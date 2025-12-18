Cómo seguir el recorrido de Papá Noel 2025 en Google

La propuesta funciona como una gran antesala de la celebración. El sitio actualmente muestra un contador que marca la cuenta regresiva para que Papá Noel inicie su viaje desde el Polo Norte a través de un mapa interactivo, que se podrá seguir en vivo y permitirá sincronizar la entrega de regalos en los hogares, de acuerdo a los husos horarios de cada país.