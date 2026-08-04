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Quién es la modelo que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano por el que fue demorado

Luego de que Facundo Moyano quedase envuelto en una confusa situación con una joven durante la madruga, al vérselos corriendo por la calle a los gritos y casi sin ropa, en Desayuno Americano revelaron la identidad ella y el impacto es total.

4 ago 2026, 09:47
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Quién es la modelo que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano por el que fue demorado

La madrugada de este martes quedó atravesada por un operativo policial en el barrio porteño de Belgrano que tuvo como principal involucrado a Facundo Moyano, dirigente sindical y uno de los hijos del histórico gremialista Hugo Moyano. El episodio generó sorpresa y comenzó a ser investigado luego de una serie de llamados al servicio de emergencias 911 que advertían sobre una situación confusa y de gran tensión en plena calle.

Según informaron en A24 y América TV, las primeras alertas ingresaron durante la madrugada y provocaron la llegada de efectivos policiales al lugar. A partir de la intervención de las autoridades, se logró identificar a Facundo Moyano, quien se encontraba acompañado por una mujer al momento del procedimiento. Luego de la situación registrada en la vía pública, el dirigente fue demorado.

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La secuencia habría comenzado alrededor de las 5 de la mañana en la zona de Avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano, uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información que trascendió, una mujer habría pedido asistencia mediante un llamado al 911, lo que activó el operativo policial y dio inicio a las actuaciones correspondientes.

En medio de la repercusión del caso, en Desayuno Americano (América TV), el periodista Luis Bremer dio a conocer la identidad de la joven que acompañaba a Facundo Moyano durante el episodio. Se trata de Candela Arizaga, una modelo e influencer que cuenta con presencia en redes sociales y que, según explicó el comunicador, tuvo vinculaciones con distintas figuras del ambiente mediático.

"La joven ya fue identificada. Es Candela Arizaga, una muy conocida modelo que tiene que ver no solamente con el mundo personal y profesional del modelaje, sino también con personajes mediáticos, vinculada en algún momento con L-Gante. Y también fue, según la revista Noticias, la persona que estuvo cerca de Enzo Fernández cuando tuvo esa crisis con Valu Cervantes", explicó Bremer al aire.

Además, el periodista brindó algunos detalles sobre la joven y señaló: "Tiene más de 300.000 seguidores en sus redes sociales, es muy conocida dentro del mundo del modelaje, es una Instagramer de 23 años". De esta manera, aportó información sobre la mujer que quedó en el centro de la escena tras el confuso episodio ocurrido durante la madrugada.

En un primer momento, la situación había generado preocupación debido a que se interpretó como un posible caso de violencia de género. Sin embargo, con el avance de las declaraciones y la intervención de la Justicia, comenzaron a conocerse nuevos elementos sobre lo ocurrido.

Qué declaró Candela Arizaga sobre el confuso episodio que protagonizó con Facundo Moyano

Fue entonces que minutos más tarde, en el mismo ciclo conducido por Pamela David, la periodista Mariana Contartessi brindó detalles sobre el estado de la joven y aseguró que se encontraba declarando desde el Hospital Pirovano, donde había sido trasladada luego de ser encontrada en la vía pública en medio de un momento de extrema alteración.

"Candela está declarando en estos momentos en el hospital Pirovano mientras está siendo atendida para el proceso de desintoxicación por el consumo de drogas. Lo que está señalando frente a la fiscalía que está presente allí es que esto no fue un episodio de violencia de género", comenzó explicando la periodista.

En ese sentido, Contartessi agregó que, según el testimonio de la joven, la situación no habría tenido relación con una agresión por parte de Facundo Moyano. "Facundo Moyano no le pegó y que todo se dio en el marco del consumo de drogas que se había generado, que es un brote", relató.

Asimismo, la periodista remarcó que esa habría sido la explicación brindada por la joven ante los representantes de la fiscalía que se encontraban tomando declaración en el hospital. "Esta es la palabra que esta joven está utilizando frente a representantes de la fiscalía que están tomando la declaración, que este episodio es producto de un brote, producto del consumo de drogas", señaló.

Mientras continúa la investigación para determinar con precisión qué ocurrió durante la madrugada en Belgrano, Facundo Moyano quedó detenido por "lesiones leves", según los primeros resultados de las pericias médica a Arizaga, en un operativo que generó gran impacto mediático. Así las cosas, en estos momento las autoridades continúan trabajando sobre las declaraciones y los elementos reunidos para establecer cómo se desarrolló la situación que terminó con la intervención policial y la presencia de la Justicia.

     

 

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