Trascendió una escandalosa teoría sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Para reforzar su teoría, Méndez recordó el antecedente con L-Gante: "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió un comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar".

Un detalle que alimenta el escepticismo: el fin de semana, Nora Nara publicó una foto junto a sus nietos y a Maxi López viendo un partido, y en el fondo se podía ver a Migueles. La imagen generó ruido.

"Hace menos de dos semanas subían fotos de regalos, videollamadas y demás. Estaban juntos. ¿Ahora se da cuenta de que es celoso y tóxico?", cerró Méndez.

La causa judicial sigue su curso y la verdad sobre la pareja, por ahora, queda en suspenso.

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¿Qué otra versión circula en torno a la separación de Wanda Nara y Martín Migueles?

La periodista Naiara Vecchio fue quien dio la primicia de la separación de Wanda Nra y Martín Migueles en un posteo en su cuenta de X.

"Wanda Nara y Martín Migueles, separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar una película. Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos", escribió en la publicación.

Según este relato, los celos y el control del empresario sobre la agenda profesional de Wanda habrían sido el detonante de la ruptura. Aunque las versiones sobre el motivo real de la ruptura son muchas.