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"No venir más va a ser un dolor muy grande" : las sentidas palabras de Lionel Messi en su despedida de la Selección

Tras disputar su último partido con la camiseta argentina, Lionel Messi tomó el micrófono en el Monumental. Su papá, los 20 años en la Selección, las especulaciones del partido contra España y el mensaje para los detractores de la Albiceleste.

Las palabras de despedida de Messi.(Foto: Reuters).

Las palabras de despedida de Messi.(Foto: Reuters).

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, brindó unas palabras de despedida tras disputar el último partido con la camiseta Albiceleste. "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años", dijo el mejor jugador del mundo.

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Después del show de drones y del homenaje por parte de la cantante Soledad Pastorutti, Messi tomó el micrófono y le habló al público. "La verdad es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se cruzan muchas cosas. Obviamente, lo primero en que pienso es mi viejo", confió.

Messi habló de todo en su despedida de la Selección tras más de 20 años. (Foto: Reuters).

Messi habló de todo en su despedida de la Selección tras más de 20 años. (Foto: Reuters).

"No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años", mencionó sobre el mensaje que publicó en redes sociales para anunciar su retiro.

"Nunca dejé de luchar", señaló Messi y explicó que "no venir más va a ser un dolor muy grande". "Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", compartió y explicó que "el último Mundial ya fue demasiado". En ese momento, valoró haber vuelto a tener el "sueño" de "ser campeones del mundo" otra vez.

"Estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice", agregó sobre las especulaciones de la final con España. El capitán, que hoy se despidió de la selección con un gol, sostuvo que "el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros". "Llegamos con lo justo, la peleamos como lo hicimos siempre como lo hicimos con todos los compañeros con los que me tocó compartir", planteó sobre el último partido del Mundial.

Sobre su paso por la selección, le dijo al público que "no tengan duda que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta". Además, señaló que podía "competirle a cualquiera" porque, dijo, "sabía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida".

Messi también confió que "lo más lindo" que le pasó, lo vivió en el Monumental "después del Mundial" 2022. "No me voy a olvidar más, veo videos y me emociono".

En contraposición, planteó que esta noche es "el día más triste" de mi carrera. "Es donde le digo adiós a la Selección. Los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección", señaló.

"Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes bancando a estos chicos y a los que vengan, siempre unidos", completó y apuntó contra la "gente que quiere ver mal a la selección", a la cual -planteó- "no hay que darle el gusto".

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