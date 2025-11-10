Ñoquis dulces: cómo hacer esta versión distinta del clásico que todos aman

Miel, azúcar impalpable o salsa de frutas

Paso a paso para preparar ñoquis dulces

Cocinar la batata o el zapallo: Pelar y cortar en trozos. Hervir hasta que estén bien tiernos, escurrir y dejar enfriar. Es importante que no quede exceso de agua para que la masa no se vuelva pegajosa.

Hacer el puré: Pisar hasta obtener una textura lisa. Incorporar el azúcar, la esencia de vainilla, el huevo y una pizca de sal. Mezclar bien hasta integrar todo.

Agregar la harina: Sumar la harina de a poco, hasta formar una masa suave que no se pegue en las manos. La cantidad puede variar según la humedad del puré.

Formar los ñoquis: Hacer rollitos finos sobre una superficie enharinada y cortar pequeños trozos, del tamaño de un bocado. Se pueden pasar por un tenedor para darles la forma tradicional o dejarlos lisos.

Cocinar: Hervir agua con una pizca de sal y cocinar los ñoquis hasta que suban a la superficie, lo que indica que están listos. Retirar con espumadera y escurrir bien.

Servir: Estos ñoquis dulces se pueden acompañar con miel, azúcar impalpable, dulce de leche o una salsa de frutas rojas. También se pueden saltear con manteca y un poco de canela para darles un toque más aromático.

Consejos útiles

No sobrecargar de harina: cuanto menos se use, más livianos quedarán los ñoquis.

Usar puré bien seco: el exceso de agua dificulta la formación de la masa.

Jugar con los sabores: se puede sumar ralladura de limón o naranja, canela o coco rallado para variar el aroma.

Una receta simple y diferente

Los ñoquis dulces son una opción ideal para sorprender en casa. Tienen ese equilibrio justo entre lo clásico y lo novedoso, y pueden funcionar tanto como postre como plato principal en una comida especial. Además, al ser una receta económica y fácil de adaptar, se convierte en una alternativa creativa para aprovechar ingredientes que suelen estar en la cocina.

Perfectos para los días fríos o para cerrar una comida con algo casero, estos ñoquis dulces demuestran que la cocina argentina sigue reinventándose sin perder su esencia.