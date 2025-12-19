Noche de los Shoppings 2025: cuándo será, horarios y qué grandes descuentos habrá para regalos de Navidad

Los shoppings que participan de la Noche de los Shoppings 2025 son Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto NOA, Alto Palermo, Alto Rosario, Córdoba Shopping, Distrito Arcos, DOT Baires Shopping, Mendoza Shopping, Patio Bullrich, Ribera Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo.

En la mayoría de los casos, los centros comerciales extenderán su horario de atención hasta las 4 de la madrugada, aunque el cierre puede variar según la sede.

Promociones bancarias durante la Noche de los Shoppings

Banco Galicia : los días 15, 16, 22 y 23 de diciembre ofrecerá 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general. Los clientes Éminent accederán a un 30% de descuento , también con 6 cuotas sin interés.

Banco Macro : los días 11 y 12 habrá 20% de descuento sin tope y hasta 12 cuotas sin interés en todos los centros comerciales.

Banco Provincia : del 20 al 23 brindará 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en los shoppings del AMBA pertenecientes al Grupo IRSA.

ICBC : los días 17 y 18 ofrecerá descuentos que van del 10% sin tope de reintegro hasta el 40% con tope , además de hasta 6 cuotas sin interés .

Naranja X : los sábados de diciembre habrá 30% de ahorro con Plan Z y hasta 3 cuotas sin interés en Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Del 21 al 24, el beneficio será del 30% de descuento , con 3 o 5 cuotas sin interés en shoppings del AMBA y del interior.

Santander : el Súper Miércoles 17 ofrecerá 10% de descuento en perfumerías, librerías y joyerías adheridas, además de 25% de ahorro sin tope y hasta 9 cuotas sin interés , beneficio que se amplía al 30% para clientes Select .

MODO: del 15 al 24 sumará un 10% de descuento adicional a las promociones bancarias, y los días 19 y 20 ofrecerá un 20% de ahorro.

Qué actividades habrá en la Noche de los Shoppings 2025

