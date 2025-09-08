Ñoquis de zanahoria caseros: una variante ideal para innovar sin complicarse en la cocina

Cómo se preparan los ñoquis de zanahoria paso a paso

Cocinar las zanahorias : pelarlas, cortarlas en rodajas y hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. También se pueden cocinar al vapor para que absorban menos agua.

Hacer el puré : escurrir bien las zanahorias cocidas y pisarlas hasta obtener un puré liso. Es importante dejarlo enfriar para que la masa no quede demasiado húmeda.

Formar la masa : colocar el puré en un bol, sumar el huevo, la harina, el queso rallado y condimentar con sal, pimienta y, si se desea, nuez moscada. Integrar hasta lograr una masa suave que no se pegue en las manos.

Armar los ñoquis : dividir la masa en varias porciones, formar cilindros y cortar en trozos pequeños. Se pueden pasar por un tenedor o ñoquera para darles la clásica forma.

Cocción: llevar una olla con agua y sal a ebullición. Incorporar los ñoquis y retirarlos apenas suben a la superficie, lo que indica que están listos.

Con qué se pueden acompañar estos ñoquis

Los ñoquis de zanahoria combinan muy bien con distintas salsas:

Salsa de manteca y salvia , para un resultado delicado y aromático.

Salsa de crema y nueces , que realza el dulzor de la zanahoria.

Salsa de tomate casera , la opción más clásica y siempre efectiva.

Pesto de albahaca, ideal para quienes buscan un contraste fresco.

También se pueden servir simplemente con un hilo de aceite de oliva y queso rallado, resaltando así el sabor del vegetal.

Por qué elegir ñoquis de zanahoria

Esta receta no solo aporta variedad a la mesa, sino también beneficios nutricionales. La zanahoria es fuente de betacarotenos, vitaminas y minerales, además de aportar un color atractivo que invita a probar. Otra ventaja es que requiere menos cantidad de harina que los ñoquis de papa, lo que los hace más livianos y fáciles de digerir.

Un plato para compartir y disfrutar

Los ñoquis de zanahoria caseros se presentan como una alternativa ideal para quienes quieren salir de la rutina sin complicarse. Prepararlos es sencillo, se pueden hacer en cantidad y hasta congelar para tener listos en cualquier momento. Ya sea en una comida del 29, tradición argentina que reúne a familias y amigos, o en un almuerzo de entre semana, son una opción original, nutritiva y sabrosa que conquista por su simpleza.