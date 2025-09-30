En vivo Radio La Red
Economía
Descuentos
Jubilados
Beneficios

El Gobierno anunció más descuentos exclusivos para jubilados: cómo acceder y en qué comercios

El Ministerio de Capital Humano detalló los locales y los montos a los que podrán acceder a los beneficiarios. Se sumó un banco privado al programa que bonifica las cuentas.

El Gobierno lanzó descuentos para jubilados: cómo acceder y en qué comercios rige

Leé también El jubilado chaqueño que se volvió millonario, ganó 277 millones y confesó su deseo más íntimo
el jubilado chaqueno que se volvio millonario, gano 277 millones y confeso su deseo mas intimo

Se trata del programa de beneficios impulsado por la ANSES, que comenzó a implementarse a principios de este mes y ahora incorpora nuevas modalidades y entidades financieras con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo interno.

Según explicaron fuentes oficiales, el plan no implica un costo fiscal para el Estado, ya que los descuentos son absorbidos por las cadenas comerciales y las entidades bancarias participantes. “El programa genera un flujo de clientes adicional y un círculo virtuoso para el sector minorista”, señalaron.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
Los descuentos en supermercados

Las rebajas se aplican en las principales cadenas del país y varían según el comercio y el rubro:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro ni acumulación con otras promociones.
  • Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.
  • Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000 por compra.
  • Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras ofertas.

El acceso a los beneficios requiere que las compras se realicen con la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional.

Más descuentos según el banco

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina acceden a un reintegro adicional del 5%, con un tope mensual de $20.000, en compras realizadas en Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. El beneficio se aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito, además de la billetera virtual BNA+ MODO.

A esto se suma una remuneración diaria del 32% TNA sobre el saldo de las cuentas hasta un máximo de $500.000, lo que otorga un rendimiento adicional por el dinero depositado.

Por su parte, quienes cobran sus haberes en el Banco Galicia pueden acceder a hasta un 25% de descuento y tres cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito. En este caso, los topes son de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, los clientes con cuentas remuneradas FIMA perciben rendimientos diarios con una TNA del 33,2%, sin tope de monto.

Farmacias, ópticas y compras online

Los beneficios no se limitan a supermercados. También se extienden a farmacias y ópticas, con rebajas en medicamentos y productos de salud, en paralelo con los programas de PAMI.

-

