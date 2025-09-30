Horóscopo: Marte en Escorpio y el deseo no pide permiso, y los impulsos se sienten en la piel

Podés sentir que todo está “al rojo vivo” y que una mínima chispa enciende discusiones o confesiones largamente guardadas.

A veces el silencio no es calma: es solo la previa de lo que pide salir.

LISTA DE SIGNOS MÁS TOCADOS

Escorpio: vas a sentirte con energía extra y hasta un poco inquieto. Canalizala en algo creativo.

Tauro: podés sentirte tentado a cruzar límites por deseo. Pensalo dos veces.

Leo: el magnetismo está a full, pero ojo con las promesas exageradas.

Acuario: te empuja a salir de la rutina; probá sin romper todo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué me siento tan inquieto con Marte en Escorpio?

Porque activa la energía de acción y deseo: es normal sentir más intensidad emocional y física.

¿Conviene iniciar algo nuevo ahora?

Sí, si es un proyecto pensado. Evitá lanzarte por impulso solo por la emoción del momento.