La foto que subió Benedicto López y revela el mayor secreto que Wanda Nara intentó ocultar

Desde hace varias semanas el presente sentimental de Wanda Nara es noticia y genera dudas sobre su actual estado en su relación con Martín Migueles.
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Una imagen en redes compartida por Benedicto López, uno de los hijos adolescentes de Wanda Nara, generó un impensado revuelo y dejó en evidencia a la mediática.
Desde hace varias semanas el presente sentimental de Wanda Nara es noticia y genera dudas sobre su actual estado en su relación con Martín Migueles.
Los rumores de crisis en la pareja surgieron también después de que Migueles se habría molestado por el tiempo en que la mediática viajó por trabajo a Uruguay para grabar la película ¿Quéres ser mi hijo? donde incluso circularon rumores de romance con Agustín Bernasconi, su compañero de elenco, algo que el propio actor. desmintió rotundamente vía redes sociales.
Lo cierto es que durante el fin de semana, se conoció una postal familiar subida por uno de los hijos de Wanda Nara que despierta aún más dudas sobre qué pasa entre la conductora y el empresario.
En medio de los rumores de final de relación, Benedicto López compartió en sus historias de Instagram donde se ve una mesa y figuritas del mundial de fútbol esparcidas con el álbum, sumándose al furor del momento por completarlo a poco de que comience el torneo.
Pero sin duda lo más llamativo es a las personas que mencionó en la publicación: a su hermana Francesca, su madre Wanda y también a Martín Migueles, lo que demuestra que el vínculo familiar entre la mediática y el empresario sigue intacto y no se habría cortado del todo el diálogo.
Habrá que esperar para ver si Wanda Nara aclara de una vez por todas de manera certera si sigue o no en pareja con Migueles en medio de la ola de rumores de final de relación que contrastan con las pruebas que se van conociendo y que en esta oportunidad dejó al descubierto uno de sus hijos.
Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda (América Tv) la idea que tiene Maxi López en cuanto a su nueva vida en Argentina y que podría desestabilizar a Wanda Nara.
"Le hablé a López para saber si se encontró con Migueles en un hotel y él no estaba ni enterado, fueron a destiempo, cuando Maxi López se fue, él (Migueles) volvió", indicó la conductora.
Y amplió al respecto: "Le pregunté a Maxi si piensa que Migueles lo fue a buscar para hablar y la respuesta fue ‘Yo a Migueles no lo quiero ni ver’".
Tras aclararle que no están peleados, la conductora ahondó en el motivo por el que Maxi no aprobaría del todo la cercanía de Migueles en el entorno de su ex: "No está contento con el tema de las denuncias y que Migueles frecuente a sus hijos", aseguró.
En ese sentido, Yanina Latorre sumó otro dato picante: "Wanda nos mintió a todos: Migueles estaba en la casa de Wanda mirando el partido de River con los hijos de ella. Cuando llega en persona Maxi López y vio a Migueles, agarró a los pibes y se fue".
Y comentó que el ex futbolista tiene decidido que sus hijos varones vivan con él en su casa: "¿Cómo termina esto? Maxi se va a llevar a vivir a sus tres hijos a su casa de Nordelta. Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y por eso alquiló ahí para estar cerca de Wanda", precisó.
"Él no tiene ningún interés en que los chicos estén mezclados con Migueles", cerró Yanina Latorre sobre el plan que tendría en mente Maxi para vivir con sus hijos en el país.