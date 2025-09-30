Astrología: Mercurio con Venus en Virgo con el día perfecto para bajar defensas y arreglar lo que nos distancia

Hablar con ternura no es debilidad: es la manera más directa de demostrar interés por el otro y por vos.

“Pequeños gestos que arreglan grandes distancias”

A veces un mensaje breve, un mate en la mesa o una pregunta sincera (“¿Cómo estás de verdad?”) alcanza para acercar lo que parecía perdido.

Este tránsito no habla de promesas eternas, sino de actos concretos que sostienen el cariño día a día.

Es la oportunidad de reparar con hechos pequeños: tender la cama, cocinarle a alguien, contestar ese mensaje pendiente, sonreír más.

image A veces un gesto cotidiano dice más que mil discursos. Foto: Ideogram, astrología.

“El perdón no siempre es volver: a veces es dejar de cargar peso”

Con Mercurio con Venus en Virgo también se abre la chance de cerrar ciclos con palabras simples: un “gracias”, un “lo siento”, un “hasta acá llegamos”.

Perdonar no implica retomar la relación; a veces significa soltar la bronca para sentirse liviano.

Es un tránsito ideal para bajar las defensas, reconocer lo que duele y también lo que se quiere conservar.

LISTA DE SIGNOS MÁS TOCADOS

Virgo: vas a sentir alivio en conversaciones que venías evitando.

Piscis: oportunidad de perdonar y también de poner límites con calma.

Cáncer: palabras suaves traen ternura y reencuentros esperados.

Sagitario: ideal para bajar la guardia y mostrar vulnerabilidad.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es buen momento para reconciliaciones con Mercurio y Venus en Virgo?

Sí, favorece el diálogo sincero y la empatía para resolver distancias.

¿Qué gestos ayudan más bajo este tránsito?

Pequeños detalles: preguntar, agradecer, mandar un mensaje cálido, escuchar sin interrumpir.

¿Se pueden cerrar ciclos sin drama en este tránsito?

Sí, porque ayuda a poner palabras sanas y prácticas a lo que se siente, sin enredos ni culpas.