En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Violación
Bahía Blanca
Falso testimonio

Condenaron a una exconsejera escolar por una falsa denuncia de violación: cuál fue la prueba clave

Fiorella Belén Damiani recibió una pena de ejecución condicional en Bahía Blanca, por lo tanto, no irá presa. Los denunciados aportaron videos para comprobar que fue una relación consentida.

Condenaron a una ex consejera escolar por una falsa denuncia de violación. 

Condenaron a una ex consejera escolar por una falsa denuncia de violación. 

La Justicia de Bahía Blanca condenó a Fiorella Belén Damiani, de 27 años, ex consejera escolar, a tres años de prisión en suspenso por haber denunciado falsamente que fue violada por dos hombres tras una fiesta en Punta Alta en 2017. La investigación posterior determinó que la acusación era falsa y que la relación había sido consentida, lo que derivó en una causa penal contra la joven.

Leé también Escándalo: investigan una violación a una de las enfermeras de Michael Schumacher
escandalo: investigan una violacion a una de las enfermeras de michael schumacher

El fallo fue dictado por el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1, quien la declaró culpable del delito de “falso testimonio agravado”. Al tratarse de una condena de ejecución condicional, Damiani no irá a prisión, aunque deberá cumplir una serie de condiciones durante los próximos años.

Además de la pena de tres años de prisión en suspenso, el magistrado dispuso una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para declarar como testigo en procesos judiciales. También se le impusieron reglas de conducta por tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y cumplir con otras medidas de supervisión judicial.

Durante el juicio, el abogado de los hombres denunciados, Juan Ignacio Vitalini, había solicitado la misma pena que finalmente aplicó el tribunal. En cambio, el defensor de Damiani, Sebastián Martínez, pidió su absolución o, de manera subsidiaria, la aplicación del mínimo de la escala penal.

jYg7tH9np_720x0__1
El abrazo de los dos jóvenes acusados falsamente de abuso sexual por Fiorella Belén Damiani. Foto La Nueva Imagen

El abrazo de los dos jóvenes acusados falsamente de abuso sexual por Fiorella Belén Damiani. Foto La Nueva Imagen

El fallo: la Justicia consideró que la denuncia fue falsa

En su resolución, el juez Gutiérrez sostuvo que quedó acreditado que Damiani mintió al declarar que había sido víctima de abuso sexual agravado por la participación de dos hombres. “Se acreditó que la imputada afirmó falsamente haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos sujetos”, señaló el magistrado en el fallo.

El juez agregó que la acusada presentó como verdadero un hecho que sabía que no había ocurrido, lo que perjudicó gravemente a los hombres denunciados en el marco de un proceso penal. “Se trató de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias no eran verdaderas”, sostuvo el tribunal.

Los videos que cambiaron el rumbo de la causa

Uno de los elementos centrales que permitió desmentir la denuncia fueron videos aportados por los propios acusados, quienes habían registrado con sus teléfonos celulares el encuentro sexual con Damiani. En esas grabaciones, según determinó la Justicia, se observaba una relación consentida entre la mujer y los dos hombres.

Ig2cqSqYK_720x0__1
Fiorella Belén Damiani acusó a dos jóvenes de haberla violado. Era falso. Foto La Nueva Imagen:

Fiorella Belén Damiani acusó a dos jóvenes de haberla violado. Era falso. Foto La Nueva Imagen:

Además, el examen médico realizado tras la denuncia no detectó lesiones compatibles con una violación, otro punto clave que debilitó la versión presentada por la denunciante. En ese contexto, la fiscalía concluyó que no existían pruebas de abuso sexual y que, por el contrario, se había producido una falsa imputación.

El impacto en los hombres acusados

El caso tuvo consecuencias graves para los dos hombres denunciados. Durante la investigación inicial, ambos fueron detenidos y permanecieron privados de su libertad mientras avanzaba la causa.

Con el tiempo, el análisis de las pruebas y los videos llevó a la fiscalía a solicitar su libertad y el sobreseimiento, al considerar que no existían elementos que sostuvieran la acusación.

Posteriormente, el Ministerio Público impulsó una causa contra Damiani por falso testimonio agravado, delito que finalmente derivó en la condena conocida este miércoles. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella confirmaron que apelarán la sentencia para solicitar una pena mayor, ya que consideran que el castigo impuesto es insuficiente frente a la gravedad de la acusación que enfrentaron los denunciados.

Cómo comenzó el caso que terminó en condena

El episodio que originó la causa ocurrió en 2017, cuando Damiani denunció que dos hombres la habían violado tras una fiesta en Punta Alta. Durante la investigación, la mujer ratificó su versión en varias declaraciones judiciales, lo que derivó en la detención de los acusados.

En 2021, cuando el proceso ya estaba avanzado y los imputados permanecían privados de su libertad, Damiani volvió a declarar ante la fiscalía.

En esa instancia, los investigadores le mostraron videos obtenidos de los teléfonos de los acusados, donde se la veía participando del encuentro sexual. La mujer reconoció ser la persona que aparecía en las imágenes, aunque sostuvo que el momento de la violación no estaba registrado en las grabaciones.

_r9-tNd-t_720x0__1
Los dos jóvenes que fueron acusados falsamente de abuso sexual por Fiorella Belén Damiani. Foto La Brújula 24 Imagen

Los dos jóvenes que fueron acusados falsamente de abuso sexual por Fiorella Belén Damiani. Foto La Brújula 24 Imagen

Sin embargo, tras el análisis completo de la evidencia, la fiscalía concluyó que no existían elementos que respaldaran la acusación de abuso. A partir de ese momento, los hombres fueron liberados y sobreseídos, mientras que Damiani pasó a ser investigada por haber realizado una denuncia falsa en un proceso penal.

La joven fue detenida el 10 de abril de 2025, aunque posteriormente recuperó la libertad. La causa finalmente llegó a juicio oral, donde se evaluaron las pruebas y se dictó la condena que hoy la declara culpable de falso testimonio agravado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Violación Bahía Blanca
Notas relacionadas
Denunciaron penalmente a Diego Brancatelli por presunta violación a la Ley Electoral: los polémicos dichos
Cristina Kirchner cuestionó la detención de Nicolás Maduro y habló de una violación a la soberanía venezolana
Con el cordón umbilical sin cortar y dentro de una bolsa: el dramático hallazgo de un recién nacido abandonado

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar