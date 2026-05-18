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La calculadora de la Libertadores: qué necesita Boca ante Cruzeiro para clasificar a los octavos de final

El equipo de Claudio Úbeda depende de sí mismo para avanzar a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Conocé las combinaciones de puntos, goles y resultados que determinarán el futuro del Xeneize en el certamen continental.

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La calculadora de la Libertadores: qué necesita Boca ante Cruzeiro para clasificar a los octavos de final

El camino en el certamen continental se ha vuelto cuesta arriba para el conjunto de la Ribera. El panorama de Boca en la Copa Libertadores se empantanó más de lo imaginado tras un comienzo auspicioso. Aunque en el sorteo inicial ya se anticipaba que el Grupo D sería el "grupo de la muerte", las últimas derrotas consecutivas lo dejaron en una situación sin margen de error para encarar las dos fechas finales de la primera fase.

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Actualmente, la tabla de posiciones marca que Universidad Católica de Chile y Cruzeiro lideran la zona con 7 puntos cada uno (con los trasandinos arriba por desempate olímpico tras haber ganado en tierras brasileñas). Por su parte, Boca milita tercero con 6 unidades y hoy estaría quedando eliminado, mientras que Barcelona SC de Ecuador cierra la clasificación con 3 puntos. A pesar del escenario adverso, Boca depende de sí mismo para clasificar a octavos de final debido a que debe enfrentar a sus dos rivales directos. La primera prueba de fuego será contra el conjunto de Belo Horizonte.

Qué pasa si Boca gana los dos partidos que le quedan

El escenario ideal y más sencillo para el equipo de Claudio Úbeda se dará si logra conseguir la totalidad de las unidades en juego. Si Boca saca los 6 puntos, se clasificará primero del grupo sin importar ningún otro resultado en los partidos ajenos, asegurando además la ventaja de definir la localía en la próxima ronda.

Qué necesita Boca si suma 4 puntos en las últimas fechas

En caso de cosechar una victoria y un empate, las matemáticas abren tres variantes según el orden de los resultados:

  • Si empata con Cruzeiro y le gana a Universidad Católica, se clasifica automáticamente.

  • Si le gana a Cruzeiro por 2 o más goles y empata con Universidad Católica, también se clasifica.

  • Si le gana a Cruzeiro por un solo gol y empata con Universidad Católica, su futuro inmediato dependerá de los chilenos: clasificará directo si la "U" no supera a Barcelona SC. Si los chilenos ganan ese partido, Boca definirá el segundo puesto con Cruzeiro por diferencia de gol general (Boca terminaría con +3 y los brasileños necesitarían vencer por 3 goles a Barcelona para forzar los desempates por goles a favor, tarjetas o sorteo).

Puede clasificar Boca si saca menos de 4 puntos

Si la producción de unidades es menor, el Xeneize ya no dependerá exclusivamente de sus fuerzas y deberá mirar de reojo lo que suceda en los otros estadios:

  • Si saca 3 puntos (gana uno y pierde otro): Para clasificar segundo necesitará obligatoriamente que Barcelona SC le saque al menos un empate al mismo equipo que Boca logre vencer.

  • Si saca 2 puntos (empata ambos compromisos): Podría clasificar segundo si Barcelona SC le gana a Universidad Católica pero no a Cruzeiro. En caso de que Barcelona gane ambos juegos, se armaría un triple empate por el segundo puesto entre Boca, Cruzeiro y la Católica que se definirá por diferencia de gol, goles a favor o Fair Play. Si Barcelona pierde o no se dan estas combinaciones, Boca quedará eliminado.

Qué resultados dejan a Boca eliminado de la Copa Libertadores

La soga al cuello reglamentaria es muy clara para el cuadro azul y oro en el cierre de la fase de zonas. Si Boca saca 1 punto o no suma unidades en estos dos partidos, quedará eliminado de la competencia de manera automática, consumando un duro golpe deportivo para la institución.

La primera gran final continental tendrá lugar en los próximos días, donde el plantel deberá demostrar el carácter necesario para revertir la racha negativa y enderezar el rumbo en la Copa de la mano de su gente.

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