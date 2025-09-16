Peregrinación a Luján 2025: ¿cuánto dura la caminata desde Liniers y cómo prepararse para llegar?

peregrinacion-lujanjpg-1

El domingo 5 de octubre, monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, presidirá la Misa central, a las 7, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Próximamente, según indicaron desde la organización, se informarán los horarios de todas las misas en honor a la Virgen durante el fin de semana.

Peregrinación a Luján: recomendaciones para la caminata desde Liniers

Según el sitio oficial peregrinacionlujan.org.ar, se aconseja a los peregrinos:

Realizar actividad física ligera en los días previos si no se practica ejercicio regularmente.

Caminar en compañía de familiares, amigos o miembros de la parroquia ; evitar hacerlo solo.

Preparar la mochila con objetos útiles y necesarios, incluyendo agua, alimentos ligeros, cargador de celular y elementos de higiene.

Utilizar ropa cómoda, liviana y de algodón; evitar prendas ajustadas. Llevar buzo y campera para la noche.

Usar zapatillas previamente usadas, medias de algodón ajustadas y de repuesto; no estrenar calzado ni caminar con sandalias .

Protegerse del sol con gorro y protector solar, y de la lluvia con prenda impermeable o bolsas de nylon para cubrir el cuerpo, pies y cabeza. peregrinacion-lujanjpg

Dormir adecuadamente la noche anterior y desayunar alimentos livianos.

Llevar una vela pequeña para encender a las cero horas del domingo 5 de octubre; se pueden llevar varias para compartir con otros peregrinos.

Si se padece algún problema de salud, caminar acompañado y respetar la medicación indicada por el médico.

Utilizar los Puestos Sanitarios gratuitos distribuidos a lo largo del camino para consultas o asistencia.

Organizar el viaje de regreso para descansar correctamente.

En cuanto a la logística vehicular, el ingreso de los fieles a la ciudad será por la calle Las Heras, y se permitirá el cruce en los siguientes puntos: Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano. Junto al Municipio de Luján se brindarán precisiones adicionales sobre el flujo del tránsito durante la peregrinación.

Al finalizar la peregrinación, los participantes que vayan solos por su cuenta podrán regresar utilizando colectivos o combis que operan desde Luján, información que suele ser consultada con anticipación por quienes planifican la vuelta.