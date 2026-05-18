La foto que subió Benedicto López y revela el mayor secreto que Wanda Nara intentó ocultar

Pero sin duda lo más llamativo es a las personas que mencionó en la publicación: a su hermana Francesca, su madre Wanda y también a Martín Migueles, lo que demuestra que el vínculo familiar entre la mediática y el empresario sigue intacto y no se habría cortado del todo el diálogo.

Habrá que esperar para ver si Wanda Nara aclara de una vez por todas de manera certera si sigue o no en pareja con Migueles en medio de la ola de rumores de final de relación que contrastan con las pruebas que se van conociendo y que en esta oportunidad dejó al descubierto uno de sus hijos.

benedicto lopez foto con wanda nara y martin migueles

La fuerte decisión de Maxi López con sus hijos que podría enfurecer a Wanda Nara

Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda (América Tv) la idea que tiene Maxi López en cuanto a su nueva vida en Argentina y que podría desestabilizar a Wanda Nara.

"Le hablé a López para saber si se encontró con Migueles en un hotel y él no estaba ni enterado, fueron a destiempo, cuando Maxi López se fue, él (Migueles) volvió", indicó la conductora.

Y amplió al respecto: "Le pregunté a Maxi si piensa que Migueles lo fue a buscar para hablar y la respuesta fue ‘Yo a Migueles no lo quiero ni ver’".

Tras aclararle que no están peleados, la conductora ahondó en el motivo por el que Maxi no aprobaría del todo la cercanía de Migueles en el entorno de su ex: "No está contento con el tema de las denuncias y que Migueles frecuente a sus hijos", aseguró.

En ese sentido, Yanina Latorre sumó otro dato picante: "Wanda nos mintió a todos: Migueles estaba en la casa de Wanda mirando el partido de River con los hijos de ella. Cuando llega en persona Maxi López y vio a Migueles, agarró a los pibes y se fue".

Y comentó que el ex futbolista tiene decidido que sus hijos varones vivan con él en su casa: "¿Cómo termina esto? Maxi se va a llevar a vivir a sus tres hijos a su casa de Nordelta. Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y por eso alquiló ahí para estar cerca de Wanda", precisó.

"Él no tiene ningún interés en que los chicos estén mezclados con Migueles", cerró Yanina Latorre sobre el plan que tendría en mente Maxi para vivir con sus hijos en el país.