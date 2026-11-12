Escándalo con Hernán de Mala Fama en plena grabación de PH: fuerte discusión a los gritos con su mujer

"Ella quiso interrumpir, pero el manager de Hernán no se lo permitió", reveló la intrusa para inmediatamente sumar que "en un momento hubo un corte (de la grabación) y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán". "¿Y estaban todos presentes, todos lo escucharon?", quiso saber Lussich, a lo que Weber confirmó: "Sí. Pero ella no intervino al aire".

Tras ello, Daniel Ambrosino sumó información al revelar que "el manager de Hernán no se lo permitió, pero ella quiso interferir", y aprovechó para informar que "en este preciso momento están editando el programa. Así que ahí vamos a ver si pasó algo o si no pasó algo".

"Bueno, si no lo ven el sábado es porque hubo una censura importante, y bueno, ya se los contamos nosotros, obviamente. Pero bueno, lo ideal sería que lo dejen", reflexionó entonces el conductor de Intrusos antes de que Marcela Baños interviniese con nueva información.

"Hernán está grabando en este momento. Traté de comunicarme con él. Está grabando Masterchef. Hablé con Gastón, quien mencionaba recién Natalie, que es el manager. Gastón minimizó un poco el tema". "No, no pasó nada, está todo bien [...] después te cuento", fue la escueta respuesta a la también conductora de Pasión de sábado, quien concluyó planteando: "Deben querer minimizar el tema para que él no siga teniendo conflictos con ella, o que ella no quede tan expuesta".

Hernán Coronel, el líder de Mala Fama que pasó de la cumbia villera a MasterChef Celebrity

Hernán Coronel, vocalista, compositor y fundador de Mala Fama, volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda del espectáculo tras su incorporación a MasterChef Celebrity. El líder de una de las bandas más emblemáticas de la cumbia villera argentina sorprendió al público con una faceta alejada de los escenarios y las fiestas: la de concursante de cocina.

Nacido el 10 de marzo de 1978 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Coronel construyó una carrera de más de dos décadas al frente de Mala Fama, grupo que fundó en 1998 y con el que se convirtió en una de las voces reconocidas del género. Sus canciones, marcadas por el humor, la vida de barrio y un estilo vocal inconfundible, lo posicionaron entre los referentes de la primera generación de la cumbia villera.

En 2024, el músico presentó LSM: La sagrada musiquera, un trabajo de 14 canciones que recorre la cumbia, el rock, la música bailable y las baladas. Lejos de quedarse en la nostalgia, Coronel mantiene una intensa actividad artística y sigue siendo una figura de peso dentro del movimiento tropical argentino.

Su paso por MasterChef Celebrity lo puso nuevamente en el centro de la conversación. En su debut, protagonizó un momento que hizo reír a los participantes y a Wanda Nara, y mostró que su carisma no se limita al escenario. Para muchos seguidores, su presencia en el reality representa una oportunidad para conocer al hombre detrás de Mala Fama, un artista que siempre sostuvo que “la fama es puro cuento”.