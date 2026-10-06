Un accidente menor que terminó en tragedia: murió Omar Bonacci tras una pelea después de un choque de autos

De acuerdo con las primeras actuaciones, el choque no habría provocado personas heridas. En principio, todo indicaba que se trataba de un siniestro vial más, con los conductores obligados a detenerse para intercambiar información y discutir sobre lo ocurrido.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente.

El accidente que dio inicio a la tragedia

Las circunstancias exactas que provocaron la colisión todavía forman parte de la investigación. Lo que se conoce hasta el momento es que el Toyota Yaris y la motocicleta Motomel Blitz chocaron en la esquina de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires.

Tras el impacto, ambos conductores permanecieron en el lugar. Según las primeras actuaciones, ninguno habría sufrido lesiones como consecuencia directa del choque.

Pero el conflicto no terminó allí.

Como suele suceder después de un accidente, comenzaron los reclamos entre las personas involucradas. En este caso, el intercambio de palabras fue elevando progresivamente el nivel de tensión hasta convertirse en una confrontación física.

La investigación busca ahora establecer con precisión cómo se desarrollaron esos minutos posteriores al choque, qué se dijeron los protagonistas y de qué manera comenzó la pelea que terminaría provocando la caída de Bonacci.

Ese punto resulta central para determinar las responsabilidades en una causa que fue caratulada inicialmente como "Homicidio en riña".

De los reproches a una pelea en plena calle

Después del accidente, Bonacci y el motociclista comenzaron a discutir. Lo que inicialmente habría sido un intercambio de reclamos terminó escalando hasta una pelea.

En ese contexto se produjo el episodio que actualmente se encuentra bajo investigación: de acuerdo con la hipótesis inicial de los investigadores, M.A. habría pateado al hombre de 72 años.

Como consecuencia de esa acción, Bonacci perdió el equilibrio.

El hombre cayó sobre el pavimento y golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo. El impacto provocó una situación de extrema gravedad que cambió por completo el sentido del episodio.

En cuestión de minutos, un choque que aparentemente no había dejado heridos se convirtió en una emergencia médica.

La caída y el golpe contra la calzada son ahora elementos fundamentales para la reconstrucción judicial del caso. Los investigadores deberán determinar con exactitud qué ocurrió durante la pelea y cuál fue la mecánica que derivó en la caída fatal.

Por el momento, la información disponible corresponde a las primeras actuaciones y la Justicia deberá avanzar con nuevas medidas para establecer cómo sucedieron los hechos.

El traslado de urgencia y la muerte

Después de caer al pavimento, Omar Bonacci fue asistido y se dispuso su traslado para recibir atención médica.

El hombre fue colocado en una unidad sanitaria con destino al Samco de Santo Tomé. Sin embargo, su estado era crítico y murió durante el trayecto hacia el centro asistencial.

La muerte del hombre de 72 años marcó un dramático desenlace para un episodio que había comenzado con un accidente de tránsito sin aparentes consecuencias físicas.

La secuencia quedó así dividida en dos momentos muy diferentes: primero, la colisión entre el automóvil y la motocicleta; después, una discusión entre los conductores que derivó en una pelea y terminó con la muerte de uno de ellos.

Ahora será la investigación judicial la que deberá determinar el vínculo entre ambos acontecimientos.

Qué investiga la Justicia

La causa se encuentra en una etapa inicial y existen distintos aspectos que todavía deben ser esclarecidos.

Uno de los principales objetivos es reconstruir qué ocurrió exactamente desde el momento del choque hasta la caída de Bonacci.

Los investigadores deberán determinar, entre otros puntos, cómo se inició la pelea, qué acciones realizó cada uno de los involucrados y cuáles fueron las circunstancias concretas en las que el hombre de 72 años terminó golpeando su cabeza contra el pavimento.

También será importante establecer si hubo otras personas presentes durante el episodio que puedan aportar información sobre la secuencia.

La Justicia trabaja sobre la hipótesis inicial que derivó en la carátula de "Homicidio en riña", aunque esa calificación podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas.

En este tipo de casos, la reconstrucción de los acontecimientos resulta fundamental para establecer qué conducta provocó la caída y qué relación tuvo esa acción con el fallecimiento posterior.

El motociclista quedó aprehendido

Tras el episodio, el conductor de la Motomel Blitz, identificado como M.A., de 35 años, quedó aprehendido y fue puesto a disposición de la Justicia.

Su situación procesal dependerá de las medidas que se adopten durante la investigación y de los elementos que puedan incorporarse al expediente.

Por ahora, la Justicia busca determinar con precisión su participación en la pelea y las circunstancias que rodearon la caída de Bonacci.

La intervención judicial será clave para establecer si la hipótesis inicial se confirma o si, a partir de las pruebas reunidas, corresponde modificar la calificación del hecho.

La intervención de la Comisaría 12ª

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 12ª, que intervino después de la pelea y la posterior emergencia.

Los agentes trabajan en la recopilación de los elementos necesarios para reconstruir la escena y aportar información al expediente judicial.

La tarea consiste en determinar cómo fue el accidente inicial, qué ocurrió durante la discusión y cuáles fueron las acciones que precedieron a la caída de la víctima.

La investigación deberá avanzar sobre una secuencia particularmente breve pero decisiva: un choque, una discusión, una pelea, una caída y una muerte.

Cada uno de esos momentos deberá ser analizado por separado para establecer cómo se relacionan entre sí.

Un accidente que terminó con un desenlace inesperado

El caso generó conmoción por la rapidez con la que se desencadenaron los acontecimientos.

El episodio comenzó con una situación habitual en las calles: dos vehículos involucrados en una colisión y sus conductores enfrentados por lo ocurrido. Según las primeras actuaciones, no había personas heridas después del impacto.

Pero la discusión posterior modificó por completo el escenario.

La pelea terminó con Bonacci en el suelo y con una lesión que finalmente resultó mortal. El hombre fue trasladado hacia el Samco de Santo Tomé, pero murió antes de llegar al centro asistencial.

La muerte transformó un accidente de tránsito en una causa penal.

Para los investigadores, una de las claves será establecer qué sucedió exactamente durante esos instantes en los que la discusión pasó de las palabras a la violencia física.

La investigación deberá reconstruir cada momento

El expediente se encuentra todavía en sus primeras etapas. Por eso, las circunstancias conocidas hasta ahora forman parte de una hipótesis inicial que deberá ser corroborada por la Justicia.

La carátula de "Homicidio en riña" refleja el escenario planteado por las primeras diligencias, pero no constituye por sí misma una conclusión definitiva sobre la responsabilidad del acusado.

La investigación tendrá que reunir todos los elementos disponibles para reconstruir la escena.

El punto central será establecer si la caída de Bonacci ocurrió como consecuencia directa de la agresión que se investiga y, en ese caso, cuál fue el alcance de la conducta del motociclista.

También deberán analizarse las circunstancias previas al enfrentamiento y el desarrollo completo del accidente.

Mientras esas respuestas todavía permanecen abiertas, un hombre de 72 años perdió la vida tras un episodio que comenzó con un choque que, en principio, parecía no haber provocado consecuencias físicas.

El caso de Santo Tomé quedó así bajo investigación judicial, con un conductor aprehendido y una pregunta central todavía sin respuesta definitiva: cómo una discusión originada por un accidente de tránsito terminó provocando la muerte de Omar Bonacci.