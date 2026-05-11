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Trascendió una escandalosa teoría sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Se conoció una versión que dejaría en evidencia el verdadero motivo de la ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles.

11 may 2026, 12:09
Trascendió una escandalosa teoría sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles
Trascendió una escandalosa teoría sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Trascendió una escandalosa teoría sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

La supuesta ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles genera más dudas que certezas. El fin de semana circularon versiones que daban por terminada la relación, con la excusa de que el empresario era "demasiado celoso y tóxico". Pero hay quienes no le creen nada a ese relato.

Migueles está en el centro de una causa judicial: la Justicia accedió a su teléfono en el marco de una investigación por presuntas coimas vinculadas a las SIRA para acceder al dólar oficial, y habría encontrado indicios de un posible vínculo con una red de intermediarios. Justo en ese contexto explotaron los rumores de separación.

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La periodista Naiara Vecchio sostuvo que la ruptura no tiene nada que ver con los problemas legales del empresario, sino con su actitud posesiva. El detonante habría sido el viaje de Wanda a Uruguay para cumplir con compromisos profesionales.

Gustavo Méndez, en cambio, va más lejos y directamente pone en duda que la separación sea real. En La mañana con Moria (El Trece) planteó que todo es una operación de imagen: "Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Porque no es cierto".

Para reforzar su teoría, Méndez recordó el antecedente con L-Gante: "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió un comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar".

Un detalle que alimenta el escepticismo: el fin de semana, Nora Nara publicó una foto junto a sus nietos y a Maxi López viendo un partido, y en el fondo se podía ver a Migueles. La imagen generó ruido.

"Hace menos de dos semanas subían fotos de regalos, videollamadas y demás. Estaban juntos. ¿Ahora se da cuenta de que es celoso y tóxico?", cerró Méndez.

La causa judicial sigue su curso y la verdad sobre la pareja, por ahora, queda en suspenso.

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¿Qué otra versión circula en torno a la separación de Wanda Nara y Martín Migueles?

La periodista Naiara Vecchio fue quien dio la primicia de la separación de Wanda Nra y Martín Migueles en un posteo en su cuenta de X.

"Wanda Nara y Martín Migueles, separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar una película. Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos", escribió en la publicación.

Según este relato, los celos y el control del empresario sobre la agenda profesional de Wanda habrían sido el detonante de la ruptura. Aunque las versiones sobre el motivo real de la ruptura son muchas.

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