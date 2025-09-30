En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
Venus
ASTROLOGÍA

Astrología: Mercurio con Venus en Virgo con el día perfecto para bajar defensas y arreglar lo que nos distancia

Mercurio con Venus en Virgo en la astrología, se suaviza palabras y ayuda a sanar vínculos con gestos simples.

Mercurio con Venus en Virgo: sanar vínculos empieza con palabras simples. Foto: Internet

Mercurio con Venus en Virgo: sanar vínculos empieza con palabras simples. Foto: Internet, astrología.

Hay momentos en que las palabras lastiman menos y los gestos sanan más. Mercurio con Venus en Virgo trae ese aire de tregua: no hace falta discurso largo, alcanza con un mensaje corto y sincero.

Leé también Astrología: 4 signos que recibirán noticias inesperadas antes de que termine septiembre 2025
astrologia: 4 signos que recibiran noticias inesperadas antes de que termine septiembre 2025

Este tránsito favorece los diálogos reparadores, los pedidos de perdón, los detalles que demuestran cariño cotidiano. No es un festival de fuegos artificiales; es la tibieza de un mate compartido después de una discusión.

Astrología: Hablar claro también es un acto de amor propio

Si venías acumulando cosas sin decir, hoy podés abrir la conversación sin sentir que vas a herir. Mercurio con Venus en Virgo pone suavidad en las palabras y practicidad en las soluciones.

Es un buen día para hacer las paces, proponer cambios en la convivencia o simplemente agradecer a alguien por estar.

Hablar con ternura no es debilidad: es la manera más directa de demostrar interés por el otro y por vos.

“Pequeños gestos que arreglan grandes distancias”

A veces un mensaje breve, un mate en la mesa o una pregunta sincera (“¿Cómo estás de verdad?”) alcanza para acercar lo que parecía perdido.

Este tránsito no habla de promesas eternas, sino de actos concretos que sostienen el cariño día a día.

Es la oportunidad de reparar con hechos pequeños: tender la cama, cocinarle a alguien, contestar ese mensaje pendiente, sonreír más.

image
A veces un gesto cotidiano dice m&aacute;s que mil discursos. Foto: Ideogram, astrolog&iacute;a.

A veces un gesto cotidiano dice más que mil discursos. Foto: Ideogram, astrología.

“El perdón no siempre es volver: a veces es dejar de cargar peso”

Con Mercurio con Venus en Virgo también se abre la chance de cerrar ciclos con palabras simples: un “gracias”, un “lo siento”, un “hasta acá llegamos”.

Perdonar no implica retomar la relación; a veces significa soltar la bronca para sentirse liviano.

Es un tránsito ideal para bajar las defensas, reconocer lo que duele y también lo que se quiere conservar.

LISTA DE SIGNOS MÁS TOCADOS

Virgo: vas a sentir alivio en conversaciones que venías evitando.

Piscis: oportunidad de perdonar y también de poner límites con calma.

Cáncer: palabras suaves traen ternura y reencuentros esperados.

Sagitario: ideal para bajar la guardia y mostrar vulnerabilidad.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es buen momento para reconciliaciones con Mercurio y Venus en Virgo?

Sí, favorece el diálogo sincero y la empatía para resolver distancias.

¿Qué gestos ayudan más bajo este tránsito?

Pequeños detalles: preguntar, agradecer, mandar un mensaje cálido, escuchar sin interrumpir.

¿Se pueden cerrar ciclos sin drama en este tránsito?

Sí, porque ayuda a poner palabras sanas y prácticas a lo que se siente, sin enredos ni culpas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología Venus Virgo
Notas relacionadas
Astrología: ¿Vuelven con su ex? Los 6 signos que más repiten vínculos en primavera
Astrología: 4 signos que deberán enfrentar la verdad antes del 30 de septiembre
Astrología: 3 signos bendecidos con fortuna y dinero antes de octubre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar