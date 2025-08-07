Parálisis del sueño: qué dice la ciencia y por qué muchas culturas la relacionan con ataques espirituales

La parálisis del sueño es mucho más frecuente de lo que se piensa. Afecta a una parte importante de la población, y ciertos factores aumentan su probabilidad: el estrés prolongado, la falta de sueño, cambios bruscos en los horarios de descanso, y también algunas afecciones médicas o psicológicas, como la narcolepsia o el trastorno de estrés postraumático. En estos casos, el fenómeno puede ser más frecuente y severo, generando impactos en la calidad de vida y el bienestar emocional.

Qué creencias espirituales existen alrededor de la parálisis del sueño

paralisis-del-sueño-espiritual Diversas culturas asocian la parálisis del sueño a creencias espirituales. Imagen: Revista Selecciones.

Pero más allá de la explicación neurológica, la parálisis del sueño ha alimentado durante siglos las creencias espirituales y culturales. En distintas regiones del mundo, las sensaciones de inmovilidad, presión en el pecho y la percepción de figuras sombrías se interpretaron como manifestaciones de seres sobrenaturales, ataques de brujas, demonios o fantasmas.

En América Latina, la expresión “se te subió el muerto” refleja la idea de que un espíritu puede oprimir el cuerpo durante la noche. En Japón, el fenómeno conocido como kanashibari se asocia a presencias fantasmas que inmovilizan a la víctima. En África, particularmente en Nigeria, estas experiencias suelen relacionarse con la brujería o agresiones espirituales. En Escandinavia, la “mara” es una figura mitológica que oprime a quienes duermen y genera pesadillas.

Estas interpretaciones forman parte del imaginario colectivo y reflejan cómo la mente humana busca dar sentido a experiencias aterradoras e inexplicables. Muchas veces, estas creencias pueden influir en la forma en que se vive y se recuerda el episodio, haciendo que el miedo y la angustia sean más intensos.

Qué se recomienda hacer para evitar la parálisis del sueño

Para quienes sufren parálisis del sueño con frecuencia, es recomendable adoptar hábitos que favorezcan un sueño saludable: mantener horarios regulares, evitar estimulantes antes de acostarse, controlar el estrés y dormir preferentemente de costado. En caso de que los episodios afecten el bienestar, buscar la ayuda de un especialista en medicina del sueño o salud mental es fundamental.