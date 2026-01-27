ANSES cambió las fechas: cuándo cobran los jubilados en febrero

Cuánto aumentan los haberes de ANSES en febrero

Las jubilaciones y pensiones reciben en febrero un aumento del 2,8 %, en línea con la inflación de diciembre. El ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad mensual vigente desde julio de 2024, establecida por el Decreto 274/24.

Con este incremento y la continuidad del refuerzo, los montos quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ( $359.081,79 de haber + $70.000 de bono)

( de haber + de bono) PUAM: $357.263 ( $287.263 de haber + $70.000 de bono)

( de haber + de bono) Pensión No Contributiva: $321.355 ( $251.355 de haber + $70.000 de bono)

( de haber + de bono) Jubilación máxima: $2.416.275,65 (sin bono)

Calendario_ANSES

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero

El bono de $70.000 se mantiene vigente en febrero y está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga de forma automática junto con el haber mensual.

Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima. Acceden a un bono proporcional quienes superan ese haber, pero no alcanzan el tope de $429.081,79. Los jubilados con ingresos superiores a ese monto no reciben el refuerzo.

Desde ANSES indicaron que el objetivo es compensar parcialmente el impacto de la inflación acumulada en los sectores más vulnerables.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026 para jubilados y pensionados

El nuevo cronograma ya se encuentra vigente y se aplica de forma automática. Los haberes se acreditan en las cuentas habituales, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo