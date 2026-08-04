Olor a cloaca en el baño: las causas más comunes y cómo eliminarlo definitivamente

La limpieza de los sanitarios también influye en la aparición de estas emanaciones. La acumulación de suciedad y sarro favorece la formación de una película bacteriana responsable de los malos olores. Para eliminarla se pueden utilizar productos con blanqueadores o amoníaco, aunque también existen alternativas como el vinagre y el bicarbonato de sodio, que, según el profesional, constituyen una opción menos agresiva para el entorno.

Olor a cloaca en el baño: el sifón es la pieza clave

Cuando el problema persiste a pesar de la limpieza y la ventilación, la causa suele encontrarse en el sistema de desagües. El componente que impide que los gases de la red cloacal ingresen al baño y al resto de la vivienda es el cierre hidráulico o sifón, una reserva de agua que actúa como una barrera entre las cañerías y el ambiente.

Este sistema se encuentra principalmente en dos puntos: el inodoro y la pileta de patio, también conocida como bote sifónico o pileta de piso. Si el nivel de agua del sifón disminuye o desaparece, los gases pueden ingresar directamente al interior de la vivienda.

Olor a cloaca en el baño: las fallas más frecuentes del inodoro

El inodoro puede perder su capacidad de bloquear los gases cloacales por distintas razones.

Falta de uso. En baños secundarios o de uso poco frecuente, el agua del sifón puede evaporarse con el paso del tiempo, dejando libre el paso de los olores.

Efecto de succión. Una ventilación cloacal mal dimensionada puede generar vacío cuando se descarga un inodoro ubicado en un piso superior. Ese fenómeno puede succionar el agua del sifón de los artefactos instalados en la planta baja. La solución técnica consiste en instalar una tubería de ventilación conectada a la atmósfera.

Desajustes mecánicos. Las roturas en el fuelle de goma que une la base del inodoro con el desagüe también pueden permitir el ingreso de gases cloacales. En estos casos, es necesario reemplazar la pieza con la intervención de un profesional.

Malos olores: por qué el patio también puede ser un problema

Además del inodoro, la pileta de patio también puede ser el origen de los malos olores. Este receptáculo recibe el agua proveniente del lavatorio, el bidet y la ducha.

La acumulación de pelos, restos de jabón y otros residuos orgánicos favorece procesos de descomposición y puede generar taponamientos, por lo que se recomienda limpiar periódicamente el receptáculo y retirar los residuos acumulados.

Marcelo Seia también advierte sobre un error frecuente durante las tareas de limpieza: retirar accidentalmente la pieza interna del sifón. Si ese componente no vuelve a colocarse, el cierre hidráulico deja de funcionar y los gases de la red cloacal ingresan libremente al interior de la vivienda. En esos casos, corresponde adquirir el repuesto e instalarlo nuevamente para restablecer el funcionamiento del sistema.

Malos olores en el baño: cuándo realizar un diagnóstico técnico

Si los malos olores persisten luego de revisar la ventilación, la limpieza y el estado de los sifones, Marcelo Seia recomienda realizar un diagnóstico técnico para identificar el origen del inconveniente y aplicar la corrección adecuada, con el objetivo de restablecer el correcto funcionamiento de la instalación sanitaria y preservar la salubridad del hogar.