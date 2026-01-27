River va por otro salto histórico: cómo será la nueva ampliación del Monumental que promete convertirlo en "uno de los más importantes"

La dirigencia considera clave ese período para ejecutar las tareas más complejas y acelerar el cronograma general de la remodelación, que será una de las más importantes en la historia del estadio.

En qué consistirá la nueva ampliación

El proyecto contempla la incorporación de un nuevo anillo superior que rodeará todo el estadio y permitirá aumentar la capacidad total hasta los 101.000 espectadores. Con esta obra, el Monumental reafirmará su condición de estadio más grande de Sudamérica y se ubicará entre los de mayor capacidad a nivel mundial.

Además, se avanzará con el techado completo de las tribunas, una de las transformaciones más esperadas por los hinchas. El techo cubrirá todas las plateas y populares, aunque no se extenderá sobre el campo de juego. Desde el club explicaron que se evaluó la posibilidad de cubrir también el césped, pero se descartó para no afectar el mantenimiento del campo.

Cómo será el proceso de construcción

Para sostener la nueva estructura, se colocarán alrededor de 100 columnas que rodearán el perímetro del estadio. Una vez instalados esos soportes, se avanzará con la construcción del anillo superior y, en una etapa posterior, con el techado total de las tribunas.

La obra tendrá un costo estimado cercano a los 100 millones de dólares, una inversión que River afrontará como parte de su estrategia de crecimiento patrimonial e institucional a largo plazo.

Con esta ampliación, el Monumental no solo buscará romper récords de capacidad, sino también consolidarse como un emblema del fútbol mundial y un símbolo del proyecto de modernización que impulsa River en todos sus frentes.