Pastel criollo de pollo: la receta casera irresistible con masa crocante y un relleno bien jugoso

El pollo cocido y desmenuzado.

1 cebolla mediana picada.

2 dientes de ajo picados.

½ morrón rojo y ½ morrón verde, cortados en cubitos.

1 zanahoria mediana rallada fina.

Aceite vegetal, cantidad necesaria.

Ají molido, pimienta, orégano y 1 cucharadita de pimentón.

Un chorrito del caldo de cocción reservado.

Pasas de uva (opcionales).

Aceitunas cortadas.

Huevo duro picado (opcional).

Pan rallado para espolvorear la base de la tartera.

1 huevo batido para pintar la tapa.

Azúcar (opcional, para espolvorear).

1 fideo tipo mostachol para la chimenea de vapor.

Cómo preparar el pastel criollo de pollo paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "El Rincón del Soguero).

1. Cocinar el pollo y preparar el caldo

En una olla con agua caliente, colocar las dos patas muslo sin piel. Agregar media zanahoria, media cebolla, un diente de ajo, el apio y la ramita de perejil. Incorporar una pizca de sal y algunos granos de pimienta negra.

Cocinar a fuego medio durante 35 a 40 minutos, hasta que el pollo esté tierno y resulte fácil de desmenuzar.

Retirar la olla del fuego y dejar entibiar las piezas dentro del mismo caldo para conservar la jugosidad de la carne.

2. Preparar y amasar la masa criolla

En un recipiente amplio, colocar los 400 gramos de harina y formar un hueco en el centro. Incorporar el huevo, la cucharadita de sal fina y los 100 gramos de grasa vacuna derretida. Es importante que la grasa esté tibia y no caliente para evitar que cocine el huevo al entrar en contacto.

Agregar agua fría o a temperatura ambiente de manera gradual e integrar los ingredientes con un tenedor. La cantidad dependerá de la capacidad de absorción de la harina.

Cuando la preparación adquiera una consistencia más pesada, pasarla a la mesada y terminar de unir los ingredientes con las manos hasta formar un bollo.

Amasar brevemente y dejar descansar la masa tapada durante 10 minutos. Después, volver a amasar durante 2 o 3 minutos, hasta conseguir una textura más suave y homogénea.

Formar nuevamente un bollo y conservarlo dentro de una bolsa plástica para evitar que se seque mientras se prepara el relleno.

3. Elaborar el relleno de pollo y verduras

Retirar el pollo del caldo, dejarlo entibiar y desmenuzarlo con las manos. Repasar los trozos con un cuchillo para evitar que queden demasiado grandes. Reservar un poco del caldo de cocción.

En una cacerola caliente con un chorro de aceite, incorporar la cebolla picada, los dientes de ajo, el morrón rojo, el morrón verde y la zanahoria rallada fina.

Agregar una pizca de sal y rehogar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas.

Sumar el pollo desmenuzado y condimentar con ají molido, pimienta, orégano y una cucharadita de pimentón. Verter un chorrito del caldo reservado para aportar humedad e incorporar las pasas de uva, si se desea utilizarlas.

Cocinar todo junto durante 5 o 6 minutos. Apagar el fuego, agregar las aceitunas cortadas y mezclar bien.

Por último, pasar el relleno a una fuente para acelerar su enfriamiento.

4. Estirar la masa y armar el pastel

Dividir la masa en dos partes: aproximadamente dos tercios para la base y un tercio para la tapa.

Sobre una superficie enharinada, estirar la porción más grande hasta alcanzar unos 35 centímetros de diámetro. Colocarla en una tartera de 28 centímetros, previamente enmantecada y enharinada.

Espolvorear una capa fina de pan rallado sobre el fondo de la masa para absorber la humedad sobrante del relleno.

Distribuir el relleno frío de manera uniforme y agregar por encima el huevo duro picado, si se desea.

Estirar la porción restante de masa hasta obtener una tapa de aproximadamente 32 centímetros de diámetro. Si los bordes de la base están secos, humedecerlos ligeramente. Colocar la tapa encima y presionar los bordes para sellar.

Realizar un repulgue tradicional, girando y presionando la masa sobre la punta del dedo para cerrar el pastel.

Insertar un fideo tipo mostachol en el centro a modo de chimenea, para permitir que salga el vapor durante el horneado.

5. Pintar y hornear

Pincelar toda la superficie con huevo batido y, de manera opcional, espolvorear una pizca de azúcar.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 45 a 60 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada.

Al retirar del horno, colocar el pastel sobre una rejilla y dejarlo atemperar antes de cortarlo y servirlo.