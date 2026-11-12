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ANSES pagará hasta $915.557 a titulares de AUH en noviembre: la escala completa por cantidad de hijos

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores previsionales, los ingresos mensuales de las familias varían según la cantidad de hijos a cargo y la acreditación de controles sanitarios. El detalle de las sumas acumuladas que se depositan automáticamente en cuenta durante noviembre.

ANSES pagará hasta $915.557 a titulares de AUH en noviembre: la escala completa por cantidad de hijos

ANSES pagará hasta $915.557 a titulares de AUH en noviembre: la escala completa por cantidad de hijos

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) perciben en noviembre de 2026 un haber bruto de $159.611 tras aplicarse el incremento del 1,93% por movilidad, lo que representa un monto neto en mano de $127.688,80 por cada menor luego de descontar la retención habitual del 20% ($31.922,20).

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Al sumar la Tarjeta Alimentar de $72.250 para familias con un hijo, el ingreso total consolidado alcanza los $199.938,80 mensuales, cifra que puede elevarse aún más en hogares con niños menores de 3 años mediante el Complemento Leche actualizado a $60.203.

¿Cuánto se cobra por cada hijo de AUH en noviembre tras la retención del 20%?

La actualización mensual de las asignaciones familiares y universales se rige por la fórmula de movilidad previsional atada a la inflación, que en noviembre determinó un ajuste del 1,93%. Sobre el importe general establecido por el organismo, se aplica la retención mensual obligatoria destinada a garantizar los controles sanitarios y escolares.

El desglose exacto del dinero correspondiente a cada hijo queda conformado de la siguiente manera:

  • Monto bruto general de la AUH: $159.611 por hijo.

  • Liquidación mensual directa (80% neto en mano): $127.688,80 depositados en la cuenta bancaria del titular.

  • Retención mensual acumulada (20%): $31.922,20, importe que se libera en un pago único anual tras presentar la Libreta AUH.

  • Excepción por controles validados: los niños de hasta 4 años inclusive que cuenten con sus controles sanitarios debidamente registrados perciben automáticamente el 100% de la asignación sin retención mensual.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en noviembre?

A diferencia de la asignación principal y de las prestaciones del Plan de los Mil Días, la Tarjeta Alimentar no registró actualizaciones porcentuales en noviembre, manteniendo los valores del período anterior. Ambos refuerzos se depositan de manera automática en la misma cuenta y fecha de cobro que la AUH, sin requerir trámites previos.

Los importes vigentes para estos dos complementos alimentarios son:

Tarjeta Alimentar (hijos de hasta 17 años inclusive o con discapacidad sin límite de edad):

  • Familias con 1 hijo: $72.250.
  • Familias con 2 hijos: $113.299.
  • Familias con 3 o más hijos: $149.425.

Complemento Leche (Plan de los Mil Días):

  • Se actualizó a $60.203 mensuales por cada hijo menor de 3 años y para titulares de la Asignación por Embarazo, siendo plenamente compatible con la Tarjeta Alimentar.
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¿Cuál es la escala total de bolsillo según la cantidad de hijos a cargo?

Al unificar el 80% neto en mano de la AUH ($127.688,80 por menor) con la escala correspondiente de la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual consolidado que recibe cada grupo familiar varía directamente según el número de hijos registrados en el sistema previsional.

La tabla de haberes netos totales (sin incluir el Complemento Leche ni el 20% retenido) se distribuye de la siguiente forma:

  • Familias con 1 hijo: $199.938,80 ($127.688,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar).

  • Familias con 2 hijos: $368.676,60 ($255.377,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar).

  • Familias con 3 hijos: $532.491,40 ($383.066,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

  • Familias con 4 hijos: $660.180,20 ($510.755,20 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

  • Familias con 5 hijos: $787.869,00 ($638.444,00 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

  • Familias con 6 hijos: $915.557,80 ($766.132,80 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en noviembre de 2026 según el DNI?

El cronograma de acreditación de la Asignación Universal por Hijo y sus complementos alimentarios inició el miércoles 11 de noviembre -tras el cierre bancario por el Día del Trabajador Bancario y los feriados por la visita oficial del papa León XIV- y se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre.

Las fechas de pago confirmadas por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) son:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

En pocas palabras

  • ANSES y AUH: El organismo pagará hasta $915.557 a titulares de AUH en noviembre.
  • Escala completa: El monto final varía según la cantidad de hijos y la acreditación de controles.
  • Complementos: Se incluyen Tarjeta Alimentar y Complemento Leche con sus valores actualizados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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