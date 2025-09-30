Horóscopo: Marte en Escorpio y el deseo no pide permiso, y los impulsos se sienten en la piel

Hay semanas en las que el aire parece cargado de electricidad. Marte en Escorpio es así: te despierta a las tres de la mañana con mil ideas, un poquito de ansiedad y muchas ganas de tirarte a la pileta… aunque no sepas si hay agua.
Marte en Escorpio enciende pasiones y ganas de arriesgar. Toca frenar antes de quemar las naves.
Marte en Escorpio: el deseo late fuerte, pero también pide consciencia. Foto: Horóscopo, internet.
El planeta de la acción y la chispa del deseo se mete en un signo intenso, profundo y algo dramático. Es energía pura, pero también puede volverse torbellino.Cuando el deseo se activa, no siempre es cómodo. Podés sentirte atraído por algo que te da vértigo, o tentado a arriesgar en un vínculo, un trabajo o una compra impulsiva.
La clave con Marte en Escorpio es pausar antes de accionar: preguntarte si es deseo genuino o solo adrenalina momentánea.
Este tránsito también saca a flote emociones que estaban escondidas. Celos, ganas de decir lo que callaste, necesidad de intimidad real.
Podés sentir que todo está “al rojo vivo” y que una mínima chispa enciende discusiones o confesiones largamente guardadas.
A veces el silencio no es calma: es solo la previa de lo que pide salir.
Escorpio: vas a sentirte con energía extra y hasta un poco inquieto. Canalizala en algo creativo.
Tauro: podés sentirte tentado a cruzar límites por deseo. Pensalo dos veces.
Leo: el magnetismo está a full, pero ojo con las promesas exageradas.
Acuario: te empuja a salir de la rutina; probá sin romper todo.
¿Por qué me siento tan inquieto con Marte en Escorpio?
Porque activa la energía de acción y deseo: es normal sentir más intensidad emocional y física.
¿Conviene iniciar algo nuevo ahora?
Sí, si es un proyecto pensado. Evitá lanzarte por impulso solo por la emoción del momento.