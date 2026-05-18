Se termina un ciclo: la energía de esta semana que va a sacurdir a todos los signos

Estás despidiendo tu mes solar y la energía te pide que mires hacia atrás para festejar lo avanzado en lugar de estresarte por lo que falta. Esta semana es ideal para hacer cierres financieros, ordenar tus cuentas y definir cuáles van a ser tus prioridades materiales para el próximo semestre. No dejes que la inercia te gane a la hora de tomar una decisión importante sobre tus ahorros o tu espacio de trabajo. El viernes, un gesto inesperado de alguien de tu círculo íntimo te va a recordar el valor de las bases sólidas que construiste.

Géminis: La víspera del gran salto

Tu temporada está golpeando la puerta y el cosquilleo en el cuerpo es total. Venís de un mes que se sintió un poco cuesta arriba, casi como si estuvieras flotando en una nebulosa, pero esta semana el panorama empieza a aclararse de golpe. Es el momento perfecto para vaciar el disco rígido mental, dejar ir las culpas del pasado y empezar a anotar esas ideas que te quitan el sueño. Preparate, porque hacia el fin de semana el Sol ingresará en tu signo y vas a sentir una inyección de vitalidad que te pondrá de nuevo en el centro de la escena.

Cáncer: El silencio que protege

Para los sensibles del zodíaco, esta semana funciona como un refugio necesario antes del ruido que traerá el próximo mes. Es muy probable que sientas ganas de pasar más tiempo a solas, ordenando tu casa o simplemente maratoneando tu serie favorita sin culpa alguna. No te fuerces a cumplir con compromisos sociales que te drenan la energía; tu cuerpo te está pidiendo descanso consciente. Hacia el miércoles, prestale mucha atención a tus sueños o a tus corazonadas, porque tu intuición va a estar procesando una verdad incómoda pero liberadora.

Leo: Redefiniendo el equipo

Tu magnetismo natural se traslada esta semana hacia los grupos y los proyectos colectivos, Leo. Es un periodo excelente para liderar reuniones, presentar ideas innovadoras ante tus pares o limar asperezas con amigos que habías dejado de lado por la rutina laboral. El cielo te pide que compartas el escenario y que aprendas a delegar tareas para no quemarte los cables antes de tiempo. Un consejo de un colega con más experiencia podría cambiar por completo la forma en que estás encarando una meta a largo plazo.

Virgo: El foco en la vidriera profesional

Virgo, tus superiores y el mercado están mirando con lupa cada uno de tus movimientos en estos días. La energía astral está encendiendo tu zona del éxito y la profesión, lo que puede traerte tanto una propuesta de ascenso como una exigencia extra que pondrá a prueba tu paciencia. No caigas en tu rasgo tóxico del perfeccionismo paralizante; es mejor entregar un proyecto firme hoy que uno perfecto el mes que viene. El fin de semana requerirá que apagues el celular de la oficina para conectar con el disfrute corporal.

Libra: El despertar de la perspectiva

Esta semana el cielo te invita a levantar la cabeza del escritorio y mirar más allá de la urgencia cotidiana. Es una quincena ideal para iniciar estudios, planificar viajes o abrir tu mente a nuevas filosofías de vida que te saquen de la indecisión constante. Si sentías que tu rutina te tenía atrapado en un laberinto sin salida, los planetas de aire te van a regalar la claridad necesaria para ver las opciones desde arriba. Confiá en tu criterio y no busques tanta aprobación externa para dar ese paso que ya sabés que tenés que dar.

Escorpio: La limpieza de las deudas morales

Esta semana te propone un juego de honestidad brutal con vos mismo y con tus recursos compartidos, Escorpio. Es el momento de poner sobre la mesa los temas de dinero, herencias o acuerdos de pareja que venías esquivando para evitar el conflicto. La energía de transición te ayuda a cortar por lo sano con contratos emocionales o materiales que ya no te benefician en absoluto. Aunque el proceso pueda sentirse intenso a mitad de semana, la liviandad con la que vas a llegar al domingo valdrá cada minuto de incomodidad.

Sagitario: Los espejos de tu presente

Tus vínculos más cercanos se convierten en el escenario principal de tus aprendizajes durante los próximos siete días. Alguien de tu entorno, ya sea tu pareja o tu socio, te va a mostrar una faceta de vos mismo que te cuesta aceptar del todo. En lugar de reaccionar con tu típica ironía defensiva, quedate quieto y escuchá lo que el otro tiene para decirte desde el afecto. El fin de semana se perfila ideal para una escapada corta o un cambio de aire que te devuelva el optimismo que mayo te venía limando.

Capricornio: Ajuste de tuercas en el motor

Para vos, Capricornio, la semana se juega en los detalles de tu día a día, en tus hábitos de salud y en tu organización logística. El cielo te pide que revises cómo estás administrando tus horas de sueño, tu alimentación y tus pausas en medio de la alta demanda laboral. Si no ordenás tu agenda por las buenas, el cuerpo te va a imponer un freno por las malas antes del viernes. Aprovechá el arranque de la semana para automatizar tareas repetitivas y liberar espacio mental para lo verdaderamente importante.

Acuario: El canal de la expresión pura

Estás entrando en una de tus zonas más amigables del año, donde la creatividad, el romance y las ganas de jugar se encienden por completo. Esta semana es perfecta para retomar ese hobby que habías abandonado, salir a divertirte sin un plan fijo o dejarte llevar por el flirteo si estás soltero. Tu mente visionaria va a encontrar soluciones muy originales a problemas cotidianos, sorprendiendo a tus jefes o clientes. Permitite ser un poco menos cerebral y un poco más espontáneo; el universo premia la autenticidad estos días.

Piscis: Volver a las bases protectoras

El cierre de la temporada de tierra te pide que mires hacia tus raíces, tu espacio físico y tu núcleo familiar. Puede que surja la necesidad de hacer refacciones en tu hogar, organizar una mudanza o tener una charla aclaratoria con figuras de tu entorno primario. Tu casa debe funcionar como tu estación de recarga energética esta semana, así que decorala, aromatizala y hacé de ella tu templo privado. El domingo por la tarde, una revelación sutil te dará la paz que buscabas respecto a una decisión de vida muy importante.