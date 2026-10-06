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José Coronado arrasa en Netflix con su nueva miniserie de 4 capítulos para ver en un día

Esta serie española llegó a Netflix con cuatro episodios, José Coronado y un crimen ocurrido en un hotel aislado que nadie puede abandonar.

José Coronado arrasa en Netflix con su nueva miniserie de 4 capítulos para ver en un día. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con su nueva miniserie de 4 capítulos para ver en un día. (Foto: Archivo)

El problema final, la miniserie española de Netflix protagonizada por José Coronado y basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, se estrenó el 25 de septiembre y presentó una trama de misterio ambientada en un escenario tan aislado como inquietante. La ficción está compuesta por cuatro episodios y combina elementos del thriller, el misterio y la ambientación de época.

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Su historia se desarrolla en la primavera de 1959, cuando un grupo de personas queda atrapado en un pequeño hotel situado en un islote cercano a Mallorca. El aislamiento será uno de los elementos centrales de la historia. Un temporal impedirá que los huéspedes puedan abandonar el lugar y, en medio de esa situación, una de las personas que se encuentra allí aparecerá muerta.

A partir de ese momento, lo que parecía una tragedia comenzará a adquirir otra dimensión. Las primeras señales harán pensar que no se trató simplemente de un suicidio y la posibilidad de que haya un asesino entre los presentes cambiará por completo el clima dentro del hotel.

De qué trata El problema final en Netflix

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar senales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

José Coronado brilla en Netflix con El problema final

Uno de los principales atractivos de la producción es la presencia de José Coronado, quien interpreta a Basil, un actor retirado que tuvo un vínculo muy particular con el personaje de Sherlock Holmes.

Basil interpretó años atrás al famoso detective y esa experiencia será importante para el desarrollo de la trama. Frente a una muerte que podría esconder un crimen, el personaje utilizará sus conocimientos y su capacidad de observación para intentar reconstruir lo sucedido.

La serie utilizará así una estructura clásica de misterio: un grupo reducido de personas, un espacio del que nadie puede salir y un crimen cuya resolución dependerá de descubrir qué ocurrió antes de que sea demasiado tarde.

Cuántos capítulos tiene El problema final en Netflix

Netflix presentó El problema final como una miniserie de cuatro episodios. El formato apuesta por concentrar la historia alrededor de un único misterio y evitar que la investigación se extienda durante una temporada demasiado larga.

El formato breve también permitirá que la historia avance alrededor de los principales sospechosos sin abandonar el conflicto central. El espectador irá conociendo progresivamente los detalles del caso mientras los personajes intentan descubrir quién pudo haber cometido el crimen.

La estructura estará marcada por la incertidumbre. Si todos permanecen encerrados en el mismo lugar, el responsable necesariamente tendrá que formar parte del grupo.

El elenco principal de El problema final con José Coronado

  • Jose Coronado
  • María Valverde
  • Martiño Rivas
  • Gonzalo de Castro
  • Pepón Nieto
  • Cristina Kovani
  • José Condessa
  • Daniel Holguín
  • Michael Stobbe
  • Maribel Verdú

La producción detrás de la miniserie

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

Tráiler oficial de El problema final en Netflix

En pocas palabras

  • Miniserie de Netflix: El problema final, con José Coronado, se basa en una novela de Arturo Pérez-Reverte y consta de 4 episodios.
  • Trama: Trece personas quedan aisladas en un hotel de un islote mallorquín en 1959, donde ocurre un misterioso asesinato que un actor retirado intenta resolver.
  • Elenco: La producción cuenta con José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú, entre otros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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