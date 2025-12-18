Cómo seguir el recorrido de Papá Noel 2025 en Google
Google vuelve a activar “Sigue a Papá Noel”, la experiencia interactiva que permite a los chicos seguir en tiempo real el viaje de Papá Noel por todo el mundo previo a la Nochebuena y Navidad.
En la previa de Navidad, Google volvió a poner en marcha “Sigue a Papá Noel”, una experiencia interactiva que permite acompañar en tiempo real el recorrido del personaje navideño más esperado por los chicos durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25.
La propuesta funciona como una gran antesala de la celebración. El sitio actualmente muestra un contador que marca la cuenta regresiva para que Papá Noel inicie su viaje desde el Polo Norte a través de un mapa interactivo, que se podrá seguir en vivo y permitirá sincronizar la entrega de regalos en los hogares, de acuerdo a los husos horarios de cada país.
Además del seguimiento del viaje, la plataforma se transforma en una especie de aldea navideña digital. Allí, los niños pueden disfrutar de juegos y actividades interactivas que combinan entretenimiento y aprendizaje. Entre las opciones se incluyen:
Baile de códigos: aprender nociones básicas de programación junto a los elfos.
Laboratorio de programación: resolver desafíos para ayudar a Papá Noel a repartir regalos.
Selfie con Papá Noel: crear fotos divertidas para compartir en familia.
Vuelo propulsado: manejar el trineo como un piloto navideño.
Batallas de envoltorios y bolas de nieve: minijuegos que ponen a prueba reflejos y coordinación.
La experiencia, que Google lanzó por primera vez en 2004, se renueva cada año y se ha consolidado como un clásico digital de Nochebuena, combinando la magia de la Navidad con la tecnología.
El acceso es gratuito y se realiza a través de https://santatracker.google.com/, convirtiéndose en una alternativa ideal para que toda la familia viva la cuenta regresiva hasta la llegada de Papá Noel.