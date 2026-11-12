ANSES pagará hasta $915.557 a titulares de AUH en noviembre: la escala completa por cantidad de hijos

Monto bruto general de la AUH: $159.611 por hijo.

Liquidación mensual directa (80% neto en mano): $127.688,80 depositados en la cuenta bancaria del titular.

Retención mensual acumulada (20%): $31.922,20 , importe que se libera en un pago único anual tras presentar la Libreta AUH.

Excepción por controles validados: los niños de hasta 4 años inclusive que cuenten con sus controles sanitarios debidamente registrados perciben automáticamente el 100% de la asignación sin retención mensual.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en noviembre?

A diferencia de la asignación principal y de las prestaciones del Plan de los Mil Días, la Tarjeta Alimentar no registró actualizaciones porcentuales en noviembre, manteniendo los valores del período anterior. Ambos refuerzos se depositan de manera automática en la misma cuenta y fecha de cobro que la AUH, sin requerir trámites previos.

Los importes vigentes para estos dos complementos alimentarios son:

Tarjeta Alimentar (hijos de hasta 17 años inclusive o con discapacidad sin límite de edad):

Familias con 1 hijo: $72.250 .

. Familias con 2 hijos: $113.299 .

. Familias con 3 o más hijos: $149.425.

Complemento Leche (Plan de los Mil Días):

Se actualizó a $60.203 mensuales por cada hijo menor de 3 años y para titulares de la Asignación por Embarazo, siendo plenamente compatible con la Tarjeta Alimentar.

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

¿Cuál es la escala total de bolsillo según la cantidad de hijos a cargo?

Al unificar el 80% neto en mano de la AUH ($127.688,80 por menor) con la escala correspondiente de la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual consolidado que recibe cada grupo familiar varía directamente según el número de hijos registrados en el sistema previsional.

La tabla de haberes netos totales (sin incluir el Complemento Leche ni el 20% retenido) se distribuye de la siguiente forma:

Familias con 1 hijo: $199.938,80 ($127.688,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar).

Familias con 2 hijos: $368.676,60 ($255.377,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar).

Familias con 3 hijos: $532.491,40 ($383.066,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

Familias con 4 hijos: $660.180,20 ($510.755,20 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

Familias con 5 hijos: $787.869,00 ($638.444,00 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

Familias con 6 hijos: $915.557,80 ($766.132,80 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar).

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en noviembre de 2026 según el DNI?

El cronograma de acreditación de la Asignación Universal por Hijo y sus complementos alimentarios inició el miércoles 11 de noviembre -tras el cierre bancario por el Día del Trabajador Bancario y los feriados por la visita oficial del papa León XIV- y se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre.

Las fechas de pago confirmadas por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) son: