Noche de los Shoppings 2025: cuándo será, horarios y qué grandes descuentos habrá para regalos de Navidad

A pocos días de la Navidad, vuelve una nueva edición de la Noche de los Shoppings, con fuertes promociones, horarios extendidos y propuestas especiales para toda la familia.
A pocos días de la Navidad, los principales centros comerciales del país se preparan para una nueva edición de la Noche de los Shoppings, uno de los eventos comerciales más esperados de diciembre.
La cita será el martes 23 de diciembre, cuando 15 shoppings extenderán su horario de atención hasta la madrugada y ofrecerán promociones especiales de hasta el 50%, además de propuestas recreativas para toda la familia.
La iniciativa es impulsada por Grupo IRSA, líder en desarrollos inmobiliarios comerciales en la Argentina, y busca facilitar las compras navideñas con beneficios exclusivos, actividades gratuitas y experiencias de entretenimiento. Según confirmaron desde la empresa, durante esa jornada habrá descuentos en locales, gastronomía y servicios, junto con una programación pensada para grandes y chicos.
“Este evento, que ya se convirtió en un hito del calendario comercial, propone múltiples experiencias, promociones especiales y oportunidades de compra únicas para esa noche”, destacaron desde la organización.
Los shoppings que participan de la Noche de los Shoppings 2025 son Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto NOA, Alto Palermo, Alto Rosario, Córdoba Shopping, Distrito Arcos, DOT Baires Shopping, Mendoza Shopping, Patio Bullrich, Ribera Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo.
En la mayoría de los casos, los centros comerciales extenderán su horario de atención hasta las 4 de la madrugada, aunque el cierre puede variar según la sede.
Banco Galicia: los días 15, 16, 22 y 23 de diciembre ofrecerá 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general. Los clientes Éminent accederán a un 30% de descuento, también con 6 cuotas sin interés.
Banco Macro: los días 11 y 12 habrá 20% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en todos los centros comerciales.
Banco Provincia: del 20 al 23 brindará 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en los shoppings del AMBA pertenecientes al Grupo IRSA.
ICBC: los días 17 y 18 ofrecerá descuentos que van del 10% sin tope de reintegro hasta el 40% con tope, además de hasta 6 cuotas sin interés.
Naranja X: los sábados de diciembre habrá 30% de ahorro con Plan Z y hasta 3 cuotas sin interés en Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Del 21 al 24, el beneficio será del 30% de descuento, con 3 o 5 cuotas sin interés en shoppings del AMBA y del interior.
Santander: el Súper Miércoles 17 ofrecerá 10% de descuento en perfumerías, librerías y joyerías adheridas, además de 25% de ahorro sin tope y hasta 9 cuotas sin interés, beneficio que se amplía al 30% para clientes Select.
MODO: del 15 al 24 sumará un 10% de descuento adicional a las promociones bancarias, y los días 19 y 20 ofrecerá un 20% de ahorro.
Abasto Shopping: shows de cumbia en vivo, talleres navideños y la presencia de Papá Noel hasta el 23 de diciembre.
Alto Avellaneda: fotos con Papá Noel todos los días y horario extendido hasta la medianoche el martes 23.
DOT Baires Shopping: experiencias tecnológicas, fotos con inteligencia artificial y show gratuito de Diego Topa.
Mendoza Shopping: espacio VIP con DJ y degustaciones para usuarios de Appa!.
Soleil Premium Outlet: streaming en vivo, desfiles y propuestas digitales interactivas.