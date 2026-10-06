"No venir más va a ser un dolor muy grande" : las sentidas palabras de Lionel Messi en su despedida de la Selección

"Estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice", agregó sobre las especulaciones de la final con España. El capitán, que hoy se despidió de la selección con un gol, sostuvo que "el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros". "Llegamos con lo justo, la peleamos como lo hicimos siempre como lo hicimos con todos los compañeros con los que me tocó compartir", planteó sobre el último partido del Mundial.

Sobre su paso por la selección, le dijo al público que "no tengan duda que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta". Además, señaló que podía "competirle a cualquiera" porque, dijo, "sabía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida".

Messi también confió que "lo más lindo" que le pasó, lo vivió en el Monumental "después del Mundial" 2022. "No me voy a olvidar más, veo videos y me emociono".

En contraposición, planteó que esta noche es "el día más triste" de mi carrera. "Es donde le digo adiós a la Selección. Los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección", señaló.

"Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes bancando a estos chicos y a los que vengan, siempre unidos", completó y apuntó contra la "gente que quiere ver mal a la selección", a la cual -planteó- "no hay que darle el gusto".