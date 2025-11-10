En vivo Radio La Red
Ñoquis dulces: cómo hacer esta versión distinta del clásico que todos aman

Una receta simple, diferente y deliciosa. Los ñoquis dulces son una versión original del clásico plato argentino, ideales para quienes disfrutan de experimentar en la cocina. Se preparan con pocos ingredientes y se pueden acompañar con salsas, miel o frutas.

Si hay una comida que identifica a los argentinos, son los ñoquis. Pero más allá de la versión tradicional con papa, harina y salsa, existe una variante que sorprende: los ñoquis dulces. Ideales para los amantes de los postres caseros o para quienes buscan una idea diferente, estos ñoquis se preparan con ingredientes simples y se disfrutan como una propuesta dulce, suave y reconfortante.

Se pueden elaborar con batata o zapallo, aunque también hay quienes los preparan con papa y un toque de azúcar. La textura es liviana y el sabor recuerda a los postres de antes, de esos que combinan lo casero con lo innovador.

Ingredientes básicos para hacer ñoquis dulces caseros

Para la masa:

  • 500 g de batata (también puede usarse zapallo)

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 150 g de harina (aproximadamente, según la humedad del puré)

  • Una pizca de sal

Para servir (opcional):

  • Miel, azúcar impalpable o salsa de frutas

Paso a paso para preparar ñoquis dulces

  • Cocinar la batata o el zapallo:

    Pelar y cortar en trozos. Hervir hasta que estén bien tiernos, escurrir y dejar enfriar. Es importante que no quede exceso de agua para que la masa no se vuelva pegajosa.

  • Hacer el puré:

    Pisar hasta obtener una textura lisa. Incorporar el azúcar, la esencia de vainilla, el huevo y una pizca de sal. Mezclar bien hasta integrar todo.

  • Agregar la harina:

    Sumar la harina de a poco, hasta formar una masa suave que no se pegue en las manos. La cantidad puede variar según la humedad del puré.

  • Formar los ñoquis:

    Hacer rollitos finos sobre una superficie enharinada y cortar pequeños trozos, del tamaño de un bocado. Se pueden pasar por un tenedor para darles la forma tradicional o dejarlos lisos.

  • Cocinar:

    Hervir agua con una pizca de sal y cocinar los ñoquis hasta que suban a la superficie, lo que indica que están listos. Retirar con espumadera y escurrir bien.

  • Servir:

    Estos ñoquis dulces se pueden acompañar con miel, azúcar impalpable, dulce de leche o una salsa de frutas rojas. También se pueden saltear con manteca y un poco de canela para darles un toque más aromático.

Consejos útiles

  • No sobrecargar de harina: cuanto menos se use, más livianos quedarán los ñoquis.

  • Usar puré bien seco: el exceso de agua dificulta la formación de la masa.

  • Jugar con los sabores: se puede sumar ralladura de limón o naranja, canela o coco rallado para variar el aroma.

Una receta simple y diferente

Los ñoquis dulces son una opción ideal para sorprender en casa. Tienen ese equilibrio justo entre lo clásico y lo novedoso, y pueden funcionar tanto como postre como plato principal en una comida especial. Además, al ser una receta económica y fácil de adaptar, se convierte en una alternativa creativa para aprovechar ingredientes que suelen estar en la cocina.

Perfectos para los días fríos o para cerrar una comida con algo casero, estos ñoquis dulces demuestran que la cocina argentina sigue reinventándose sin perder su esencia.

