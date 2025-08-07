En vivo Radio La Red
Sueño
Ciencia
Una verdadera pesadilla

Parálisis del sueño: qué dice la ciencia y por qué muchas culturas la relacionan con ataques espirituales

La parálisis del sueño es un fenómeno en el que la mente despierta mientras el cuerpo permanece inmóvil, generando miedo intenso. La ciencia explica su origen neurológico, pero en distintas culturas se interpreta como ataques de fuerzas espirituales. Conocé qué la provoca y cómo manejarla.

Redacción A24
La parálisis del sueño es una condición en la que alguien es incapaz de moverse o hablar al quedarse dormido o al despertar, acompañada de una sensación intensa de miedo. En algunos casos, la persona está consciente y puede abrir los ojos; en otros no lo logra, lo que vuelve la experiencia aún más angustiante.

Este fenómeno sucede cuando el cuerpo permanece inmóvil de forma natural durante el sueño, una especie de “bloqueo” muscular que impide que actuemos físicamente lo que soñamos.

Sin embargo, si la mente despierta o se encuentra en una transición entre el sueño y la vigilia mientras el cuerpo sigue paralizado, se genera un estado desconcertante: la persona está consciente pero en general no puede moverse ni hablar, aunque en algunos episodios puede intentarlo con esfuerzo, logrando emitir sonidos limitados o frases cortas.

Cuál es la explicación científica para la parálisis del sueño

Desde la ciencia, se explica que este proceso ocurre en la fase REM del sueño, cuando el cerebro induce la atonía muscular para protegernos durante el sueño activo. La parálisis se da cuando la conciencia se adelanta o tarda en sincronizarse con el cuerpo, dejando un vacío entre mente y movimiento. Esto puede acompañarse de alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, como sentir una presión en el pecho o la presencia de una figura oscura en la habitación. Estos episodios también pueden repetirse si la persona intenta dormirse rápidamente tras uno, ya que el cerebro no completa el ciclo normal de transición.

La parálisis del sueño es mucho más frecuente de lo que se piensa. Afecta a una parte importante de la población, y ciertos factores aumentan su probabilidad: el estrés prolongado, la falta de sueño, cambios bruscos en los horarios de descanso, y también algunas afecciones médicas o psicológicas, como la narcolepsia o el trastorno de estrés postraumático. En estos casos, el fenómeno puede ser más frecuente y severo, generando impactos en la calidad de vida y el bienestar emocional.

Qué creencias espirituales existen alrededor de la parálisis del sueño

Diversas culturas asocian la parálisis del sueño a creencias espirituales. Imagen: Revista Selecciones.

Pero más allá de la explicación neurológica, la parálisis del sueño ha alimentado durante siglos las creencias espirituales y culturales. En distintas regiones del mundo, las sensaciones de inmovilidad, presión en el pecho y la percepción de figuras sombrías se interpretaron como manifestaciones de seres sobrenaturales, ataques de brujas, demonios o fantasmas.

En América Latina, la expresión “se te subió el muerto” refleja la idea de que un espíritu puede oprimir el cuerpo durante la noche. En Japón, el fenómeno conocido como kanashibari se asocia a presencias fantasmas que inmovilizan a la víctima. En África, particularmente en Nigeria, estas experiencias suelen relacionarse con la brujería o agresiones espirituales. En Escandinavia, la “mara” es una figura mitológica que oprime a quienes duermen y genera pesadillas.

Estas interpretaciones forman parte del imaginario colectivo y reflejan cómo la mente humana busca dar sentido a experiencias aterradoras e inexplicables. Muchas veces, estas creencias pueden influir en la forma en que se vive y se recuerda el episodio, haciendo que el miedo y la angustia sean más intensos.

Qué se recomienda hacer para evitar la parálisis del sueño

Para quienes sufren parálisis del sueño con frecuencia, es recomendable adoptar hábitos que favorezcan un sueño saludable: mantener horarios regulares, evitar estimulantes antes de acostarse, controlar el estrés y dormir preferentemente de costado. En caso de que los episodios afecten el bienestar, buscar la ayuda de un especialista en medicina del sueño o salud mental es fundamental.

