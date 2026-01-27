En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Monumental
FÚTBOL

River va por otro salto histórico: cómo será la nueva ampliación del Monumental que promete convertirlo en "uno de los más importantes"

El presidente de River, Stefano Di Carlo, brindó detalles del ambicioso proyecto que llevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores y que incluirá el techado completo de las tribunas.

River va por otro salto histórico: cómo será la nueva ampliación del Monumental que promete convertirlo en uno de los más importantes

El Estadio Monumental se encamina a una nueva transformación histórica. En las últimas horas, el presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó detalles clave de la próxima ampliación del Antonio Vespucio Liberti, una obra que elevará la capacidad a 101.000 espectadores y lo consolidará como uno de los escenarios deportivos más imponentes del planeta.

Leé también Con un gol de Montiel, River venció a Barracas en su debut en el Torneo Apertura
Foto: Cuenta oficial de X de River Plate
image

La remodelación forma parte de uno de los ejes centrales de la actual gestión y comenzará en mayo, aprovechando el parate de casi un mes y medio que tendrá el fútbol argentino por la disputa del Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. La planificación apunta a que el club no deba mudar su localía y que los hinchas puedan seguir asistiendo al estadio durante el desarrollo de los trabajos.

En una entrevista con el diario El País, Di Carlo fue contundente al describir el alcance del proyecto: “Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo”. Además, destacó el modelo de crecimiento institucional: “River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”.

Cuándo comenzarán las obras en el Monumental

Según explicó el propio presidente, la obra será anunciada oficialmente en los próximos días y dará inicio a mediados de mayo, una vez que el equipo de Marcelo Gallardo haya completado su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y tenga definido su panorama en el Torneo Apertura. Ese lapso permitirá avanzar con el grueso de la construcción sin interferir de manera directa con la competencia oficial.

La dirigencia considera clave ese período para ejecutar las tareas más complejas y acelerar el cronograma general de la remodelación, que será una de las más importantes en la historia del estadio.

En qué consistirá la nueva ampliación

El proyecto contempla la incorporación de un nuevo anillo superior que rodeará todo el estadio y permitirá aumentar la capacidad total hasta los 101.000 espectadores. Con esta obra, el Monumental reafirmará su condición de estadio más grande de Sudamérica y se ubicará entre los de mayor capacidad a nivel mundial.

Además, se avanzará con el techado completo de las tribunas, una de las transformaciones más esperadas por los hinchas. El techo cubrirá todas las plateas y populares, aunque no se extenderá sobre el campo de juego. Desde el club explicaron que se evaluó la posibilidad de cubrir también el césped, pero se descartó para no afectar el mantenimiento del campo.

Cómo será el proceso de construcción

Para sostener la nueva estructura, se colocarán alrededor de 100 columnas que rodearán el perímetro del estadio. Una vez instalados esos soportes, se avanzará con la construcción del anillo superior y, en una etapa posterior, con el techado total de las tribunas.

La obra tendrá un costo estimado cercano a los 100 millones de dólares, una inversión que River afrontará como parte de su estrategia de crecimiento patrimonial e institucional a largo plazo.

Con esta ampliación, el Monumental no solo buscará romper récords de capacidad, sino también consolidarse como un emblema del fútbol mundial y un símbolo del proyecto de modernización que impulsa River en todos sus frentes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Monumental
Notas relacionadas
¿Era penal para River? La jugada que encendió la polémica ante Barracas
De laboratorio: la jugada preparada de River que terminó en un golazo de Montiel
Arranca el Torneo Apertura: quiénes serán los árbitros del debut de River y Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar