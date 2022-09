Onlyfans: Gana 20 mil dólares por mes por mostrar las axilas 

“Pude dedicar más tiempo y esfuerzo a trabajar para mí misma”, dijo, trabajando de 12 a 14 horas al día, los 7 días de la semana, simplemente porque le encanta hacerlo.

hairy-content-51.webp

La decisión de Cherry de dejar de afeitarse se inspiró en un curso de sociología al que asistía antes de dejar la escuela. “Estábamos aprendiendo sobre las normas sociales de género y cómo hay ciertas actividades y atributos que se aprenden a través de la socialización a lo largo del tiempo”, recordó. “[Me] hizo pensar en cómo mi familia e incluso mis compañeros en la escuela siempre me decían que me afeitara, así que lo hice durante muchos años”.

Reflexionó sobre esto hasta una noche reciente, aproximadamente un mes después de que lanzó su perfil de OnlyFans, mientras se preparaba para una cita. Se dio cuenta de que el chico que estaba a punto de ver probablemente no estaba pasando por el mismo ritual oneroso de acicalamiento que ella misma.

“Así que no me afeité”, confesó. “Nunca me arrepentiré de esa decisión”.

“Muchas veces me expresan cuánto les encanta que no me afeite y que mi cuerpo es naturalmente curvilíneo y peludo, que es algo que no ven muy a menudo”, afirmó, y agregó que piden verla “ arbusto enorme y axilas peludas.”

“También me dicen que soy una diosa y que soy la mujer de sus sueños, y eso definitivamente me hace sentir muy especial”, continuó. “Diariamente, me dicen cuánto aman mi contenido erótico y escuchar eso realmente hace que mis largos días de trabajo valgan la pena”.

Ningún día es igual, pero un día estándar para Cherry incluye la elaboración de actualizaciones periódicas en múltiples plataformas de redes sociales, entre tomar y editar fotos y videos eróticos para suscriptores y clientes que pagan por contenido premium personalizado. La empresaria también vende en línea sus artículos personales usados, como ropa interior.