorella Belén Damiani. Foto La Nueva Imagen

El fallo: la Justicia consideró que la denuncia fue falsa

En su resolución, el juez Gutiérrez sostuvo que quedó acreditado que Damiani mintió al declarar que había sido víctima de abuso sexual agravado por la participación de dos hombres. “Se acreditó que la imputada afirmó falsamente haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos sujetos”, señaló el magistrado en el fallo.

El juez agregó que la acusada presentó como verdadero un hecho que sabía que no había ocurrido, lo que perjudicó gravemente a los hombres denunciados en el marco de un proceso penal. “Se trató de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias no eran verdaderas”, sostuvo el tribunal.

Los videos que cambiaron el rumbo de la causa

Uno de los elementos centrales que permitió desmentir la denuncia fueron videos aportados por los propios acusados, quienes habían registrado con sus teléfonos celulares el encuentro sexual con Damiani. En esas grabaciones, según determinó la Justicia, se observaba una relación consentida entre la mujer y los dos hombres.

Ig2cqSqYK_720x0__1 Fiorella Belén Damiani acusó a dos jóvenes de haberla violado. Era falso. Foto La Nueva Imagen:

Además, el examen médico realizado tras la denuncia no detectó lesiones compatibles con una violación, otro punto clave que debilitó la versión presentada por la denunciante. En ese contexto, la fiscalía concluyó que no existían pruebas de abuso sexual y que, por el contrario, se había producido una falsa imputación.

El impacto en los hombres acusados

El caso tuvo consecuencias graves para los dos hombres denunciados. Durante la investigación inicial, ambos fueron detenidos y permanecieron privados de su libertad mientras avanzaba la causa.

Con el tiempo, el análisis de las pruebas y los videos llevó a la fiscalía a solicitar su libertad y el sobreseimiento, al considerar que no existían elementos que sostuvieran la acusación.

Posteriormente, el Ministerio Público impulsó una causa contra Damiani por falso testimonio agravado, delito que finalmente derivó en la condena conocida este miércoles. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella confirmaron que apelarán la sentencia para solicitar una pena mayor, ya que consideran que el castigo impuesto es insuficiente frente a la gravedad de la acusación que enfrentaron los denunciados.

Cómo comenzó el caso que terminó en condena

El episodio que originó la causa ocurrió en 2017, cuando Damiani denunció que dos hombres la habían violado tras una fiesta en Punta Alta. Durante la investigación, la mujer ratificó su versión en varias declaraciones judiciales, lo que derivó en la detención de los acusados.

En 2021, cuando el proceso ya estaba avanzado y los imputados permanecían privados de su libertad, Damiani volvió a declarar ante la fiscalía.

En esa instancia, los investigadores le mostraron videos obtenidos de los teléfonos de los acusados, donde se la veía participando del encuentro sexual. La mujer reconoció ser la persona que aparecía en las imágenes, aunque sostuvo que el momento de la violación no estaba registrado en las grabaciones.

_r9-tNd-t_720x0__1 Los dos jóvenes que fueron acusados falsamente de abuso sexual por Fiorella Belén Damiani. Foto La Brújula 24 Imagen

Sin embargo, tras el análisis completo de la evidencia, la fiscalía concluyó que no existían elementos que respaldaran la acusación de abuso. A partir de ese momento, los hombres fueron liberados y sobreseídos, mientras que Damiani pasó a ser investigada por haber realizado una denuncia falsa en un proceso penal.

La joven fue detenida el 10 de abril de 2025, aunque posteriormente recuperó la libertad. La causa finalmente llegó a juicio oral, donde se evaluaron las pruebas y se dictó la condena que hoy la declara culpable de falso testimonio agravado.