Peregrinación a Luján 2025: qué llevar y cómo prepararte, según los organizadores

En la cuenta regresiva para el evento, desde el sitio oficial peregrinacionlujan.org.ar se sugieren las siguientes pautas:

Preparación espiritual

Se recomienda preparar el corazón para el encuentro con la Virgen de Luján. A quienes no realizan actividad física habitualmente, se les sugiere caminar en los días previos. La oración es considerada un sostén para el ánimo y se invita a reflexionar en cada paso durante la caminata.

Seguridad durante el camino

Se aconseja caminar acompañado por familiares, amigos o comunidades parroquiales. En el caso de los niños, deben permanecer siempre cerca de los adultos y llevar en sus bolsillos un papel con domicilio y teléfono de referencia. Aquellos que padecen problemas de salud o cumplen tratamientos con medicación deben informarlo a sus acompañantes. Al utilizar los baños, se recomienda hacerlo acompañado y en los puestos habilitados. También se recordó no caminar sobre vías de tren ni apartarse de la vera de la ruta.

Mochila y vestimenta

La mochila debe ser liviana y contener solo lo indispensable: una vela pequeña para encender a la medianoche del domingo 5 de octubre, alimentos simples como frutas, galletitas, golosinas o sándwiches, además de una botella recargable para hidratarse. Los residuos deben guardarse en bolsas y desecharse en los contenedores correspondientes.

En cuanto a la vestimenta, se sugiere ropa liviana de algodón, junto con un abrigo para la noche. El calzado debe ser usado y cómodo, acompañado de medias de algodón; no se recomienda estrenar zapatillas ni utilizar sandalias. En caso de lluvia, se aconseja llevar prendas impermeables o bolsas de nylon. También se recomienda portar un cargador para mantener comunicación con familiares y amigos.

Descanso y salud

Se recomienda descansar la noche previa y desayunar de manera nutritiva antes de salir. Durante el recorrido habrá más de 60 puestos sanitarios con atención gratuita brindada por profesionales voluntarios, además de puestos de apoyo donde se ofrecerán infusiones, alimentos y acompañamiento espiritual.

La hidratación es señalada como fundamental: se aconseja recargar las botellas en los puestos habilitados y evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes y durante la caminata.

La organización, por último, recuerda que la Peregrinación es libre y gratuita, y que cumplir con estas recomendaciones permitirá un recorrido más seguro, saludable y espiritual para todos los participantes.