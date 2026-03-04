A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sorprendió a todos

La extraña actitud de Andrea del Boca con Yanina Zilli en el festejo de su cumpleaños en Gran Hermano

En medio del cumpleaños de Yanina Zilli, Andrea del Boca se convirtió nuevamente en protagonista de un momento que sorprendió a todos. Mirá el video.

4 mar 2026, 18:36
La extraña actitud de Andrea del Boca con Yanina Zilli en el festejo de su cumpleaños en Gran Hermano
La extraña actitud de Andrea del Boca con Yanina Zilli en el festejo de su cumpleaños en Gran Hermano

La extraña actitud de Andrea del Boca con Yanina Zilli en el festejo de su cumpleaños en Gran Hermano

Este 4 de marzo, la vedette Yanina Zilli está de festejo. Cumple 60 años nada menos que dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), un escenario impensado para soplar las velitas, pero a la altura de una personalidad que siempre vivió a puro show.

En ese contexto, y para celebrar sus seis décadas, se la vio especialmente contenida por quienes hoy ocupan un rol fundamental en su día a día: sus compañeros. Son ellos quienes, mientras dure su paso por el reality, funcionan como su familia elegida, el sostén inmediato en un encierro donde las emociones se potencian.

Leé también

Escándalo en Gran Hermano: aseguran que Andrea del Boca recibiría información del exterior

Escándalo en Gran Hermano: aseguran que Andrea del Boca recibiría información del exterior

Fiel a su estilo y a su historia artística, la fiesta tuvo como sello las plumas y el glamour. Yanina fue la primera en marcar el tono de la celebración, colocándose el tocado y desfilando con actitud. Lo más llamativo fue que no lo hizo sola: ni más ni menos que Andrea del Boca se acercó para ayudarla y se encargó de acomodarle las plumas, sumándose al momento.

Con todo perfectamente acomodado, Yanina se subió a las sillas como si fuera el centro del escenario y sus compañeros, rodeándola con sonrisas y aplausos, comenzaron a entonar el clásico “Feliz cumpleaños ”.

Embed

Qué dijo el hijo de Yanina Zilli de Andrea del Boca

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) continúa generando repercusiones fuera de la casa. Uno de los focos de atención del reality es la relación entre Andrea del Boca y Yanina Zilli, y ahora fue Santino, hijo de Yanina, quien se refirió al tema en Intrusos (América TV), defendiendo a su madre y cuestionando a la reconocida actriz.

“Creo que en la casa obviamente no te va a querer todo el mundo, pero de a poco va a ser ella. La conozco y sé que se va a ir calmando”, afirmó Santino sobre la actitud de su madre.

“Hay gente como Andrea y las que están con ella que la sacan de sus casillas. Mi mamá es muy amorosa”, apuntó a Andrea como una de las responsables de los momentos de tensión.

Además, criticó la manera en que la actriz se maneja dentro del programa: “Que Andrea vaya y la enfrente a mi mamá de frente. Me cae mal ella, habla mal de mi mamá por atrás, obviamente no me va a gustar ”.

Santino también recordó un episodio puntual que lo incomodó al ver el ingreso de su madre a la casa: “Cuando entró mi mamá vi un clip donde Andrea dice ‘ay, Susana Giménez’, como boludeándola”.

“Son dos personas grandes y no se van a dejar mandonear por nadie, la casa no es de nadie. Andrea se siente dueña de la casa en parte”, concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Andrea del Boca Yanina Zilli

Lo más visto