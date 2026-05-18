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Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo

Los ingresos formales subieron 3% y quedaron por debajo del avance de los precios.

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Los ingresos formales subieron 3% y quedaron por debajo del avance de los precios. (Foto: archivo)

Los ingresos formales subieron 3% y quedaron por debajo del avance de los precios. (Foto: archivo)

Los salarios registrados aumentaron 3% en marzo y volvieron a ubicarse por debajo de la inflación mensual, que fue del 3,4%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, los ingresos de los trabajadores formales acumularon siete meses consecutivos sin lograr superar el ritmo de aumento de precios.

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El desempeño del mes estuvo impulsado principalmente por los salarios del sector público, que registraron una suba del 5%. En cambio, las remuneraciones del sector privado registrado avanzaron 2,1%, mientras que en el sector privado no registrado el incremento alcanzó el 4,7%.

salarios marzo 2026

Qué pasó en marzo

El índice de salarios registró en marzo una suba interanual del 36,4% y acumuló un incremento del 8,6% respecto de diciembre de 2025.

En la comparación interanual, el mayor aumento se observó en el sector privado no registrado, con una suba del 74,4%. En tanto, el sector público mostró un incremento del 29,6% y el privado registrado avanzó 27,5%.

El informe también indicó que, en el acumulado del primer trimestre de 2026, los salarios del sector privado registrado crecieron 5,9%, mientras que en el sector público el avance fue del 9,4%. En el caso del empleo no registrado, el incremento acumulado alcanzó el 14,3%.

Diferencias entre los sectores públicos

El organismo estadístico además detalló el comportamiento de los salarios dentro del sector estatal. En marzo, el índice correspondiente al subsector público nacional registró una suba mensual del 5,8%, mientras que en el subsector público provincial el incremento fue del 4,7%.

En términos interanuales, los salarios del sector público nacional mostraron una variación del 24,4%, mientras que en el ámbito provincial el aumento llegó al 31,8%.

Respecto de diciembre del año pasado, el índice acumuló una suba del 8,6% en el subsector público nacional y del 9,7% en el provincial.

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Pese a las subas nominales registradas durante marzo, los salarios formales volvieron a quedar rezagados frente a la inflación. (Foto: archivo)

Pese a las subas nominales registradas durante marzo, los salarios formales volvieron a quedar rezagados frente a la inflación. (Foto: archivo)

Poder adquisitivo

Pese a las subas nominales registradas durante marzo, los salarios formales volvieron a quedar rezagados frente a la inflación. La diferencia entre la evolución de los ingresos y el avance de los precios volvió a reflejar una pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre los trabajadores del sector privado registrado.

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