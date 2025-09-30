Astrología: Mercurio con Venus en Virgo con el día perfecto para bajar defensas y arreglar lo que nos distancia

Hay momentos en que las palabras lastiman menos y los gestos sanan más. Mercurio con Venus en Virgo trae ese aire de tregua: no hace falta discurso largo, alcanza con un mensaje corto y sincero.
Este tránsito favorece los diálogos reparadores, los pedidos de perdón, los detalles que demuestran cariño cotidiano. No es un festival de fuegos artificiales; es la tibieza de un mate compartido después de una discusión.
Si venías acumulando cosas sin decir, hoy podés abrir la conversación sin sentir que vas a herir. Mercurio con Venus en Virgo pone suavidad en las palabras y practicidad en las soluciones.
Es un buen día para hacer las paces, proponer cambios en la convivencia o simplemente agradecer a alguien por estar.
Hablar con ternura no es debilidad: es la manera más directa de demostrar interés por el otro y por vos.
A veces un mensaje breve, un mate en la mesa o una pregunta sincera (“¿Cómo estás de verdad?”) alcanza para acercar lo que parecía perdido.
Este tránsito no habla de promesas eternas, sino de actos concretos que sostienen el cariño día a día.
Es la oportunidad de reparar con hechos pequeños: tender la cama, cocinarle a alguien, contestar ese mensaje pendiente, sonreír más.
Con Mercurio con Venus en Virgo también se abre la chance de cerrar ciclos con palabras simples: un “gracias”, un “lo siento”, un “hasta acá llegamos”.
Perdonar no implica retomar la relación; a veces significa soltar la bronca para sentirse liviano.
Es un tránsito ideal para bajar las defensas, reconocer lo que duele y también lo que se quiere conservar.
Virgo: vas a sentir alivio en conversaciones que venías evitando.
Piscis: oportunidad de perdonar y también de poner límites con calma.
Cáncer: palabras suaves traen ternura y reencuentros esperados.
Sagitario: ideal para bajar la guardia y mostrar vulnerabilidad.
¿Es buen momento para reconciliaciones con Mercurio y Venus en Virgo?
Sí, favorece el diálogo sincero y la empatía para resolver distancias.
¿Qué gestos ayudan más bajo este tránsito?
Pequeños detalles: preguntar, agradecer, mandar un mensaje cálido, escuchar sin interrumpir.
¿Se pueden cerrar ciclos sin drama en este tránsito?
Sí, porque ayuda a poner palabras sanas y prácticas a lo que se siente, sin enredos ni culpas.