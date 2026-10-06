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La última arenga y la salida de Lionel Messi con sus hijos en su despedida

Thiago, Mateo y Ciro acompañaron al capitán en su ingreso al Monumental para disputar su último partido con la Albiceleste. La emoción también conmovió a Lionel Scaloni.

La emotiva salida de Lionel Messi con sus hijos. (Foto: Reuters) 

La emotiva salida de Lionel Messi con sus hijos. (Foto: Reuters) 

Uno de los momentos más emotivos de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ocurrió antes del amistoso frente a Benín. El capitán apareció en el campo de juego del Monumental acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para disputar su último encuentro con la camiseta albiceleste.

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Así fue el homenaje en el minuto 10 en el Monumental. (Foto: Reuters).

La escena se produjo después de que Messi atravesara el túnel saludando a los chicos que esperaban la salida de los futbolistas. Al llegar al final del recorrido se encontró con sus hijos y los cuatro ingresaron juntos al campo de juego, ante la ovación de un estadio colmado.

Pero antes de protagonizar esa imagen, el rosarino dejó un último mensaje para sus compañeros. Pese al clima de homenaje que rodeó al partido, Messi mantuvo su espíritu competitivo y realizó su última arenga como capitán de la Selección argentina.

Aunque se trataba de un amistoso sin puntos en juego, Messi dejó en claro cómo quería afrontar su último encuentro con la Albiceleste. “Jugar bien, pasándola bien, con la pelota hacer goles. Así lo disfrutamos”, les dijo de manera efusiva a sus compañeros antes de ingresar al terreno de juego.

Luego comenzó su camino por el túnel, saludó a los chicos que esperaban a los jugadores y finalmente se encontró con Thiago, Mateo y Ciro, quienes lo acompañaron en su ingreso al Monumental.

La familia del capitán estuvo presente durante toda la jornada. Antonela Roccuzzo siguió el encuentro desde uno de los palcos junto a Celia Cuccittini, madre del futbolista, mientras acompañaban al rosarino en una noche especialmente preparada para su despedida.

Las lágrimas de Lionel Scaloni y la emoción de Messi durante el himno

El clima emotivo continuó durante la interpretación del Himno Nacional Argentino. Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas y Messi también se mostró visiblemente conmovido frente a las más de 80 mil personas que llenaron el estadio.

La emoción acompañó al capitán durante toda la jornada y terminó por quebrarlo hacia el final de una noche cargada de homenajes y recuerdos.

Durante la despedida, Messi expresó sus sentimientos con un mensaje dirigido a los hinchas: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”.

Los homenajes a Messi antes de su último partido con la Selección

La despedida había comenzado mucho antes de que el capitán pisara el césped del Monumental. Tras su última práctica en Ezeiza, Messi recibió homenajes y mensajes de sus compañeros, que compartieron fotografías y palabras de agradecimiento en las redes sociales.

El propio rosarino publicó imágenes junto al plantel y reconoció que extrañará esos “momentos especiales” vividos durante tantos años con la Selección.

Messi había debutado con la Selección mayor el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría disputado en Budapest. Más de dos décadas después, cerró una etapa que estuvo marcada tanto por las derrotas y frustraciones como por una histórica seguidilla de títulos.

Los títulos de Lionel Messi con la Selección argentina

A lo largo de su trayectoria con las diferentes selecciones nacionales, Messi conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

También disputó las finales de los Mundiales de Brasil 2014 y 2026, además de las definiciones de las Copas América de 2015 y 2016.

Su despedida de la Selección mayor marcó así el cierre de una era para el fútbol argentino, con una última imagen cargada de simbolismo: Messi entrando al Monumental de la mano de sus tres hijos para vestir por última vez la camiseta albiceleste.

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