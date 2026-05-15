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El Banco Central ya cumplió más del 80% de su meta anual de compra de dólares tras sumar casi U$S 600 millones en una semana

La autoridad monetaria incorporó U$S 65 millones este viernes y acumula más de U$S 8.000 millones en lo que va de 2026. El mercado espera un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

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La autoridad monetaria incorporó U$S 65 millones este viernes y acumula más de U$S 8.000 millones en lo que va de 2026. (Foto: archivo)

La autoridad monetaria incorporó U$S 65 millones este viernes y acumula más de U$S 8.000 millones en lo que va de 2026. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario y ya superó el 80% de la meta anual de compra de divisas prevista para 2026. Este viernes adquirió U$S 65 millones y llevó el acumulado del año a U$S 8.081 millones.

Leé también El Banco Central realizó una compa récord de dólares en más de un año y las reservas superaron los USD 45.000 millones
El Banco Central adquirió USD 281 dólares en la jornada de este jueves. (Foto: archivo).

Con este resultado, la entidad alcanzó 88 ruedas consecutivas con compras netas de dólares, impulsadas por acuerdos con bancos y organismos estatales. Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, solo el 2 de ese mes terminó sin intervenciones compradoras.

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La entidad alcanzó 88 ruedas consecutivas con compras netas de dólares, impulsadas por acuerdos con bancos y organismos estatales. (Foto: archivo)

La entidad alcanzó 88 ruedas consecutivas con compras netas de dólares, impulsadas por acuerdos con bancos y organismos estatales. (Foto: archivo)

Cómo evolucionaron las compras del Banco Central

Abril fue el mes de mayor acumulación de reservas, con adquisiciones por U$S 2.769 millones. En las últimas jornadas, además, el ritmo de compras volvió a acelerarse luego de un comienzo de mayo con operaciones diarias por debajo de los U$S 100 millones.

En la última semana, el Central sumó U$S 596 millones y el saldo positivo del mes ya alcanza los U$S 926 millones.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que todavía no ingresó el grueso de los dólares provenientes de la campaña agrícola y estiman que ese flujo reforzará la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios y ampliará el margen de intervención oficial en el corto plazo.

La meta oficial para 2026

Con el nivel de compras acumulado hasta el momento, el Banco Central ya alcanzó el 80,81% del objetivo anual proyectado para este año.

Durante el primer trimestre, la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda limitó el crecimiento neto de las reservas internacionales.

Para sostener la acumulación de divisas, la autoridad monetaria mantuvo una estrategia de emisión de pesos sin esterilización, mientras el Tesoro absorbió liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local con el objetivo de reducir la presión cambiaria y contener la inflación.

Las proyecciones oficiales estiman compras netas de entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones para todo 2026, aunque el resultado dependerá del ingreso de dólares y de la demanda local de pesos.

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El Banco Central ya alcanzó el 80,81% del objetivo anual proyectado para este año. (Foto: archivo)

El Banco Central ya alcanzó el 80,81% del objetivo anual proyectado para este año. (Foto: archivo)

Qué espera el mercado para los próximos meses

El Gobierno prevé que la liquidación de la cosecha gruesa aporte un importante volumen de dólares en los próximos meses y contribuya al fortalecimiento de las reservas.

Además, se espera que la emisión de deuda corporativa en mercados internacionales permita sumar más de U$S 3.200 millones, lo que daría mayor capacidad de intervención al Banco Central para sostener la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$ 46.024 millones, luego de registrar una caída diaria de U$S 170 millones vinculada a la baja en la cotización de activos que integran el stock del organismo.

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