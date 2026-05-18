La calculadora de la Libertadores: qué necesita Boca ante Cruzeiro para clasificar a los octavos de final

Si empata con Cruzeiro y le gana a Universidad Católica, se clasifica automáticamente .

Si le gana a Cruzeiro por 2 o más goles y empata con Universidad Católica, también se clasifica .

Si le gana a Cruzeiro por un solo gol y empata con Universidad Católica, su futuro inmediato dependerá de los chilenos: clasificará directo si la "U" no supera a Barcelona SC. Si los chilenos ganan ese partido, Boca definirá el segundo puesto con Cruzeiro por diferencia de gol general (Boca terminaría con +3 y los brasileños necesitarían vencer por 3 goles a Barcelona para forzar los desempates por goles a favor, tarjetas o sorteo).

Puede clasificar Boca si saca menos de 4 puntos

Si la producción de unidades es menor, el Xeneize ya no dependerá exclusivamente de sus fuerzas y deberá mirar de reojo lo que suceda en los otros estadios:

Si saca 3 puntos (gana uno y pierde otro): Para clasificar segundo necesitará obligatoriamente que Barcelona SC le saque al menos un empate al mismo equipo que Boca logre vencer.

Si saca 2 puntos (empata ambos compromisos): Podría clasificar segundo si Barcelona SC le gana a Universidad Católica pero no a Cruzeiro. En caso de que Barcelona gane ambos juegos, se armaría un triple empate por el segundo puesto entre Boca, Cruzeiro y la Católica que se definirá por diferencia de gol, goles a favor o Fair Play. Si Barcelona pierde o no se dan estas combinaciones, Boca quedará eliminado.

Qué resultados dejan a Boca eliminado de la Copa Libertadores

La soga al cuello reglamentaria es muy clara para el cuadro azul y oro en el cierre de la fase de zonas. Si Boca saca 1 punto o no suma unidades en estos dos partidos, quedará eliminado de la competencia de manera automática, consumando un duro golpe deportivo para la institución.

La primera gran final continental tendrá lugar en los próximos días, donde el plantel deberá demostrar el carácter necesario para revertir la racha negativa y enderezar el rumbo en la Copa de la mano de su gente.