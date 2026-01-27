ANSES cambió las fechas: cuándo cobran los jubilados en febrero
ANSES modificó el calendario de pagos de febrero y reordenó las fechas de cobro para jubilados y pensionados. El cambio ya es oficial, se aplica de forma automática y puede afectar principalmente a quienes cobran haberes superiores al mínimo.
ANSES reordenó el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados debido a los feriados nacionales de Carnaval, lo que genera cambios en algunas fechas habituales de cobro según la terminación del DNI. El nuevo esquema ya fue oficializado y se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.
Desde el organismo previsional aclararon que la modificación no impacta en los montos, aunque sí puede alterar el día en que se acredita el haber. El cambio afecta principalmente a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, cuyos pagos suelen concentrarse en la última parte del mes.
Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero
El ajuste del cronograma responde al impacto de los feriados de Carnaval sobre la operatoria bancaria y administrativa. Para evitar superposiciones con jornadas no laborables y garantizar el normal funcionamiento del sistema de pagos, ANSES resolvió reordenar algunas fechas del calendario habitual.
Según se informó oficialmente, la medida fue avalada por el Poder Ejecutivo y confirmada por el presidente Javier Milei. Desde el organismo señalaron que el objetivo es evitar demoras en las acreditaciones y asegurar que los haberes se depositen con normalidad en las cuentas bancarias.
Cuánto aumentan los haberes de ANSES en febrero
Las jubilaciones y pensiones reciben en febrero un aumento del 2,8 %, en línea con la inflación de diciembre. El ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad mensual vigente desde julio de 2024, establecida por el Decreto 274/24.
Con este incremento y la continuidad del refuerzo, los montos quedan definidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima:$429.081,79 ($359.081,79 de haber + $70.000 de bono)
PUAM:$357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva:$321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima:$2.416.275,65 (sin bono)
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero
El bono de $70.000 se mantiene vigente en febrero y está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga de forma automática junto con el haber mensual.
Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima. Acceden a un bono proporcional quienes superan ese haber, pero no alcanzan el tope de $429.081,79. Los jubilados con ingresos superiores a ese monto no reciben el refuerzo.
Desde ANSES indicaron que el objetivo es compensar parcialmente el impacto de la inflación acumulada en los sectores más vulnerables.
Calendario de pagos ANSES febrero 2026 para jubilados y pensionados
El nuevo cronograma ya se encuentra vigente y se aplica de forma automática. Los haberes se acreditan en las cuentas habituales, según la terminación del DNI.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo