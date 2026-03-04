La extraña actitud de Andrea del Boca con Yanina Zilli en el festejo de su cumpleaños en Gran Hermano

Embed

Qué dijo el hijo de Yanina Zilli de Andrea del Boca

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) continúa generando repercusiones fuera de la casa. Uno de los focos de atención del reality es la relación entre Andrea del Boca y Yanina Zilli, y ahora fue Santino, hijo de Yanina, quien se refirió al tema en Intrusos (América TV), defendiendo a su madre y cuestionando a la reconocida actriz.

“Creo que en la casa obviamente no te va a querer todo el mundo, pero de a poco va a ser ella. La conozco y sé que se va a ir calmando”, afirmó Santino sobre la actitud de su madre.

“Hay gente como Andrea y las que están con ella que la sacan de sus casillas. Mi mamá es muy amorosa”, apuntó a Andrea como una de las responsables de los momentos de tensión.

Además, criticó la manera en que la actriz se maneja dentro del programa: “Que Andrea vaya y la enfrente a mi mamá de frente. Me cae mal ella, habla mal de mi mamá por atrás, obviamente no me va a gustar ”.

Santino también recordó un episodio puntual que lo incomodó al ver el ingreso de su madre a la casa: “Cuando entró mi mamá vi un clip donde Andrea dice ‘ay, Susana Giménez’, como boludeándola”.

“Son dos personas grandes y no se van a dejar mandonear por nadie, la casa no es de nadie. Andrea se siente dueña de la casa en parte”, concluyó.