José Coronado arrasa en Netflix con su nueva miniserie de 4 capítulos para ver en un día

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

José Coronado brilla en Netflix con El problema final

Uno de los principales atractivos de la producción es la presencia de José Coronado, quien interpreta a Basil, un actor retirado que tuvo un vínculo muy particular con el personaje de Sherlock Holmes.

Basil interpretó años atrás al famoso detective y esa experiencia será importante para el desarrollo de la trama. Frente a una muerte que podría esconder un crimen, el personaje utilizará sus conocimientos y su capacidad de observación para intentar reconstruir lo sucedido.

La serie utilizará así una estructura clásica de misterio: un grupo reducido de personas, un espacio del que nadie puede salir y un crimen cuya resolución dependerá de descubrir qué ocurrió antes de que sea demasiado tarde.

Cuántos capítulos tiene El problema final en Netflix

Netflix presentó El problema final como una miniserie de cuatro episodios. El formato apuesta por concentrar la historia alrededor de un único misterio y evitar que la investigación se extienda durante una temporada demasiado larga.

El formato breve también permitirá que la historia avance alrededor de los principales sospechosos sin abandonar el conflicto central. El espectador irá conociendo progresivamente los detalles del caso mientras los personajes intentan descubrir quién pudo haber cometido el crimen.

La estructura estará marcada por la incertidumbre. Si todos permanecen encerrados en el mismo lugar, el responsable necesariamente tendrá que formar parte del grupo.

El elenco principal de El problema final con José Coronado

Jose Coronado

María Valverde

Martiño Rivas

Gonzalo de Castro

Pepón Nieto

Cristina Kovani

José Condessa

Daniel Holguín

Michael Stobbe

Maribel Verdú

La producción detrás de la miniserie

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

Tráiler oficial de El problema final en Netflix