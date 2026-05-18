La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al Mundial

Para respaldar el pedido, la defensa presentó invitaciones oficiales de la UEFA, documentación enviada por FIFA y autorizaciones emitidas por la CONMEBOL relacionadas con los partidos amistosos de la Selección. Además, informó parte del itinerario previsto y los lugares donde se hospedará el dirigente durante el viaje.

AFA La resolución habilita a Tapia a viajar entre el 27 de mayo y el 21 de julio con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá. (Foto: archivo)

Qué deberá cumplir Tapia

Como condición para otorgar el permiso, la Justicia fijó una caución real de $30 millones destinada a garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por el tribunal.

La resolución indicó que el dinero ya había sido depositado previamente en una cuenta judicial del Banco Nación en el marco de otra autorización de viaje y ahora será afectado a esta nueva caución, siempre que Tapia preste conformidad expresa.

Antes de viajar, el presidente de la AFA deberá firmar un acta compromisoria y asumir formalmente el cumplimiento de todas las condiciones establecidas por el juzgado.

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El tribunal advirtió que cualquier modificación en las fechas, destinos o condiciones del viaje será considerada una violación de los compromisos asumidos y podría derivar en la revocación inmediata del beneficio y en la ejecución de la caución depositada.

Además, Tapia tendrá que informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores al arribo, ya sea mediante una presentación electrónica ante la Justicia acompañada por el comprobante migratorio correspondiente o mediante una comparecencia personal ante el tribunal. En caso de incumplimiento, el juez advirtió que podrá declararlo rebelde y ordenar su captura.

La causa judicial

Tapia está procesado desde marzo en una investigación por una deuda estimada en $19.300 millones vinculada a tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no abonados en término. En la causa también están involucrados Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Víctor Blanco.

En aquella resolución, el magistrado procesó al titular de la AFA “sin prisión preventiva” al considerarlo “prima facie coautor penalmente responsable” de apropiación indebida de tributos agravada en 34 hechos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada en 17 hechos.

Además, el juez había dispuesto un embargo de $350 millones sobre sus bienes y mantuvo vigente la prohibición de salida del país, medida que luego fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Sin embargo, al analizar el nuevo pedido, Amarante concluyó que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional” en las condiciones planteadas por la defensa. También valoró que Tapia cumplió correctamente con autorizaciones de viaje anteriores y sostuvo que el nuevo itinerario estaba debidamente delimitado y bajo control judicial.

El magistrado señaló además que el dirigente ya se presentó a declaración indagatoria y que no existen actos procesales pendientes que requieran su presencia personal durante el período solicitado para viajar.