Arrasa en Netflix: Luis Zahera se luce con este thriller español que está entre las películas más vistas

De qué trata Xtremo en Netflix: la película española que convirtió la venganza en una carrera contra el tiempo

La descripción oficial de la plataforma resume la premisa de la película con una frase que anticipa el conflicto central de la producción. Según Netflix: "En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente".

Xtremo construyó su historia alrededor de Max, un sicario retirado que intentó alejarse definitivamente de las organizaciones criminales. Sin embargo, su tranquilidad quedó destruida después de una traición familiar que cambió por completo su destino.

El responsable fue Lucero, su propio hermanastro. Dos años antes de los acontecimientos principales de la película, Lucero traicionó a su familia y ordenó una serie de asesinatos que terminaron con la vida del padre de ambos y del hijo de Max.

Aquella decisión no solamente provocó una tragedia familiar. También desató una ruptura definitiva entre los hermanos y convirtió a Max en un hombre marcado por el dolor y el deseo de venganza.

Después de perderlo todo, el protagonista desapareció del ambiente criminal. Intentó mantenerse lejos de las disputas entre organizaciones y dejó atrás una vida en la que la violencia parecía ser la única manera de resolver los problemas.

Pero el pasado no tardó en regresar. La historia dio un salto temporal de dos años. Durante ese período, Max permaneció oculto, mientras su hermanastro consolidó su posición dentro del mundo del crimen organizado.

Lucero consiguió avanzar con sus propios planes y se convirtió en una amenaza cada vez mayor. Max, por su parte, nunca logró dejar atrás lo ocurrido. La pérdida de sus seres queridos siguió condicionando sus decisiones y alimentó una sed de revancha que parecía imposible de apagar.

El conflicto tomó una nueva dimensión cuando Leo, un adolescente problemático que había establecido un vínculo cercano con Max, quedó involucrado en los enfrentamientos.

La situación cambió cuando los hombres de Lucero atacaron a la familia del joven. Ese episodio precipitó los acontecimientos y obligó al protagonista a abandonar definitivamente su retiro.

A partir de ese momento, Max volvió a enfrentarse con los integrantes de la organización criminal de su hermanastro. Su objetivo fue claro: ajustar las cuentas pendientes y llevar su venganza hasta las últimas consecuencias.

Luis Zahera forma parte de un elenco con importantes figuras del cine español

Teo García

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Andrea Duro

Sergio Peris-Mencheta

Alberto Jo Lee

Luis Zahera

Andrés Herrera

Nao Albet

César Bandera

Tráiler oficial de Xtremo en Netflix